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«Манчестер Сити» хочет подписать Закариа

вчера, 09:42

Английский «Манчестер Сити» заинтересован в подписании полузащитника гладбахской «Боруссии» Дениса Закариа. В игроке видят замену Фернандиньо, который покинет команду в конце текущего сезона.

Закариа хотят подписать будущим летом многие ведущие клубы Европы. «Боруссия» уже назвала сумму, за которую готова отпустить игрока.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:27
Учитывая, что в следующем году «Сити», скорее всего, захочет сложить все свои яйца в одну корзину и предпринять шаги для нападающего, будь то Кейн или кто-то еще, крупные инвестиции в нового опорного полузащитника могут оказаться невозможными.

Поэтому они, возможно, пожелают обратить свое внимание на аса «Боруссии Менхенгладбах» Дениса Закария. Время, проведенное швейцарским игроком в немецком клубе, в данный момент подходит к концу следующим летом, а это означает, что он будет свободен вести переговоры о предварительном договорном соглашении с негерманским клубом с января, если он не будет к тому времени подписать новый контракт.

В возрасте 24 лет Закария, которого Трансфермаркет оценивает в 24,3 миллиона фунтов стерлингов, мог бы стать идеальной заменой Фернандиньо на долгое время. Сильный в обороне полузащитник, который не боится засучить сапог и засучить рукава, Закария может быть подходящим вариантом для «Сити», чтобы усилить эту часть команды и найти замену Фернандиньо, не тратя целое состояние.
Igo0rek
Igo0rek ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:32
Не, не потянет.
shlifen
shlifen ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:28
Приветствую, летом действительно станет свободным агентом. На трансфермаркте он в списке будущих свободных агентов. Тут разве что зимой кто-то не выдержит и отвалит мешок денег чтобы забрать пораньше. Намекаю на Ньюкасл)))
ДСА
ДСА
вчера в 11:34
Без торгов тут не обойдется.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:30
Что-то не сходится. В других источниках читал, что у него контракт заканчивается летом и его хотят подписать как свободного агента!) Если бесплатно, то это было бы отличным усилением)
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:25
Пущай платят и забирают!
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:10
Может себе это позволить...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:53
А наш Захарян не подойдёт, не?
ОПС
ОПС
вчера в 09:50
Интересно будет посмотреть на его игру, если все срастется.
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