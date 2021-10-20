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Ещенко заявил, что хочет работать в структуре «Спартака»

вчера, 11:01

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился планами на будущее.

Хочется еще немного помучить собой футбол, ха-ха, пока силы есть. Тренировки и сборы выдерживаю в полном объеме, показатели не хуже, чем у молодых, почему нет? Плюс есть тренерская лицензия А для дальнейшей работы в структуре, надеюсь, «Спартака». Следующая — Pro, но это уже после завершения.

Готовлюсь к новому этапу в жизни — взял конспекты у Тедеско, записывал занятия Карреры, сейчас у Витории буду просить. Изучаю, думаю, анализирую. Но еще не наигрался, хочу продлить нагрузки и эмоции. Когда станет всё равно или здоровье скажет «стоп» — другое дело, зачем мучить себя, партнеров, болельщиков? А до тех пор футбол в радость.

Напомним, что Ещенко выступает за «Спартак» с 2016 года.

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Все комментарии
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 12:40
Думаю у Ещенко всё получится. Он сам добивался всего, он не мажорик, значит привык делать всё сам. Керж себя нормальным тренером показывает, Игнашевич тоже. Главное заниматься делом по-настоящему.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:53
Ещенко любит экстрим!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:34
Игрок получает больше тренера.
112910415
112910415
вчера в 11:32
и это правильный настрой
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:25
Осталось у Романцева конспекты взять.
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 11:20
Да и не тащит он уже!Годы однако!
makkie
makkie
вчера в 11:11
Хорошее дело.
Ещ боец до мозга костей, но возраст берёт своё.
Сейчас два "деда" в команде на пару с Ребровым.
beefs
beefs
вчера в 11:08
а не рано заговорил об окончании футбольной (играющей) карьеры...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:04
А что,нормально-у него хоть сиротство и детдом за плечами,а не как "жизненный опыт" толпы 14ков,кормящихся подле Арнольдыча.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:03
Уже можно завязывать с футболом, один матч в одиннадцати турах, это приговор.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:03
Если возьмут тебя, то давай трудись на благо красно-белым
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