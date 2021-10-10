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Гаджиев: «Сборная России сможет победить Словению»

вчера, 14:44
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия21:45 Не начался

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев порассуждал о предстоящем матче квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Словении.

Надо не отскакивать, а побеждать. Мы хотим двигаться дальше. Игра будет непростая. Несколько лет назад, когда у нас были классные футболисты, мы проигрывали, зато сейчас у нас команда фартовая. Надо понимать, что от этого немало зависит, и это придаёт уверенность. Да, со словаками мы не сыграли на уровне своих возможностей, потому что потенциал Словакии не настолько выше нашего, как это проявилось в прошедшей встрече.

Да, у нас была неуверенность, но мы были ответственны за результат. Но все это – предпосылки того, что имеем перед Словенией. Всем ребятам, которые провели на поле почти всю игру должны восстановиться – это самое важное. Думаю, последуют замены на фланге, и Кудряшов, который вышел на 80-й минуте, хорошо себя проявит. Его появление будет оправданно. В любом случае какая бы оценка не была предыдущей игре, наша команда сможет победить.

Ранее стало известно, кто рассудит Словению и Россию.

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Все комментарии
Любитель _футбола
Любитель _футбола
вчера в 16:13
Вся надежда на Сафонова и автоголы словенцев и отбиваться, отбиваться, отбиваться!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:55
Понятно. На игру надежды нет, все ставим на фарт и на продолжении серии без пропущенных голов. Про смелый футбол можно сразу забыть, уж больно велика ответственность за результат.
drug01
drug01
вчера в 15:42
Не надо раньше говорить
112910415
112910415
вчера в 15:21
будем надеяться !
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:15
Гаджиев сказал должны победить значит победим.
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:13
Надеемся, что в Словении найдётся свой Шкриньяр.
протон
протон
вчера в 15:04
Если кто не знает - в Мариборе словенцы из всех своих домашних матчей отбора проводят только игру с Россией, все остальные играют в Любляне. "Совпадение - не думаю"
думаю будет ничья в лучшем случая, учитывая игру Словакией
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:56
При хорошем стечении обстоятельств как в последней игре
beefs
beefs
вчера в 14:55
хотелось бы верить, но фарт это дело такое, сегодня есть, завтра нет...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:50
Гаджиеву можно доверять.
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