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Кафельников: «Ни о каком возрождении „Спартака“ говорить ещё нельзя»

вчера, 15:59

Известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал слухи о том, что полузащитник «Химок» Денис Глушаков может вернуться в московский клуб. Также бывший теннисист раскритиковал владельца «красно-белых» Леонида Федуна.

Реально ли возвращение Глушакова в «Спартак»? Я не знаю. Насколько он может пригодиться «Спартаку»? «Спартаку» ничего не может пригодиться сейчас при управлении господина Федуна. Я уже это много раз говорил, не хочу повторяться. Именно в этом, я считаю, дело.

Помогут ли «Спартаку» трансферы? Точно не Глушаков, Лео Месси поможет, да. Денис Глушаков не поможет.

Являются ли последние матчи возрождением «Спартака»? Ни о каком возрождении «Спартака» говорить ещё нельзя.

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Все комментарии
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 18:17
Какое возрождение....тут бы на плаву удержаться
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:16
Лео Месси поможет, да
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1285326/glushakov-denis-spartak

Не протрезвел похоже)))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:40
В очередной раз скорее мирись с Арнольдычем,а то в ВИП-ложу не попадёшь,а на носу зима.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:16
Кафельников наверное прав.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:15
Если хотят возрадить,значит он умер?!
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