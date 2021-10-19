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Мостовой: «„Спартаку“ будет сложно, „Лестер“ по уровню сильнее»

вчера, 20:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 4Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Экс-нападающий «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от поединка своего бывшего клуба в 3-м туре группового раунда Лиги Европы против «Лестера».

«Спартак» неожиданно обыграл «Наполи», а «Лестер» набрал очков меньше, чем планировал. Другое дело, что «Спартак» не убедил своей игрой в чемпионате против «Динамо». Здесь, конечно, хочется отметить то, как «красно-белые» смогли спасти матч.

«Лестер» до этого выиграл у «Манчестер Юнайтед», и если коллектив приедет во всеоружии, то «Спартаку» будет сложно, «Лестер» по уровню сильнее.

Может ли «Спартак» рассчитывать на три очка? Думаю, что любая команда выходит на матч, чтобы победить.

Поединок «Спартак» — «Лестер» пройдет 20 октября в Москве.

Напомним, что к этому матчу в строй может вернуться один из лидеров «Спартака».

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:34
Пока есть время,дайте мне фамилии двух рыжих лис,чтобы я успел согласовать время и основания для их удаления в матче со "Спартаком".
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 21:18
Спартаку желаю победы!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:35
АПЛ - РПЛ , ужасная разница !!!)
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:34
Вперед Спартак!
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:32
Конечно будет тяжело и лисы сильнее!
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