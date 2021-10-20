Прудников о шансах «Спартака» в ЛЕ: «„Лестер“ тоже неожиданно выиграл АПЛ»

Экс-нападающий «Спартака» Александр Прудников поделился мнением по поводу шансов москвичей в матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы с английским «Лестером»:
Встреча с любым серьёзным европейским клубом, конечно, вызывает опасения. Считаю, что со всеми можно играть и нужно бороться. «Лестер» тоже неожиданно выиграл АПЛ. Для всех это было настоящим шоком. В клуб верили только его фанаты. Разово можно обыграть любого. Куда тяжелее делать это на длинной дистанции.
Сильные качества «Спартака»? В их молодости, думаю. Молодым нужно доказывать и подтверждать статус игрока этого большого клуба прямо на поле.
Конечно, хочется, чтобы «Спартак» одержал победу со счётом 1:0, но, думаю, ничья тоже будет приемлемым результатом. Будем надеяться, что футболисты «Спартака» проявят себя в этом поединке.
Встреча «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве.
Напомним, что в строй у «красно-белых» может вернуться один из лидеров команды.
но - дорогу осилит идущий
но - дорогу осилит идущий
Ну и впереди понадобится фарт вкупе с хорошей реализацией. С Наполи получилось, посмотрим как с "лисами" теперь.
Ну и впереди понадобится фарт вкупе с хорошей реализацией. С Наполи получилось, посмотрим как с "лисами" теперь.
Спартак играет не в АПЛ , а если бы и играл наврядли даже в десятку попал НЕЧАЯННО ,НЕОЖИДАННО !!!)
Спартак играет не в АПЛ , а если бы и играл наврядли даже в десятку попал НЕЧАЯННО ,НЕОЖИДАННО !!!)