Дембеле может перейти в «Ньюкасл»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может сменить клубную прописку.
Контракт француза с «сине-гранатовыми» истекает следующим летом, однако стороны всё ещё не договорились о продлении соглашения. В подписании Дембеле заинтересован «Ньюкасл», который готов предложить игроку выгодную сделку с финансовой точки зрения.
Ещё одним претендентом на подписание Дембеле является «Ювентус».
Контракт 24-летнего футболиста на «Камп Ноу» истекает в июне 2022 года, и между игроком и «Барсой» не было достигнуто никакого соглашения.
Ньюкасл и Манчестер Сити интересуются Дембеле. Дембеле, который также вызвал интерес со стороны «Манчестер Сити», провел переговоры с «Ньюкаслом» о возможном пятилетнем соглашении с годовой зарплатой в 15 миллионов евро. По данным, француз запросил вступительный взнос в размере 15 миллионов евро. 24-летний футболист отклонил предложение о продлении контракта, которое Барса предлагала до 2025 года, хотя и с пониженной зарплатой.
Стив Брюс был уволен «Ньюкаслом» в среду, и «Сороки» ищут нового главного тренера, но еще неизвестно, какого игрока они выберут первым. В отчете Дембеле получил предложение о продлении от «Барсы», но, зная, что с января он будет свободен вести переговоры с другими клубами, его агент откладывает ответ.
«Барса» подписала Дембеле за 105 миллионов евро, однако этот шаг не совсем удался.
Сделку будет намного сложнее завершить в январе. Другие клубы смогут на законных основаниях начать переговоры с нападающим, и Ньюкасл войдет в эти обсуждения с большими карманами из-за своих новых саудовских владельцев. «Барселону» связывают с переездом Рахима Стерлинга в январе, но все зависит от требований «Манчестер Сити».
Вот так.
Контракт 24-летнего футболиста на «Камп Ноу» истекает в июне 2022 года, и между игроком и «Барсой» не было достигнуто никакого соглашения.
Ньюкасл и Манчестер Сити интересуются Дембеле. Дембеле, который также вызвал интерес со стороны «Манчестер Сити», провел переговоры с «Ньюкаслом» о возможном пятилетнем соглашении с годовой зарплатой в 15 миллионов евро. По данным, француз запросил вступительный взнос в размере 15 миллионов евро. 24-летний футболист отклонил предложение о продлении контракта, которое Барса предлагала до 2025 года, хотя и с пониженной зарплатой.
Стив Брюс был уволен «Ньюкаслом» в среду, и «Сороки» ищут нового главного тренера, но еще неизвестно, какого игрока они выберут первым. В отчете Дембеле получил предложение о продлении от «Барсы», но, зная, что с января он будет свободен вести переговоры с другими клубами, его агент откладывает ответ.
«Барса» подписала Дембеле за 105 миллионов евро, однако этот шаг не совсем удался.
Сделку будет намного сложнее завершить в январе. Другие клубы смогут на законных основаниях начать переговоры с нападающим, и Ньюкасл войдет в эти обсуждения с большими карманами из-за своих новых саудовских владельцев. «Барселону» связывают с переездом Рахима Стерлинга в январе, но все зависит от требований «Манчестер Сити».
Вот так.