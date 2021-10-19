Селюк подверг критике технического директора «Локомотива» Цорна

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о прошедшей пресс-конференции московского «Локомотива» и раскритиковал менеджера команды Томаса Цорна.
Так-то все красиво и хорошо говорят, но когда кричат о том, что правая рука – Цорн, что будут продавать футболистов, то хочется спросить: кого они хоть раз выгодно продали? Никого и ничего. Томас, все шикарно, Рангник называет вас правой рукой, вы работали здесь, на российском рынке, ваш папа – Прядкин – возглавлял РПЛ, назовите одного футболиста, кого вы продали. Кроме как привезти за счет папы людей за большие деньги, которых потом нельзя даже бесплатно отдать. Но то, что будет не так, как в «Спартаке» при Цорне, факт. Другое дело – какой ценой?
На пресс-конференции меня ничего не рассмешило. Концепция – это элементарные вещи, не надо иметь пол извилины, чтобы рассказать по пунктам все моменты. Нет сомнений, что Рангник профессионально организует работу клуба. Думаю, что штаб Рангника научит и медицинский штаб, чтобы правильно восстанавливаться футболистам. Много противоречивой информации по поводу Лоськова и Пашинина, сегодня, наконец, сказали, что не готовы их двигать. Мне интересно, на каких должностях они будут.
Так что мои симпатии не коснутся ни одной из сторон-это всё чуждые для российского футбола,паразитирующие на национальных богатствах и непомерных амбициях руководителей монополий.
Так что мои симпатии не коснутся ни одной из сторон-это всё чуждые для российского футбола,паразитирующие на национальных богатствах и непомерных амбициях руководителей монополий.