Дзюба поблагодарил фанатов после своего рекорда по забитым голам

1635574807

вчера, 09:20

Форвард «Зенита» выразил благодарность поклонникам после того, как установил рекорд чемпионата России по количеству забитых голов.

33-летний футболист отличился в поединке против «Динамо» (4:1). Таким образом, на счету игрока теперь 144 гола в рамках РПЛ , что является рекордом. Ранее это достижение принадлежало (143).

Спасибо всем огромное.

Отмечается, что Дзюбе понадобилось 375 матчей в чемпионате России для установления этого достижения. В среднем на один гол форварду требовалось провести 190 минут на поле.