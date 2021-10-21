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Асенсио не планирует уходить из «Реала»

вчера, 16:16

Полузащитник Марко Асенсио останется в «Реале».

Слухи связывали футболиста с уходом из мадридского клуба, однако Асенсио не планирует покидать «Реал». В ближайшее время игрок намерен провести переговоры о продлении своего контракта, который истекает в 2023 году.

В нынешнем сезоне Асенсио провёл 8 матчей за «Реал» во всех турнирах, записав на свой счёт 3 гола и 1 результативную передачу.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:52
Нападающий «Реала» Марко Асенсио решил не покидать клуб этой зимой, несмотря на нехватку минут и слухи о том, что он может заинтересоваться переходом в другой клуб, говорится в отчете. Согласно тому же отчету, Асенсио хочет бороться за место в стартовом составе и не рассматривает возможность ухода в этом сезоне.

Испанский нападающий пока находится в сложной ситуации в этой кампании. Как вингер, он, кажется, отстает от Азара, Винисиуса, Родриго и Гарета Бэйла в ротации. Тренер Карло Анчелотти попытался сыграть с ним в качестве центрального полузащитника, но сейчас у него не будет много минут, когда и Камавинга, и Вальверде ждут на несколько минут позади Каземиро, Крооса и Модрича.

Текущий контракт Асенсио с «Реалом» истекает в 2023 году, так что очень скоро настанет время для принятия решения как для клуба, так и для игрока. Если он не сможет оказать влияние и доказать, что может претендовать на стартовое место в будущем, Мадрид может не захотеть предлагать ему новую сделку, что заставит найти трансфер следующим летом.

Асенсио может в конечном итоге отыграть несколько минут в этом сезоне в качестве «ложной девятки», когда Бензема понадобится отдых, или даже в качестве второго нападающего, но Анчелотти заявил на недавних пресс-конференциях, что хочет играть по схеме 4-3-3, поэтому испанскому нападающему нужно будет продолжать ждать своих шансов.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:11
Ему и там не хило пошляют!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:39
Никому он со своей зарплатой не нужен.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:13
его и тут неплохо кормят
hаrut
hаrut
вчера в 17:13
Все правильно... нечего искать непонятно чего
Cat01
Cat01
вчера в 17:10
А зачем ему уходить
Sexual Harassment
Sexual Harassment
вчера в 16:49
Вечный запасной. А ведь парень с талантом.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:47
Ну и правильное решение ! Удачи в Реале !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:25
От добра добра не ищут...
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