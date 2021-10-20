Ещенко заявил, что хочет работать в структуре «Спартака»

Защитник «Спартака» поделился планами на будущее.

Хочется еще немного помучить собой футбол, ха-ха, пока силы есть. Тренировки и сборы выдерживаю в полном объеме, показатели не хуже, чем у молодых, почему нет? Плюс есть тренерская лицензия А для дальнейшей работы в структуре, надеюсь, «Спартака». Следующая — Pro, но это уже после завершения.

Готовлюсь к новому этапу в жизни — взял конспекты у Тедеско, записывал занятия Карреры, сейчас у Витории буду просить. Изучаю, думаю, анализирую. Но еще не наигрался, хочу продлить нагрузки и эмоции. Когда станет всё равно или здоровье скажет «стоп» — другое дело, зачем мучить себя, партнеров, болельщиков? А до тех пор футбол в радость.