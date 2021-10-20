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Прудников о шансах «Спартака» в ЛЕ: «„Лестер“ тоже неожиданно выиграл АПЛ»

сегодня, 00:13
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Экс-нападающий «Спартака» Александр Прудников поделился мнением по поводу шансов москвичей в матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы с английским «Лестером»:

Встреча с любым серьёзным европейским клубом, конечно, вызывает опасения. Считаю, что со всеми можно играть и нужно бороться. «Лестер» тоже неожиданно выиграл АПЛ. Для всех это было настоящим шоком. В клуб верили только его фанаты. Разово можно обыграть любого. Куда тяжелее делать это на длинной дистанции.

Сильные качества «Спартака»? В их молодости, думаю. Молодым нужно доказывать и подтверждать статус игрока этого большого клуба прямо на поле.

Конечно, хочется, чтобы «Спартак» одержал победу со счётом 1:0, но, думаю, ничья тоже будет приемлемым результатом. Будем надеяться, что футболисты «Спартака» проявят себя в этом поединке.

Встреча «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве.

Напомним, что в строй у «красно-белых» может вернуться один из лидеров команды.

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Все комментарии
poodle
poodle
сегодня в 09:22
что значит "тоже",как буд-то спартак выиграл последний матч?!)
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:10
ВЕсь вопрос-сколько их,шансов,50 или 5 процентов.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:09
Шансы есть всегда.
YVG
YVG
сегодня в 08:07
Будет разгром спартака, хорошо, если не 0-7.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:55, ред.
С Наполи я тоже не верил в поросят, а произошло чудо, вдруг нечаянно и здесь добудут положительный результат...Хотя наверное спартак исчерпал свой лимит чудес.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:00
Случайная победа над Наполи закружила голову спартачам и уже начинают поговаривать о трофее ЛЕ.
112910415
112910415
сегодня в 06:54
чудеса редко бывают ...
но - дорогу осилит идущий
ABir
ABir
сегодня в 05:53
Шансы всегда есть, надо только суметь ими в нужный момент воспользоваться
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:32
Спартак хорошо играл с английскими клубами.
Gahi
Gahi
сегодня в 03:18
С любым соперником нужно выходить и играть, тем более в такой день как 20 октября. Надеюсь что Спартак сможет набрать очки в этой игре. Удачи
beefs
beefs
сегодня в 02:28
Ничего не остается как только надеяться...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:23
Шансы у Спартака не большие, но есть!
makkie
makkie
сегодня в 01:23
Главное не допустить глупых ошибок в защите, как с Динамо.
Ну и впереди понадобится фарт вкупе с хорошей реализацией. С Наполи получилось, посмотрим как с "лисами" теперь.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:06
Не надо вообще сравнивать АПЛ с РПЛ.
Спартак играет не в АПЛ , а если бы и играл наврядли даже в десятку попал НЕЧАЯННО ,НЕОЖИДАННО !!!)
1bear
1bear
сегодня в 00:54
верится с трудом,а что ещё остаётся? может получится ничейку скатать?
drug01
drug01
сегодня в 00:14
Шансы равны
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