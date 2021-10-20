Прудников о шансах «Спартака» в ЛЕ: «„Лестер“ тоже неожиданно выиграл АПЛ»

Экс-нападающий «Спартака» поделился мнением по поводу шансов москвичей в матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы с английским «Лестером»:

Встреча с любым серьёзным европейским клубом, конечно, вызывает опасения. Считаю, что со всеми можно играть и нужно бороться. «Лестер» тоже неожиданно выиграл АПЛ . Для всех это было настоящим шоком. В клуб верили только его фанаты. Разово можно обыграть любого. Куда тяжелее делать это на длинной дистанции.

Сильные качества «Спартака»? В их молодости, думаю. Молодым нужно доказывать и подтверждать статус игрока этого большого клуба прямо на поле.

Конечно, хочется, чтобы «Спартак» одержал победу со счётом 1:0, но, думаю, ничья тоже будет приемлемым результатом. Будем надеяться, что футболисты «Спартака» проявят себя в этом поединке.