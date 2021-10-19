Мостовой: «„Спартаку“ будет сложно, „Лестер“ по уровню сильнее»

Экс-нападающий «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от поединка своего бывшего клуба в 3-м туре группового раунда Лиги Европы против «Лестера».
«Спартак» неожиданно обыграл «Наполи», а «Лестер» набрал очков меньше, чем планировал. Другое дело, что «Спартак» не убедил своей игрой в чемпионате против «Динамо». Здесь, конечно, хочется отметить то, как «красно-белые» смогли спасти матч.
«Лестер» до этого выиграл у «Манчестер Юнайтед», и если коллектив приедет во всеоружии, то «Спартаку» будет сложно, «Лестер» по уровню сильнее.
Может ли «Спартак» рассчитывать на три очка? Думаю, что любая команда выходит на матч, чтобы победить.
Поединок «Спартак» — «Лестер» пройдет 20 октября в Москве.
Напомним, что к этому матчу в строй может вернуться один из лидеров «Спартака».