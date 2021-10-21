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Дембеле может перейти в «Ньюкасл»

вчера, 16:46

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может сменить клубную прописку.

Контракт француза с «сине-гранатовыми» истекает следующим летом, однако стороны всё ещё не договорились о продлении соглашения. В подписании Дембеле заинтересован «Ньюкасл», который готов предложить игроку выгодную сделку с финансовой точки зрения.

Ещё одним претендентом на подписание Дембеле является «Ювентус».

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msa79
msa79
вчера в 23:19
Большая ошибка для становления сильного клуба
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:05
Вингер Барселоны Усман Дембеле ведет переговоры с Ньюкасл Юнайтед.
Контракт 24-летнего футболиста на «Камп Ноу» истекает в июне 2022 года, и между игроком и «Барсой» не было достигнуто никакого соглашения.

Ньюкасл и Манчестер Сити интересуются Дембеле. Дембеле, который также вызвал интерес со стороны «Манчестер Сити», провел переговоры с «Ньюкаслом» о возможном пятилетнем соглашении с годовой зарплатой в 15 миллионов евро. По данным, француз запросил вступительный взнос в размере 15 миллионов евро. 24-летний футболист отклонил предложение о продлении контракта, которое Барса предлагала до 2025 года, хотя и с пониженной зарплатой.

Стив Брюс был уволен «Ньюкаслом» в среду, и «Сороки» ищут нового главного тренера, но еще неизвестно, какого игрока они выберут первым. В отчете Дембеле получил предложение о продлении от «Барсы», но, зная, что с января он будет свободен вести переговоры с другими клубами, его агент откладывает ответ.

«Барса» подписала Дембеле за 105 миллионов евро, однако этот шаг не совсем удался.

Сделку будет намного сложнее завершить в январе. Другие клубы смогут на законных основаниях начать переговоры с нападающим, и Ньюкасл войдет в эти обсуждения с большими карманами из-за своих новых саудовских владельцев. «Барселону» связывают с переездом Рахима Стерлинга в январе, но все зависит от требований «Манчестер Сити».

Вот так.
drug01
drug01
вчера в 18:14
Меньше слов больше дела!!!
particular
particular
вчера в 18:02
Для Барсы это шанс избавиться от придирчивого, хрустального и неготового к компромиссам лентяя.
Ньюкасл - находка! Причём, очень своевременная :))
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:17
Ньюкасл пока не единственый.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:12
зачем им этот хрусталь
asraeil
asraeil
вчера в 17:11
Давно уже уходит...все никак не уйдет...
beefs
beefs
вчера в 16:58
а чего шейхи не обидят...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:48
Туда ему и дорога
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