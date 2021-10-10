Гаджиев: «Сборная России сможет победить Словению»

Известный российский тренер порассуждал о предстоящем матче квалификации ЧМ -2022 между сборными России и Словении.

Надо не отскакивать, а побеждать. Мы хотим двигаться дальше. Игра будет непростая. Несколько лет назад, когда у нас были классные футболисты, мы проигрывали, зато сейчас у нас команда фартовая. Надо понимать, что от этого немало зависит, и это придаёт уверенность. Да, со словаками мы не сыграли на уровне своих возможностей, потому что потенциал Словакии не настолько выше нашего, как это проявилось в прошедшей встрече.

Да, у нас была неуверенность, но мы были ответственны за результат. Но все это – предпосылки того, что имеем перед Словенией. Всем ребятам, которые провели на поле почти всю игру должны восстановиться – это самое важное. Думаю, последуют замены на фланге, и Кудряшов, который вышел на 80-й минуте, хорошо себя проявит. Его появление будет оправданно. В любом случае какая бы оценка не была предыдущей игре, наша команда сможет победить.