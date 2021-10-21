Асенсио не планирует уходить из «Реала»

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вчера, 16:16

Полузащитник останется в «Реале».

Слухи связывали футболиста с уходом из мадридского клуба, однако Асенсио не планирует покидать «Реал». В ближайшее время игрок намерен провести переговоры о продлении своего контракта, который истекает в 2023 году.

В нынешнем сезоне Асенсио провёл 8 матчей за «Реал» во всех турнирах, записав на свой счёт 3 гола и 1 результативную передачу.