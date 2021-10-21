Дембеле может перейти в «Ньюкасл»

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вчера, 16:46

Нападающий «Барселоны» может сменить клубную прописку.

Контракт француза с «сине-гранатовыми» истекает следующим летом, однако стороны всё ещё не договорились о продлении соглашения. В подписании Дембеле заинтересован «Ньюкасл», который готов предложить игроку выгодную сделку с финансовой точки зрения.

Ещё одним претендентом на подписание Дембеле является «Ювентус».