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Витория обратился к футболисту «Лестера» перед матчем Лиги Европы

вчера, 10:29
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория в своём инстаграме обратился к защитнику «Лестера» Рикарду Перейре перед матчем группового этапа Лиги Европы между командами. Рикарду выступал под руководством Витории в «Витории Гимарайнш» с 2011 по 2013 год.

Был очень рад встретить Рикарду перед игрой в Лиге Европы!

Когда он был ещё очень юн, я говорил своим помощникам в «Витории Гимарайнш», что нам стоит выпускать его на поле уже сейчас, чтобы в будущем он не чувствовал давления. Затем он обрёл крылья и взлетел на вершину европейского футбола.

Я всегда очень рад увидеть своих бывших подопечных. Несмотря на то, что завтра мы будем по разные стороны баррикад бороться за три очка, я надеюсь, что ты будешь счастлив и успешен. Ты заслуживаешь этого, Рикарду!

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
вчера в 14:37, ред.
Ну если Лестер - это вершина европейского футбола, то ..... спартак чемпион тогда
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:30
Главный тренер «Спартака» Руй Витория в своём инстаграме обратился к защитнику «Лестера» Рикарду Перейре перед матчем группового этапа Лиги Европы между командами.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:06
Болтает и болтает,пора в отставку.Видно ждёт,что Перейру поможет сделать витейру домой.
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:04
Игра покажет нужны были советы или нет
112910415
112910415
вчера в 10:42
воспитанный европеец
Futurista
Futurista ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 10:37
Хороший совет...возьми на вооружение)...
ДСА
ДСА
вчера в 10:31
Лучше бы делом, а не словоблудием занимался.
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