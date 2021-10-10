Кафельников: «Ни о каком возрождении „Спартака“ говорить ещё нельзя»

Известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал слухи о том, что полузащитник «Химок» может вернуться в московский клуб. Также бывший теннисист раскритиковал владельца «красно-белых» Леонида Федуна.

Реально ли возвращение Глушакова в «Спартак»? Я не знаю. Насколько он может пригодиться «Спартаку»? «Спартаку» ничего не может пригодиться сейчас при управлении господина Федуна. Я уже это много раз говорил, не хочу повторяться. Именно в этом, я считаю, дело.

Помогут ли «Спартаку» трансферы? Точно не Глушаков, Лео Месси поможет, да. Денис Глушаков не поможет.

Являются ли последние матчи возрождением «Спартака»? Ни о каком возрождении «Спартака» говорить ещё нельзя.