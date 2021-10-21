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Ван де Бек близок к уходу из МЮ

вчера, 20:17

Полузащитник МЮ Донни ван де Бек может сменить клубную прописку этой зимой.

Утверждается, что у игрока мало шансов вернуться в «Аякс», но переход в другой клуб выглядит оптимальным решением для сторон.

Ранее слухи связывали нидерландца с итальянским грандом.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ RTS-25 (раскрыть)
вчера в 22:17
Загляните ещё сюда:
https://www.soccer.ru/game/rating_yesterday_full?page=2&team=all

И ещё раз внимательно перечитайте правила конкурса.
RTS-25
RTS-25 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 22:15
Скрин №2 - согласитесь, как-то маловато при всех выигрышах. Можно поставить всего лишь 960. Наверное арифметика другая.
RTS-25
RTS-25 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 22:13
Скрин №1 -
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:04
Донни ван де Бек снова остался на скамейке запасных, когда «Манчестер Юнайтед» обыграл «Аталанту» в среду вечером, но Оле Гуннар Сульшер продолжает настаивать на том, что все делает правильно, и менеджер говорит: «Я надеюсь, что он получит свои шансы».

24-летний футболист по-прежнему не играет важную роль на «Олд Траффорде», поскольку он наблюдал, как его команда вышла вперед с отставанием на два гола и обыграла итальянцев со счетом 3:2 в Лиге чемпионов.

В этом сезоне он начал только одну игру в этом турнире, поражения от «Янг Бойз» в прошлом месяце.

Еще больше голландского полузащитника беспокоит нехватка игрового времени в Премьер-Лиге, где он провел всего пять минут футбола за один выход на замену.

Победа «Манчестер Юнайтед» над «Аталантой» была лишь их третьей победой в последних восьми играх, поэтому для Донни будет еще более неприятно наблюдать, как его товарищи по команде борются, а он сидит.

Сульшер продолжал использовать тот же прием, который продюсировал с тех пор, как ван де Бек пришел в клуб в прошлом году, однако, настаивая на том, что игрок усердно работает, хотя странно, что тренер может только «надеяться» на то, что у него есть шанс играть.

«Донни, конечно, все еще усердно работает, и на данный момент это тяжело», - сказал Сульшер. «Я понимаю, что Донни расстроен, он разочарован, но он продолжает работать каждый день с широкой улыбкой».

«Я знаю, что он недоволен, но он много работает и является профессионалом высшего качества. Он знает, что именно так иногда бывает в футболе, пока он не играет, но не подводит себя».

«Он продолжает хорошо тренироваться, и мне нравится, когда он здесь, и я надеюсь, что он получит свои шансы».

Перед закрытием летнего трансферного окна «Эвертон» был заинтересован в том, чтобы взять голландца в аренду, но ван де Бек сообщил, что Сульшер заблокировал переход, сказав ему, что он, вероятно, будет входить в его планы в этом сезоне.

Отвечая на вопрос об этой ситуации, менеджер сказал: «Мы никогда не получали предложения от «Эвертона», но есть предположения».
alexgurzan
alexgurzan ответ RTS-25 (раскрыть)
вчера в 21:59
Вот где выигрышные баллы отображаются.
https://www.soccer.ru/user/224213/bets

Очки для ставок не возвращаются обратно.
RTS-25
RTS-25 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 21:56
Может быть не по-русски пишу. Может на таджиц-цком или талибанском. Выиграши не прибавляются. Скрин последняя игра Зенит-Юве. Кэф:-2.26. Ставка-1000. Даже, если снять поставленную 1000, то в приходе должно быть 1260. Или...? А сумма моих балов почему-то остаточная - 860. Где приход по этой ставке. За остальные уже и не говорю, это будет слишком сложно ЭГЕшного поколения. Не обидел, нет?
alexgurzan
alexgurzan ответ RTS-25 (раскрыть)
вчера в 20:56
Есть очки для ставок, и графа выигрыша. Ставка и % начисляются в графу выигрыша, при этом очки для ставок не возвращаются. Итоги конкурса подводятся по графе выигрыша.
RTS-25
RTS-25 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 20:52
Так ничего и не понял.
Общепринятые правила - выигрыш=начислению на сумму %;. проигрыш=вниз на поставленные балы на игру - не работают.
Пойду учится в Сколково, грамотнее буду.
alexgurzan
alexgurzan ответ RTS-25 (раскрыть)
вчера в 20:37
Добрый вечер.
Для начала ознакомьтесь с правилами конкурса:
https://www.soccer.ru/game?from=tab
Думаю многие вопросы отпадут сами собой.
RTS-25
RTS-25
вчера в 20:32
Добрый вечер. Прошу помощь друга - прикол вот в чём: последние 4 (четыре!) выигрыша уменьшили мой банк до 830 очков. То есть - выигрываешь и летишь вниз. Проигрываешь, тоже летишь вниз.
Кто подскажет - как правильно играть на этом сайте. Или похерить его (сайт).
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:27
ну не ладится у него в МЮ
Cat01
Cat01
вчера в 20:23
Он готовится уже давно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:19
А хотелось бы в Аякс!
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