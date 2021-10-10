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А. Кержаков: «Матч проходил по сценарию ЦСКА»

вчера, 16:07

Наставник «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал результат товарищеского матча против ЦСКА (1:1).

Нам было очень важно получить игровую практику во время паузы на матчи сборных. Особенно тем ребятам, кто меньше выходил на поле в чемпионате. Играли с сильным соперником, матч проходил по сценарию ЦСКА. Сегодня мы проделали много беговой работы и показали неплохой результат. А ребята еще раз убедились, насколько трудно играть с соперником такого уровня, получив хорошую нагрузку.

Вратари сыграли хорошо. Что касается молодых ребят, то им сегодня было очень тяжело, но они справились с волнением.

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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 21:14
Ну по игре, ЦСКА должен был выигрывать причём крупно, Бохинен момент 3 100% убил...
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:13
В Нидерланды, без права выкупа, там с нападающими работают лучше всех в мире!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:49
Если бы второй? В прошлом сезоне было три, сначала два подряд, потом еще один, и в этом уже два. Футболист профессионал должен забивать пенальти 100%. Есть мертвые зоны в воротах, удары в которые не отражаются. Все об этом знают. Это примерно 1,5-2 м от земли (не ниже) и 1, 5 - 2м (не дальше) от штанги. Но все (почти) бьют низом в угол. И вратари часто угадывают, т.к. низовой удар отразить легче. Почему не бью выше? А потому , что боятся промазать и послать мяч выше ворот. А значит мало и плохо тренируют удары. Хороший футболит должен попадать в квадрат 0,5 м на 0,5 м в любой зоне ворот. Если не попадает, значит плохо тренируются. Все просто. Чудес не бывает.
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 18:15
Ну что все по товарищески...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:34
Насколько я помню, это уже второй не реализованный им пенальти.
В остальном согласен с тобой, что то надо делать ( аренда не плохой выбор, может встряхнёт его ). Здоровья и всех благ тебе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:27
У Чалова совсем пропала концентрация. Он уже два года какой то расслабленный, пропала резкость и скорость. Может его следует в аренду отдать куда либо на полгодика?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:20
Лишний раз убедился, что нельзя давать бить пенальти Феди, пустой номер.
Игра получилась зрелищная, обе команды заслужили ничью, но ЦСКА был ближе к победе.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:51
Хороший спарринг. Размялись немного.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:27
Разошлись миром, отличная тренировка.
протон
протон
вчера в 16:24
поиграли и молодцы обе команды
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:09
Удачи тебе с Нижним !!!
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