Папе Римскому подарили футболку ПСЖ с автографом Месси

Премьер-министр Франции Жан Кастекс в ходе официального визита в Ватикан встретился с Папой Римским Франциском и подарил ему футболку форварда ПСЖ с автографом футболиста.

Lionel Messi sent a signed PSG shirt to Pope Francis. The shirt was given to the Pope, who is alao from Argentina, by French Prime Minister Jean Castex. Images via @vaticannews_fr. pic.twitter.com/nlTRGOK6jo