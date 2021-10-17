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Братьям Миранчукам исполнилось 26 лет

вчера, 23:39

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в Instagram опубликовал пост, который посвятил маме и своему брату-близнецу Алексею Миранчуку, играющему за итальянскую «Аталанту». Братьям исполнилось 26 лет.

26. Благодарю всех. Пусть благословит вас Господь. Продолжаем. Несмотря ни на что. Люблю.

Братья Миранчуки родились в Славянске-на-Кубани. Сейчас Антон выступает в московском «Локомотиве», а Алексей играет за «Аталанту», чьё руководство недавно прояснило ситуацию вокруг будущего российского футболиста.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:44
большие уже
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 11:23
очередные Кокорины не за горами и 30-ка стукнет а толку от них нет и уже наверняка не будет
амурец
амурец
сегодня в 10:33
Антону быстрей войти в строй, а Алексею валить из этой Аталанты, раз Гасперини такой упёртый
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:48
Всё ещё перспективные? 🙃😊😉
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 06:43
Присоединяюсь к поздравлениям.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 06:42
Братьев с днюхой!
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:54
С чем их и поздравляю!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:46
Поздравляю братьев с днюхой! Всех благ им!
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