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Селюк подверг критике технического директора «Локомотива» Цорна

вчера, 22:23

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о прошедшей пресс-конференции московского «Локомотива» и раскритиковал менеджера команды Томаса Цорна.

Так-то все красиво и хорошо говорят, но когда кричат о том, что правая рука – Цорн, что будут продавать футболистов, то хочется спросить: кого они хоть раз выгодно продали? Никого и ничего. Томас, все шикарно, Рангник называет вас правой рукой, вы работали здесь, на российском рынке, ваш папа – Прядкин – возглавлял РПЛ, назовите одного футболиста, кого вы продали. Кроме как привезти за счет папы людей за большие деньги, которых потом нельзя даже бесплатно отдать. Но то, что будет не так, как в «Спартаке» при Цорне, факт. Другое дело – какой ценой?

На пресс-конференции меня ничего не рассмешило. Концепция – это элементарные вещи, не надо иметь пол извилины, чтобы рассказать по пунктам все моменты. Нет сомнений, что Рангник профессионально организует работу клуба. Думаю, что штаб Рангника научит и медицинский штаб, чтобы правильно восстанавливаться футболистам. Много противоречивой информации по поводу Лоськова и Пашинина, сегодня, наконец, сказали, что не готовы их двигать. Мне интересно, на каких должностях они будут.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 10:44
Мы все свидетели разрушения самобытного , яркого клуба в РПЛ ,каким является Локомотив . Жаль , что прядкины и цорны добрались до нашего футбола , который уже угробили на международной арене , а теперь и у нас. Видимо задача им была поставлена такая кем то и они ее успешно выполняют
ОПС
ОПС
сегодня в 05:48
Где то он и прав.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:27
Словоблудие,за которым стоит только одно :СелЬДюку понятно,что при фрицах в "Локо" пристроить своих негров ему не удастся.
Так что мои симпатии не коснутся ни одной из сторон-это всё чуждые для российского футбола,паразитирующие на национальных богатствах и непомерных амбициях руководителей монополий.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:19
В словах Селюка есть доля правды!
pomor45
pomor45
вчера в 23:08
Какие-то странные авторитеты у Соккера: Селюк, Хусаинов, Федотов .....
gb9m93qdcswm
gb9m93qdcswm ответ berda2003 (раскрыть)
вчера в 22:55
Вам очень знакомо ручное управление ?)
x5s89ujbmkn4
x5s89ujbmkn4
вчера в 22:54
Опять не удалось кого то впарить из своих клиентов?)))
berda2003
berda2003
вчера в 22:43
коррупционер раскрывает сущность "волшебников"-фашистов засевших в паровозе, обещающих из него сделать сапсан, но получится дрезина, притом ручная...
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:37
Жёстко, но правдиво. Правда и сам Сельдюк то ещё оно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:29
Селюк как всегда про своё .
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