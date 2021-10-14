Сборная России поздравила Онопко с днём рождения

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вчера, 11:31

Сегодня 52 года исполнилось бывшему футболисту сборной России . Пресс-служба национальной команды поздравила легендарного игрока.

Виктору Онопко – 52! Легенда, экс-капитан сборной и классный тренер – всё это он! Поздравляем Виктора Савельевича и желаем здоровья и новых побед со сборной России!

Виктору Онопко – 52 🥳



Легенда, экс-капитан сборной и классный тренер – всё это он! Поздравляем Виктора Савельевича и желаем здоровья и новых побед со сборной России!#НашиПарни pic.twitter.com/cuNdARZqeV — Сборная России (@TeamRussia) October 14, 2021

Онопко провёл 109 матчей за сборную России, в которых забил 7 голов. Сейчас Виктор работает помощником Валерия Карпина в национальной команде.