Селюк подверг критике технического директора «Локомотива» Цорна

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о прошедшей пресс-конференции московского «Локомотива» и раскритиковал менеджера команды Томаса Цорна.

Так-то все красиво и хорошо говорят, но когда кричат о том, что правая рука – Цорн, что будут продавать футболистов, то хочется спросить: кого они хоть раз выгодно продали? Никого и ничего. Томас, все шикарно, Рангник называет вас правой рукой, вы работали здесь, на российском рынке, ваш папа – Прядкин – возглавлял РПЛ , назовите одного футболиста, кого вы продали. Кроме как привезти за счет папы людей за большие деньги, которых потом нельзя даже бесплатно отдать. Но то, что будет не так, как в «Спартаке» при Цорне, факт. Другое дело – какой ценой?

На пресс-конференции меня ничего не рассмешило. Концепция – это элементарные вещи, не надо иметь пол извилины, чтобы рассказать по пунктам все моменты. Нет сомнений, что Рангник профессионально организует работу клуба. Думаю, что штаб Рангника научит и медицинский штаб, чтобы правильно восстанавливаться футболистам. Много противоречивой информации по поводу Лоськова и Пашинина, сегодня, наконец, сказали, что не готовы их двигать. Мне интересно, на каких должностях они будут.