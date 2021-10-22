«Интер» вступил в переговоры с агентом Инсинье

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вчера, 08:52

Судьба итальянского нападающего «Наполи» по-прежнему под вопросом. Игрок всё еще не продлил контракт с неаполетанцами, который истекает летом 2022 года.

На руках у футболиста, по слухам, есть предложение от «Атлетико». Миланский «Интер» тоже хочет бесплатно заполучить будущим летом Инсинье.

По информации СМИ , миланцы уже связались с агентом футболиста и провели переговоры касательно потенциального перехода Лоренцо в стан «нерадзурри».

Сам же Инсинье не принял окончательного решения о своём будущем.

Ранее сообщалось, что в нападающем заинтересован английский гранд.