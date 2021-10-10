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Кобелев: «Россия обязана выходить на чемпионат мира»

вчера, 11:31
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия21:45 Не начался

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев порассуждал о предстоящем матче сборной России с командой Словении в отборе ЧМ-2022.

Я ожидаю с нашей стороны игру лучше, чем со Словакией. Но это вторично, важен положительный результат. Все понимают, что если мы не выиграем у Словении, то пройти в Катар будет проблематично.

Я бы не сказал, что Словения выделяется на фоне нас или Словакии. Дело в том, что и Словении необходимо побеждать. Мы понимаем, что выбор у Карпина среди игроков ограниченный, вряд ли на поле выйдет кто-то новый. Схема, может быть, будет другая в этом матче, но чудес ждать точно не стоит. Все те, кто играл со Словакией, выйдут и против Словении. Поэтому ожидания у меня связаны исключительно с положительным результатом, который, повторяю, очень важен для нас. Ведь когда мы говорим о сборной, мы подразумеваем весь наш российский футбол. Для всех, кто любит эту игру, занимается им, кто работает в футбольной индустрии, крайне важно, чтобы сборная России выходила на чемпионаты мира и Европы.

Я реалист, мы обязаны выходить на крупный турнир. Это лакмусовая бумажка всего российского футбола. А с первого места или через стыки — значения не имеет.

Ранее стало известно, кто рассудит Словению и Россию.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:43
а вот и не обязана, уровень нашего футбола не блещет ..
Tostao
Tostao
вчера в 13:37
Этот реалист, был обязан не сливать "Динамо" в пердив, но это сделал.
протон
протон
вчера в 12:22
Что им там делать??Установить антирекорд в 5 % владения?))
ОПС
ОПС
вчера в 12:01
Тяжеловато будет.
Землянин
Землянин ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 11:53, ред.
Отыграем как минимум 3 матча в группе, федерация получит большой кэш только за это, + за рекламу от спонсоров и показ по СМИ, ведь трансляция будет на весь мир
Землянин
Землянин
вчера в 11:50
После динамо так и не тренировал ни кого, хотя вроде на всякие курсы ходил и школы в Европе посящал. В общем, как всплыл из неоткуда, так и пропал, видимо, навсегда
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:48
Пройти через стыки будет ещё сложнее, чем через группу, там надежда только на себя, а в группе нам могут помочь соперники, как всегда отбирая очки друг у друга.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:44
Кто её ОБЯЗАЛ??? Даже президент империи(император республики) на сей счёт угрюмо молчит,понимая все риски выдвижения подобного обязательства.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:33
Выйти мы может и выйдем, а что будем делать на ЧМ????
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:32
Зачем вот это все!
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