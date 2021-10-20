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«Он уже староват». Советник Рангника объяснил продажу Крыховяка

вчера, 11:14

Мартин Хергель, советник руководителя «Локомотива» по спорту и развитию Ральфа Рангника, объяснил продажу полузащитника Гжегожа Крыховяка в «Краснодар».

Рангник посчитал, что он уже староват для продолжения карьеры в «Локомотиве». Вы можете заметить, что и качество игры у него ухудшилось. Смотрели матчи с его участием за сборную Польши?

Ранее Крыховяк рассказал, что решение о трансфере было принято у него за спиной.

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Все комментарии
GooSe25
GooSe25
вчера в 18:55
Ой, лучше бы рот не открывали.. результат покажите, бездари.. слов нет. Завтра увидим с Галатасараем..
Эджуке
Эджуке ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 17:33
Ну ты сравнил - ЗМСы и Крыховяк
berda2003
berda2003
вчера в 17:03
у фашиста ещё и советник есть, вот почему билеты на жд дорожают...
почему не взял себе 20-ти летнего советника, взрастил бы до 40 лет и продал...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 14:18
Зря они в паспорт смотрели. В Локо он был одним из лучших. Почему к нам приезжают туповатые немцы. Загадка и где-бы найти ключ к её отгадке.
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:12
Судя этой логике, следующие Гиля и Федя.
mbtmtc7vh57n
mbtmtc7vh57n
вчера в 13:14
Это просто вы туповаты
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 12:11
Сейчас в Краснодаре показывает хорошую игру , очень полезное приобретение. Особенно радует то , что за четверть цены купили
beefs
beefs
вчера в 12:11
да кто же вам скажет истинную причину, гадайте...
dеigandre
dеigandre ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 12:01
Поэтому после матчей ЦСКА судей пожизненно отстраняют ))
Это видимо награда за правильное судейство
Союзник противников
Союзник противников ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 11:50
    dеigandre
    dеigandre ответ Союзник противников (раскрыть)
    вчера в 11:44
    Главное, судьям не проигрывают. Если ЦСКА можно играть и руками, и ногами-как им голы забить?
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 11:37
    Зато теперь юный Федя Смолов передаёт молодняку опыт игры в обороне.Недаром впервые за последние годы ЦСКА по пропущенным впереди(в позитивном смысле) "Локомотива",сыграв (и проиграв) почти всем прямым конкурентам,кроме "Сочи".
    Comentarios
    Comentarios ответ dеigandre (раскрыть)
    вчера в 11:37
    Вы Петросяна
    dеigandre
    dеigandre ответ Comentarios (раскрыть)
    вчера в 11:34
      dеigandre
      dеigandre
      вчера в 11:32
      Человеку 31 год. Контракт заканчивался летом. Контракт по ЗП-дикий. Продлевать хотел на тех же условиях на 3 года. До 35 лет держать игрока на зарплате 3 млн? Хоть кто-то реально думает, что продажа необоснованна?
      ДСА
      ДСА
      вчера в 11:32
      Это и есть истинная причина.
      dеigandre
      dеigandre ответ Опасный хулиган (раскрыть)
      вчера в 11:31
      Куда он их тащит?
      112910415
      112910415
      вчера в 11:30
      жизнь покажет, кто был прав
      Опасный хулиган
      Опасный хулиган
      вчера в 11:27
      этот староват тащит сейчас Краснодар
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      вчера в 11:26
      Старый, но не бесполезный!
      Comentarios
      Comentarios
      вчера в 11:25
      Прям Зарему напомнили )
      LAISMEN
      LAISMEN
      вчера в 11:21
      Оказывается и в 31 год можно стать глубоким стариком.....)))
      sv_1969
      sv_1969
      вчера в 11:21
      Такой староватый дядька в любом клубе пригодится!
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 11:19
      Еще пару лет может поиграет на уровне!)
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