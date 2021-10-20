«Он уже староват». Советник Рангника объяснил продажу Крыховяка

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вчера, 11:14

Мартин Хергель, советник руководителя «Локомотива» по спорту и развитию , объяснил продажу полузащитника в «Краснодар».

Рангник посчитал, что он уже староват для продолжения карьеры в «Локомотиве». Вы можете заметить, что и качество игры у него ухудшилось. Смотрели матчи с его участием за сборную Польши?

Ранее Крыховяк рассказал, что решение о трансфере было принято у него за спиной.