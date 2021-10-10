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Сёмин отреагировал на назначение Гисдоля наставником «Локомотива»

вчера, 13:20

Бывший рулевой «Ростова» Юрий Сёмин дал комментарий о назначении Маркуса Гисдоля на пост наставника «Локомотива».

У «Локомотива» отличные ориентиры для каждого тренера. Это большое количество чемпионских званий, много кубков. Выдающиеся результаты на европейской арене: полуфиналы Кубка кубков, четвертьфинал Лиги чемпионов. Новому наставнику мы пожелаем достичь и превзойти эти результаты.

Напомним, 5 октября «Локомотив» официально объявил об отставке Марко Николича. На пост и. о. главного тренера назначили Дмитрия Лоськова.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 16:19
Какой-такой гисдоль-мисдоль? Кто это? То Николич, то ганс какой-то середнячковый... какая-то кикнадзевщина продолжается. Нашли объект для экспериментов, чудилы(((.
альсато
альсато
вчера в 16:16
один претендент отвалился!..Кто следующий?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:33
Хитёр старпёр...ПОнимает,что кресло будет занято ненадолго.
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:31
Не будем строго оценивать слова Палыча о "выдающихся" достижениях в Европе. Заслужил старик, можно и приукрасить немного. Но то что без Палыча, Локо вряд ли бы стал тем, чем он стал, думаю, сомнений не возникает. Ну а слова его в адрес нового главного тренера очень достойные, не лишенные упоминания о выигранных трофеях, чемпионствах и определённых успехах в Европе, как напоминание новому наставнику, что Локомотив - это серьёзный и большой клуб со своей историей и традициями. В этом обращении Сёмин повёл себя очень красиво и благородно, несмотря на свои амбиции, связанные с клубом и личные интересы. Спасибо вам за всё и здоровья, Юрий Палыч!
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:29
Да я тоже)))
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 15:09
Это- точно, по себе знаю!!! Ахахахаха!!!!!!!
shlomo
shlomo ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 15:00
Благодарю.... да уж старость не радость.... забыл напрочь....нужно будет по нету полазить глянуть это событие...
112910415
112910415
вчера в 14:47
скепсис заметен ... и оправдан !
sv_1969
sv_1969 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 14:43
Для того Локо 1/2 не было бы неожиданностью!Засудили нагло!
Caniggia
Caniggia ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:41
Было, проиграл Монако обиднейшим образом. Кажется, 2-1 в Москве выиграл Локо и 0-1 в Монако с левой пенки хорват Дадо Пршо забил и Лося потом удалили. Тот Локо был сильнейшим за всё время пребывания в нём Палыча. На мой скромный взгляд.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:41
Все правильно! Но иногда трудно признать что годы берут своё((
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:13
Моё Почтение, Уважаемый!!!
При всём моём Уважении к Палычу, но, возраст сказывается, и пора уже задуматься о рыбалке, внуках и тд. Он достаточно много сделал для Локо, чтобы сейчас, просто и спокойно смотреть футбол по телевизору....
shlomo
shlomo ответ beefs (раскрыть)
вчера в 14:04
Как футболист Гисдоль так и не поднялся выше любительского уровня (выступал за команду из родного города Ройтлинген....потом в 27 лет получил серьезную травму колена и закончил карьеру.... был помощником Рангника уже в Шальке и в 2013-м принял первую команду Хоффенхайм..... Гисдоль тренер с репутацией крепкого середняка (меньше года он нигде не проработал, что говорит в пользу специалиста, но и особых звезд с неба не хватал....).... не шибко ладит с лидерами...... не славится умением отточить созидательную игру.... с мячом его команды никогда не были так уж хороши, а вот без мяча — всегда (прессинг — фишка Гисдоля и его гордость...... так что можно не сомневаться: теперь Локо будет играть в совершенно другой футбол, нежели при Марко Николиче.....
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:02
Но Локомотиву от этого лучше не будет.
shlomo
shlomo
вчера в 13:59
"..четвертьфинал Лиги чемпионов" ? .......Это когда такое было?...... может я что то не знаю или запамятовал?
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:52
Приветствую!Ну не может он без работы!Тем более любимый клуб!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:46
Молодец Палыч, настоящий мужчина.
Правильная реакция и пожелания !!! Удачи !!!
beefs
beefs
вчера в 13:45
а кто это такой и с чем его едят...
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:43
Ну так, не случайно же он вспомнил все свои заслуги. Наверняка метил на эту должность....
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:37
А в душе Палычу обидно все равно! Сто пудов!
протон
протон
вчера в 13:31
Шпалыч видимо до конца хотел вернуться в родные пенаты.
Mangur
Mangur
вчера в 13:31
Пожелаем удачи.
Cat01
Cat01
вчера в 13:24
Это его мнение
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