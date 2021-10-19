Сёмин: «Отобьются ли купленные „Локомотивом“ игроки? Никогда!»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин резко высказался о трансферной кампании клуба.
Отобьются ли купленные «Локомотивом» игроки? Никогда! Никогда этого не будет.
В летнее трансферное окно «Локомотив» подписал Константина Марадишвили, Алексиса Бека Бека, Гирано Керка, Наира Тикнизяна, Тина Едвая, Максима Ненахова, Кирилла Зиновича и Тино Анджорина.
Сегодня, 19 октября, «Локомотив» обозначил ключевые цели до сезона-2025/26.
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Но главное, что у эффективных менеджеров всё в полном порядке.
Но главное, что у эффективных менеджеров всё в полном порядке.
На рыбалку Палыч! Ну его Локо. След свои в истории оставил? Оставил. Памятник будет? Думаю будет).
Здоровье превыше всего. Все болезни от нервов. Нам бы не знать этого..).
На рыбалку Палыч! Ну его Локо. След свои в истории оставил? Оставил. Памятник будет? Думаю будет).
Здоровье превыше всего. Все болезни от нервов. Нам бы не знать этого..).
Если звезду не словит, сможет принести пользу команде.
За остальных не могу сказать, не знаю...
Если звезду не словит, сможет принести пользу команде.
За остальных не могу сказать, не знаю...
Гнилая позиция
Гнилая позиция
может подпишем кого-нибудь из Ахмата
- не, 3*й
- Ненахов так Ненахов
может подпишем кого-нибудь из Ахмата
- не, 3*й
- Ненахов так Ненахов