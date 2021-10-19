ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Сёмин: «Отобьются ли купленные „Локомотивом“ игроки? Никогда!»

вчера, 18:38

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин резко высказался о трансферной кампании клуба.

Отобьются ли купленные «Локомотивом» игроки? Никогда! Никогда этого не будет.

В летнее трансферное окно «Локомотив» подписал Константина Марадишвили, Алексиса Бека Бека, Гирано Керка, Наира Тикнизяна, Тина Едвая, Максима Ненахова, Кирилла Зиновича и Тино Анджорина.

Сегодня, 19 октября, «Локомотив» обозначил ключевые цели до сезона-2025/26.

Все новости
Литвинов: «Прошу не накидываться на Рассказова. Проиграла вся команда»
Сегодня, 21:30 Комментарии3
Витория: «„Спартак“ провёл хороший матч с „Лестером“, забили три мяча»
Сегодня, 20:05 Комментарии23
Игонин: «„Зениту“ нужна дисциплина в обороне в матче против „Ювентуса“»
Сегодня, 17:52 Комментарии7
Корнелюк: «Можно сказать, что у нас практически нет футбола»
Сегодня, 16:45 Комментарии18
Павлюченко: «Думаю, „Спартак“ сегодня не проиграет „Лестеру“»
Сегодня, 16:05 Комментарии9
Кавазашвили — о матче «Спартака»: «Уже сижу с валидолом перед телевизором»
Сегодня, 15:43 Комментарии13
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:11
Малком.......узнав смысл слова "отобьются"...
:large
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 23:06
В РПЛ это делать пока сложно
1bear
1bear
вчера в 22:43
это Палыч от обиды такой злой - новый тренер очень смущает
SHMEL
SHMEL ответ санек002 (раскрыть)
вчера в 22:34
Игроки-то неплохие, а вот руководство у локо и тренер на потеху публике.
санек002
санек002 ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 22:33
ИГРОКИ КАКИЕ ТО НУЛЕВЫЕ
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:32, ред.
Раз уж даже Шпалыч это говорит, то значит плохи дела у локо...
Но главное, что у эффективных менеджеров всё в полном порядке.
pomor45
pomor45
вчера в 22:14
Сёмин считает, что их никогда не удастся продать хотя бы за те же деньги, которые потратили при их покупке.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 22:14
А зачем их отбивать? Откаты за трансферы из казны РЖД, а по сути из наших карманов, получены. деньги вложены куда надо. У менеджмента клуба жизнь удалась.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:52
Палыч сказал Правильно..
Сп62
Сп62
вчера в 21:13
Для всех клубов, кроме одного, все покупки игроков у нас это риск. Но каждый клуб при этом считает, что ему повезёт.
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 20:35
В мировом футболе многих покупают без всякой надежды на возврат вложений. Амбиции, ажиотаж и кураж делают своё дело:)
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:24
Семин:" Выбросили деньги на ветер".
112910415
112910415
вчера в 20:19
скорее прав
berda2003
berda2003
вчера в 20:18
купили на распродаже со скидками, сейчас перепакуют и начнут продавать...
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:59
газпром всех купил
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:40
Бека Бека у него был бы Бяка). Стопудово)). Этот Бяка никогда не отобьется).
На рыбалку Палыч! Ну его Локо. След свои в истории оставил? Оставил. Памятник будет? Думаю будет).
Здоровье превыше всего. Все болезни от нервов. Нам бы не знать этого..).
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:24, ред.
У нашего футбола другая цель;да это и не спорт вовсе ,а ВАЖНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ФУнКЦИЯ! Только -Т-с-с-с!,-не говорите это Президиумам РФС и РПЛ,а то они расстроятся.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:11
Посмотрим , что на самом деле будет в дальнейшем.
протон
протон
вчера в 19:10
Ну если на то пошло ,то все инвестиции в россфутбол не отобьются никогда
drug01
drug01
вчера в 19:10
Семин верно говорит
Capral
Capral ответ Djebrael (раскрыть)
вчера в 19:10
Положил.....
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:02
да у нас вообще ни одна команда не имеет выгоды с потраченных ранее денег одни у всех убытки, которые покрывает гос. бюджет
Эджуке
Эджуке
вчера в 19:00
Сёмин: "Что-то обо мне начали забывать..."
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:57
Тут главное начать, а дальше, если что, можно и свалить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:54
Насчет Тикнизяна я бы поспорил.
Если звезду не словит, сможет принести пользу команде.
За остальных не могу сказать, не знаю...
dеigandre
dеigandre
вчера в 18:50
Сёмин-человек, который любил себя в Локомотиве. Ни слова хорошего про клуб, не будучи его сотрудником, он не говорит. Зато, как только Локо что-то выиграет-сразу себя припишет к этому результату.
Гнилая позиция
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 18:42
Семин опытнейший боец!!! Думаю отчет своим словам отдает!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:40
Краткая как покупали Ненахова:

может подпишем кого-нибудь из Ахмата
- не, 3*й
- Ненахов так Ненахов
Djebrael
Djebrael
вчера в 18:39
Палыч знает, Палыч пожил...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100