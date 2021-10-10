Смородская: «Ничего хорошего от прихода Гисдоля не жду»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о назначении Маркуса Гисдоля на пост наставника команды:
Рангник отличился ковровыми закупками. А чтобы потом сложился хороший клуб и была вишенка на торте… этого нет. Я вообще не верю в это назначение. Ничего хорошего от прихода Гисдоля не жду.
Очень жалко клуб и игроков. Можем оглянуться назад и посмотреть кого накупил Рангник. Бека Бека — очень посредственный игрок, также все поняли, что из себя представляет Тикнизян.
Гисдоль ранее работал со «Штутгартом» U17, «Хоффенхаймом», «Шальке-04» и «Гамбургом». Последним рабочим местом Гисдоля был «Кёльн», который тренер покинул в текущем году.
Опять появилась в поле ... .
Опять появилась в поле ... .
значит локо все делает правильно)
???
значит локо все делает правильно)
???