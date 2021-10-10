Смородская: «Ничего хорошего от прихода Гисдоля не жду»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о назначении на пост наставника команды:

Рангник отличился ковровыми закупками. А чтобы потом сложился хороший клуб и была вишенка на торте… этого нет. Я вообще не верю в это назначение. Ничего хорошего от прихода Гисдоля не жду.

Очень жалко клуб и игроков. Можем оглянуться назад и посмотреть кого накупил Рангник. Бека Бека — очень посредственный игрок, также все поняли, что из себя представляет Тикнизян.