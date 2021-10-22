«Манчестер Сити» хочет подписать Закариа

Английский «Манчестер Сити» заинтересован в подписании полузащитника гладбахской «Боруссии» Дениса Закариа. В игроке видят замену Фернандиньо, который покинет команду в конце текущего сезона.
Закариа хотят подписать будущим летом многие ведущие клубы Европы. «Боруссия» уже назвала сумму, за которую готова отпустить игрока.
Поэтому они, возможно, пожелают обратить свое внимание на аса «Боруссии Менхенгладбах» Дениса Закария. Время, проведенное швейцарским игроком в немецком клубе, в данный момент подходит к концу следующим летом, а это означает, что он будет свободен вести переговоры о предварительном договорном соглашении с негерманским клубом с января, если он не будет к тому времени подписать новый контракт.
В возрасте 24 лет Закария, которого Трансфермаркет оценивает в 24,3 миллиона фунтов стерлингов, мог бы стать идеальной заменой Фернандиньо на долгое время. Сильный в обороне полузащитник, который не боится засучить сапог и засучить рукава, Закария может быть подходящим вариантом для «Сити», чтобы усилить эту часть команды и найти замену Фернандиньо, не тратя целое состояние.
Поэтому они, возможно, пожелают обратить свое внимание на аса «Боруссии Менхенгладбах» Дениса Закария. Время, проведенное швейцарским игроком в немецком клубе, в данный момент подходит к концу следующим летом, а это означает, что он будет свободен вести переговоры о предварительном договорном соглашении с негерманским клубом с января, если он не будет к тому времени подписать новый контракт.
В возрасте 24 лет Закария, которого Трансфермаркет оценивает в 24,3 миллиона фунтов стерлингов, мог бы стать идеальной заменой Фернандиньо на долгое время. Сильный в обороне полузащитник, который не боится засучить сапог и засучить рукава, Закария может быть подходящим вариантом для «Сити», чтобы усилить эту часть команды и найти замену Фернандиньо, не тратя целое состояние.