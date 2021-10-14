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Сборная России поздравила Онопко с днём рождения

вчера, 11:31

Сегодня 52 года исполнилось бывшему футболисту сборной России Виктору Онопко. Пресс-служба национальной команды поздравила легендарного игрока.

Виктору Онопко – 52! Легенда, экс-капитан сборной и классный тренер – всё это он! Поздравляем Виктора Савельевича и желаем здоровья и новых побед со сборной России!

Онопко провёл 109 матчей за сборную России, в которых забил 7 голов. Сейчас Виктор работает помощником Валерия Карпина в национальной команде.

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Все комментарии
Мой второй аккаунт
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вчера в 14:38
С днём рождения, капитан!
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:58
С Днюхой, Савельича! В 52 всё только начинается! Ещё потренирует в качестве главного в РПЛ и сделает хорошую тренерскую карьеру. За свою игровую карьеру из под него забивалось достаточно голов, в основном в международных матчах. Но для России, он бесспорный топ защитник, возможно, лучший центр обороны в новейшей российской футбольной истории вместе с Игнашевичем и Никифоровым.
zsb1961
zsb1961
вчера в 13:57
С днюхой, Витя!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:05
С днем рождения!!! 52 это нормально.
drug01
drug01
вчера в 11:50
С днём рождения старина!!!
shlomo
shlomo
вчера в 11:44
Присоединяюсь! Здоровья и успехов на тренерском поприще!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:34
Онопка и там пристроился
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:34
Дата не круглая...
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:34, ред.
Присоединяюсь к поздравлениям !!! Удачи !!!
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