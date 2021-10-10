Сёмин отреагировал на назначение Гисдоля наставником «Локомотива»

Бывший рулевой «Ростова» дал комментарий о назначении на пост наставника «Локомотива».

У «Локомотива» отличные ориентиры для каждого тренера. Это большое количество чемпионских званий, много кубков. Выдающиеся результаты на европейской арене: полуфиналы Кубка кубков, четвертьфинал Лиги чемпионов. Новому наставнику мы пожелаем достичь и превзойти эти результаты.