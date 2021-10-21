Ван де Бек близок к уходу из МЮ

Полузащитник МЮ Донни ван де Бек может сменить клубную прописку этой зимой.
Утверждается, что у игрока мало шансов вернуться в «Аякс», но переход в другой клуб выглядит оптимальным решением для сторон.
Ранее слухи связывали нидерландца с итальянским грандом.
24-летний футболист по-прежнему не играет важную роль на «Олд Траффорде», поскольку он наблюдал, как его команда вышла вперед с отставанием на два гола и обыграла итальянцев со счетом 3:2 в Лиге чемпионов.
В этом сезоне он начал только одну игру в этом турнире, поражения от «Янг Бойз» в прошлом месяце.
Еще больше голландского полузащитника беспокоит нехватка игрового времени в Премьер-Лиге, где он провел всего пять минут футбола за один выход на замену.
Победа «Манчестер Юнайтед» над «Аталантой» была лишь их третьей победой в последних восьми играх, поэтому для Донни будет еще более неприятно наблюдать, как его товарищи по команде борются, а он сидит.
Сульшер продолжал использовать тот же прием, который продюсировал с тех пор, как ван де Бек пришел в клуб в прошлом году, однако, настаивая на том, что игрок усердно работает, хотя странно, что тренер может только «надеяться» на то, что у него есть шанс играть.
«Донни, конечно, все еще усердно работает, и на данный момент это тяжело», - сказал Сульшер. «Я понимаю, что Донни расстроен, он разочарован, но он продолжает работать каждый день с широкой улыбкой».
«Я знаю, что он недоволен, но он много работает и является профессионалом высшего качества. Он знает, что именно так иногда бывает в футболе, пока он не играет, но не подводит себя».
«Он продолжает хорошо тренироваться, и мне нравится, когда он здесь, и я надеюсь, что он получит свои шансы».
Перед закрытием летнего трансферного окна «Эвертон» был заинтересован в том, чтобы взять голландца в аренду, но ван де Бек сообщил, что Сульшер заблокировал переход, сказав ему, что он, вероятно, будет входить в его планы в этом сезоне.
Отвечая на вопрос об этой ситуации, менеджер сказал: «Мы никогда не получали предложения от «Эвертона», но есть предположения».
24-летний футболист по-прежнему не играет важную роль на «Олд Траффорде», поскольку он наблюдал, как его команда вышла вперед с отставанием на два гола и обыграла итальянцев со счетом 3:2 в Лиге чемпионов.
В этом сезоне он начал только одну игру в этом турнире, поражения от «Янг Бойз» в прошлом месяце.
Еще больше голландского полузащитника беспокоит нехватка игрового времени в Премьер-Лиге, где он провел всего пять минут футбола за один выход на замену.
Победа «Манчестер Юнайтед» над «Аталантой» была лишь их третьей победой в последних восьми играх, поэтому для Донни будет еще более неприятно наблюдать, как его товарищи по команде борются, а он сидит.
Сульшер продолжал использовать тот же прием, который продюсировал с тех пор, как ван де Бек пришел в клуб в прошлом году, однако, настаивая на том, что игрок усердно работает, хотя странно, что тренер может только «надеяться» на то, что у него есть шанс играть.
«Донни, конечно, все еще усердно работает, и на данный момент это тяжело», - сказал Сульшер. «Я понимаю, что Донни расстроен, он разочарован, но он продолжает работать каждый день с широкой улыбкой».
«Я знаю, что он недоволен, но он много работает и является профессионалом высшего качества. Он знает, что именно так иногда бывает в футболе, пока он не играет, но не подводит себя».
«Он продолжает хорошо тренироваться, и мне нравится, когда он здесь, и я надеюсь, что он получит свои шансы».
Перед закрытием летнего трансферного окна «Эвертон» был заинтересован в том, чтобы взять голландца в аренду, но ван де Бек сообщил, что Сульшер заблокировал переход, сказав ему, что он, вероятно, будет входить в его планы в этом сезоне.
Отвечая на вопрос об этой ситуации, менеджер сказал: «Мы никогда не получали предложения от «Эвертона», но есть предположения».