Ван де Бек близок к уходу из МЮ

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вчера, 20:17

Полузащитник МЮ может сменить клубную прописку этой зимой.

Утверждается, что у игрока мало шансов вернуться в «Аякс», но переход в другой клуб выглядит оптимальным решением для сторон.

Ранее слухи связывали нидерландца с итальянским грандом.