Дзюба поблагодарил фанатов после своего рекорда по забитым голам

Форвард «Зенита» Артем Дзюба выразил благодарность поклонникам после того, как установил рекорд чемпионата России по количеству забитых голов.
33-летний футболист отличился в поединке против «Динамо» (4:1). Таким образом, на счету игрока теперь 144 гола в рамках РПЛ, что является рекордом. Ранее это достижение принадлежало Олегу Веретенникову (143).
Спасибо всем огромное.
Отмечается, что Дзюбе понадобилось 375 матчей в чемпионате России для установления этого достижения. В среднем на один гол форварду требовалось провести 190 минут на поле.
Но как есть так есть....таковы реалии...
Конечно немного странно что "лучший в истории" без дриблинга, удара и скорости.....но видать в РПЛ это и не к чему....
Главное - правильно расставленные приоритеты в выборе команды (в 26 лет)...которая доминирует...флагманствует и гегемонит....
Но как есть так есть....таковы реалии...
Конечно немного странно что "лучший в истории" без дриблинга, удара и скорости.....но видать в РПЛ это и не к чему....
Главное - правильно расставленные приоритеты в выборе команды (в 26 лет)...которая доминирует...флагманствует и гегемонит....