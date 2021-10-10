А. Кержаков: «Матч проходил по сценарию ЦСКА»

Наставник «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал результат товарищеского матча против ЦСКА (1:1).
Нам было очень важно получить игровую практику во время паузы на матчи сборных. Особенно тем ребятам, кто меньше выходил на поле в чемпионате. Играли с сильным соперником, матч проходил по сценарию ЦСКА. Сегодня мы проделали много беговой работы и показали неплохой результат. А ребята еще раз убедились, насколько трудно играть с соперником такого уровня, получив хорошую нагрузку.
Вратари сыграли хорошо. Что касается молодых ребят, то им сегодня было очень тяжело, но они справились с волнением.
В остальном согласен с тобой, что то надо делать ( аренда не плохой выбор, может встряхнёт его ). Здоровья и всех благ тебе.
В остальном согласен с тобой, что то надо делать ( аренда не плохой выбор, может встряхнёт его ). Здоровья и всех благ тебе.
Игра получилась зрелищная, обе команды заслужили ничью, но ЦСКА был ближе к победе.
Игра получилась зрелищная, обе команды заслужили ничью, но ЦСКА был ближе к победе.