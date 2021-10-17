Братьям Миранчукам исполнилось 26 лет

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в Instagram опубликовал пост, который посвятил маме и своему брату-близнецу Алексею Миранчуку, играющему за итальянскую «Аталанту». Братьям исполнилось 26 лет.
26. Благодарю всех. Пусть благословит вас Господь. Продолжаем. Несмотря ни на что. Люблю.
Братья Миранчуки родились в Славянске-на-Кубани. Сейчас Антон выступает в московском «Локомотиве», а Алексей играет за «Аталанту», чьё руководство недавно прояснило ситуацию вокруг будущего российского футболиста.