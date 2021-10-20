Витория обратился к футболисту «Лестера» перед матчем Лиги Европы

Главный тренер «Спартака» в своём инстаграме обратился к защитнику «Лестера» перед матчем группового этапа Лиги Европы между командами. Рикарду выступал под руководством Витории в «Витории Гимарайнш» с 2011 по 2013 год.

Был очень рад встретить Рикарду перед игрой в Лиге Европы!

Когда он был ещё очень юн, я говорил своим помощникам в «Витории Гимарайнш», что нам стоит выпускать его на поле уже сейчас, чтобы в будущем он не чувствовал давления. Затем он обрёл крылья и взлетел на вершину европейского футбола.

Я всегда очень рад увидеть своих бывших подопечных. Несмотря на то, что завтра мы будем по разные стороны баррикад бороться за три очка, я надеюсь, что ты будешь счастлив и успешен. Ты заслуживаешь этого, Рикарду!