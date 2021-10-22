«Интер» вступил в переговоры с агентом Инсинье

Судьба итальянского нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье по-прежнему под вопросом. Игрок всё еще не продлил контракт с неаполетанцами, который истекает летом 2022 года.
На руках у футболиста, по слухам, есть предложение от «Атлетико». Миланский «Интер» тоже хочет бесплатно заполучить будущим летом Инсинье.
По информации СМИ, миланцы уже связались с агентом футболиста и провели переговоры касательно потенциального перехода Лоренцо в стан «нерадзурри».
Сам же Инсинье не принял окончательного решения о своём будущем.
Ранее сообщалось, что в нападающем заинтересован английский гранд.
По сообщению итальянских СМИ, спортивный директор «Наполи» преуменьшает значение связей между «Интером» и Лоренцо Инсинье после того, как агент игрока был замечен в штаб-квартире «Интера».
«У клуба есть свои параметры, Лоренцо - наш капитан, и мы хотим, чтобы он остался с нами. И, конечно, он тоже, как добрый неаполитанец».
Затем он прямо рассказал о слухах, предполагающих, что агент Лоренцо Инсинье, Винченцо Писакане, был замечен в штаб-квартире Интера, чтобы обсудить переезд игрока в Нерадзурри: «Мы разговариваем с его агентом, и, конечно же, нас не будут беспокоить различные речи. Также потому, что я считаю, что если бы агенту пришлось ехать в штаб-квартиру «Интера», чтобы поговорить о Лоренцо, вероятно, он мог бы сделать это более деликатным образом. Конечно, если он пошел туда, он пошел бы поговорить о чем-то другом ».
Предположение, что он был на «Виале делла Либерационе», является справедливым предположением, потому что Винченцо Писакане также является агентом флангового защитника «Интера» Данило Д'Амброзио, который летом разорвал контракт с клубом из Милана, о контракте с «Наполи» летом, отсюда и ходят слухи о трансфере Лоренцо.
По сообщению итальянских СМИ, спортивный директор «Наполи» преуменьшает значение связей между «Интером» и Лоренцо Инсинье после того, как агент игрока был замечен в штаб-квартире «Интера».
«У клуба есть свои параметры, Лоренцо - наш капитан, и мы хотим, чтобы он остался с нами. И, конечно, он тоже, как добрый неаполитанец».
Затем он прямо рассказал о слухах, предполагающих, что агент Лоренцо Инсинье, Винченцо Писакане, был замечен в штаб-квартире Интера, чтобы обсудить переезд игрока в Нерадзурри: «Мы разговариваем с его агентом, и, конечно же, нас не будут беспокоить различные речи. Также потому, что я считаю, что если бы агенту пришлось ехать в штаб-квартиру «Интера», чтобы поговорить о Лоренцо, вероятно, он мог бы сделать это более деликатным образом. Конечно, если он пошел туда, он пошел бы поговорить о чем-то другом ».
Предположение, что он был на «Виале делла Либерационе», является справедливым предположением, потому что Винченцо Писакане также является агентом флангового защитника «Интера» Данило Д'Амброзио, который летом разорвал контракт с клубом из Милана, о контракте с «Наполи» летом, отсюда и ходят слухи о трансфере Лоренцо.