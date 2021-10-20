«Он уже староват». Советник Рангника объяснил продажу Крыховяка

Мартин Хергель, советник руководителя «Локомотива» по спорту и развитию Ральфа Рангника, объяснил продажу полузащитника Гжегожа Крыховяка в «Краснодар».
Рангник посчитал, что он уже староват для продолжения карьеры в «Локомотиве». Вы можете заметить, что и качество игры у него ухудшилось. Смотрели матчи с его участием за сборную Польши?
Ранее Крыховяк рассказал, что решение о трансфере было принято у него за спиной.
почему не взял себе 20-ти летнего советника, взрастил бы до 40 лет и продал...
почему не взял себе 20-ти летнего советника, взрастил бы до 40 лет и продал...
Это видимо награда за правильное судейство
Это видимо награда за правильное судейство
Вы Бузову напомнили
Вы Бузову напомнили