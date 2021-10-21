Асенсио не планирует уходить из «Реала»

Полузащитник Марко Асенсио останется в «Реале».
Слухи связывали футболиста с уходом из мадридского клуба, однако Асенсио не планирует покидать «Реал». В ближайшее время игрок намерен провести переговоры о продлении своего контракта, который истекает в 2023 году.
В нынешнем сезоне Асенсио провёл 8 матчей за «Реал» во всех турнирах, записав на свой счёт 3 гола и 1 результативную передачу.
Испанский нападающий пока находится в сложной ситуации в этой кампании. Как вингер, он, кажется, отстает от Азара, Винисиуса, Родриго и Гарета Бэйла в ротации. Тренер Карло Анчелотти попытался сыграть с ним в качестве центрального полузащитника, но сейчас у него не будет много минут, когда и Камавинга, и Вальверде ждут на несколько минут позади Каземиро, Крооса и Модрича.
Текущий контракт Асенсио с «Реалом» истекает в 2023 году, так что очень скоро настанет время для принятия решения как для клуба, так и для игрока. Если он не сможет оказать влияние и доказать, что может претендовать на стартовое место в будущем, Мадрид может не захотеть предлагать ему новую сделку, что заставит найти трансфер следующим летом.
Асенсио может в конечном итоге отыграть несколько минут в этом сезоне в качестве «ложной девятки», когда Бензема понадобится отдых, или даже в качестве второго нападающего, но Анчелотти заявил на недавних пресс-конференциях, что хочет играть по схеме 4-3-3, поэтому испанскому нападающему нужно будет продолжать ждать своих шансов.
Испанский нападающий пока находится в сложной ситуации в этой кампании. Как вингер, он, кажется, отстает от Азара, Винисиуса, Родриго и Гарета Бэйла в ротации. Тренер Карло Анчелотти попытался сыграть с ним в качестве центрального полузащитника, но сейчас у него не будет много минут, когда и Камавинга, и Вальверде ждут на несколько минут позади Каземиро, Крооса и Модрича.
Текущий контракт Асенсио с «Реалом» истекает в 2023 году, так что очень скоро настанет время для принятия решения как для клуба, так и для игрока. Если он не сможет оказать влияние и доказать, что может претендовать на стартовое место в будущем, Мадрид может не захотеть предлагать ему новую сделку, что заставит найти трансфер следующим летом.
Асенсио может в конечном итоге отыграть несколько минут в этом сезоне в качестве «ложной девятки», когда Бензема понадобится отдых, или даже в качестве второго нападающего, но Анчелотти заявил на недавних пресс-конференциях, что хочет играть по схеме 4-3-3, поэтому испанскому нападающему нужно будет продолжать ждать своих шансов.