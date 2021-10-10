Ринат Билялетдинов — о Гисдоле: «Почему-то иностранцев зовут первыми»

Заслуженный тренер России высказался о скором назначении немецкого наставника на пост главного тренера «Локомотива»:

Не знаю этого специалиста. За чемпионство или за еврокубковую зону он не боролся. Не понятно за какие заслуги, наверное, Рангник с ним знаком, верит, что он раскроется в России. Его результаты сейчас для меня неубедительны, ему верит руководство, даёт ему кредит доверия. Жалко, что россиянам не дают таких шансов.

Из русских наставников для меня не было бы фантастикой если бы Семин вернулся в «Локомотив» и довел бы до конца сезона команду. Ну, или Лоськову дали хотя бы до зимы показать себя. Почему-то иностранцев зовут к нам первыми.