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Смородская: «Ничего хорошего от прихода Гисдоля не жду»

вчера, 13:58

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о назначении Маркуса Гисдоля на пост наставника команды:

Рангник отличился ковровыми закупками. А чтобы потом сложился хороший клуб и была вишенка на торте… этого нет. Я вообще не верю в это назначение. Ничего хорошего от прихода Гисдоля не жду.

Очень жалко клуб и игроков. Можем оглянуться назад и посмотреть кого накупил Рангник. Бека Бека — очень посредственный игрок, также все поняли, что из себя представляет Тикнизян.

Гисдоль ранее работал со «Штутгартом» U17, «Хоффенхаймом», «Шальке-04» и «Гамбургом». Последним рабочим местом Гисдоля был «Кёльн», который тренер покинул в текущем году.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:39
Оленька,тряхни стариной и очаруй этого пацана,ты можешь! Ну раз удаление Тикнизяна послужило оценкой его возможностей. Очаруй его,напои и сдай в полицию как насильника-геронтофила.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:23, ред.
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о назначении Маркуса Гисдоля на пост наставника команды.
Опять появилась в поле ... .
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:04
Баба-Яга против...
протон
протон
вчера в 14:03
Если Смородская отзывается о чем-то или ком-то негативно, значит всё вполне неплохо на самом деле
значит локо все делает правильно)
???
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