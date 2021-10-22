«Манчестер Сити» хочет подписать Закариа

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вчера, 09:42

Английский «Манчестер Сити» заинтересован в подписании полузащитника гладбахской «Боруссии» . В игроке видят замену Фернандиньо, который покинет команду в конце текущего сезона.

Закариа хотят подписать будущим летом многие ведущие клубы Европы. «Боруссия» уже назвала сумму, за которую готова отпустить игрока.