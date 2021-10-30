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Дзюба поблагодарил фанатов после своего рекорда по забитым голам

вчера, 09:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Форвард «Зенита» Артем Дзюба выразил благодарность поклонникам после того, как установил рекорд чемпионата России по количеству забитых голов.

33-летний футболист отличился в поединке против «Динамо» (4:1). Таким образом, на счету игрока теперь 144 гола в рамках РПЛ, что является рекордом. Ранее это достижение принадлежало Олегу Веретенникову (143).

Спасибо всем огромное.

Отмечается, что Дзюбе понадобилось 375 матчей в чемпионате России для установления этого достижения. В среднем на один гол форварду требовалось провести 190 минут на поле.

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Все комментарии
mihey1971
mihey1971 ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 07:38
Чёрт твой Тёма
Tostao
Tostao ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:29
Если бы Дзюба действительно был сильным и многосторонним игроком , то не побил бы этот рекорд. Он бы уже лет 10 играл за бугром.
Вот такая загогулина, панимаш!
Торвин
Торвин
вчера в 19:10
Как противно читать новости про Дзюбу, тоже мне нашли героя нового времени. Надеюсь кто то более достойный в ближайшее временя побьет рекорд. Такие скандальные личности заслуживают только одного - забвения.
протон
протон
вчера в 17:15
Скромность не твой конёк,как то гаденько после таких постов. Если бы ребята из команды такой пост выложили было бы классно. А тут....
Артёмка молодец, всего добился своими руками!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:23
Фулл в студию.
4RT
4RT
вчера в 12:48
Его предшественники уезжали играть в Европу и там забивали,а этот сидит сиднем в посредственном чемпионате и хвалится 😁
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:11
Хорошее достижение, но голы Веретенникова были ценнее. Там почти не было проходных.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:58
За Спартак Дзюба в 166 матчах забил всего 38 голов...вот и думай откуда вдруг такая результативность появилась)... только не надо про партнеров))...
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:43
Не только Месси бьёт рекорды.
Vik_ont25
Vik_ont25
вчера в 10:40
Он одного достоин. Никогда не вызываться в состав сборной России!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Бубнин (раскрыть)
вчера в 10:24
Это из другой серии рекордов...
Артём Сергеевич многогранен...имя его рекордам - легион....
Брулин
Брулин
вчера в 10:16
Артём, тебе спасибо, хоть поржать нормально можно с тебя))
Бубнин
Бубнин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:10
Всякие там автоголы и рикошеты- это слишком сложно. Просто напишут, что он рукоблуд.
d_fincher
d_fincher ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 09:54
комплекс диагнозов
d_fincher
d_fincher
вчера в 09:52, ред.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 09:51
    Одно никак понять не пойму, поклонник Дзюбы - это диагноз или комплекс?
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 09:41
    Других нет и долго не будет как Тёма в фк ЗЕНИТ
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 09:36, ред.
    Сейчас некоторые напишут что 30 голов были из "вне игры"....20 с сомнительных пенальти....25 когда он работал "рикошетом" у Халка...10 записанных на него автоголов....и до настоящего рекорда со статистикой "1 гол в 190 минут" Дзюбе надо играть до 64-х с половиной лет....))))

    Но как есть так есть....таковы реалии...
    Конечно немного странно что "лучший в истории" без дриблинга, удара и скорости.....но видать в РПЛ это и не к чему....
    Главное - правильно расставленные приоритеты в выборе команды (в 26 лет)...которая доминирует...флагманствует и гегемонит....
    drug01
    drug01
    вчера в 09:23
    Его всё равно любят
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