Мостовой: «„Спартаку“ будет сложно, „Лестер“ по уровню сильнее»

Экс-нападающий «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от поединка своего бывшего клуба в 3-м туре группового раунда Лиги Европы против «Лестера».

«Спартак» неожиданно обыграл «Наполи», а «Лестер» набрал очков меньше, чем планировал. Другое дело, что «Спартак» не убедил своей игрой в чемпионате против «Динамо». Здесь, конечно, хочется отметить то, как «красно-белые» смогли спасти матч.

«Лестер» до этого выиграл у «Манчестер Юнайтед», и если коллектив приедет во всеоружии, то «Спартаку» будет сложно, «Лестер» по уровню сильнее.

Может ли «Спартак» рассчитывать на три очка? Думаю, что любая команда выходит на матч, чтобы победить.