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Ринат Билялетдинов — о Гисдоле: «Почему-то иностранцев зовут первыми»

вчера, 14:22

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов высказался о скором назначении немецкого наставника Маркуса Гисдоля на пост главного тренера «Локомотива»:

Не знаю этого специалиста. За чемпионство или за еврокубковую зону он не боролся. Не понятно за какие заслуги, наверное, Рангник с ним знаком, верит, что он раскроется в России. Его результаты сейчас для меня неубедительны, ему верит руководство, даёт ему кредит доверия. Жалко, что россиянам не дают таких шансов.

Из русских наставников для меня не было бы фантастикой если бы Семин вернулся в «Локомотив» и довел бы до конца сезона команду. Ну, или Лоськову дали хотя бы до зимы показать себя. Почему-то иностранцев зовут к нам первыми.

После десяти туров чемпионата России «Локомотив» занимает четвертое место в таблице РПЛ, набрав 17 баллов.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:48
Наивный татарин! Как может немец, взять в свою команду тренера из пребывающей в первобытном состоянии футбольной России, где всем правит коррупция?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:35, ред.
Так повелось со времён Петрушки Первого,прорубившего окно в Европу,но не удосужившегося его застеклить.Сквозняк европейский до сих пор...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:21
Немцы знают как деньги отмыть.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:15
А кого из россиянцев звать, если все бездари?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:29
У этого тренера есть мохнатая рука
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