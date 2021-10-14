Сборная России поздравила Онопко с днём рождения

Сегодня 52 года исполнилось бывшему футболисту сборной России Виктору Онопко. Пресс-служба национальной команды поздравила легендарного игрока.
Виктору Онопко – 52! Легенда, экс-капитан сборной и классный тренер – всё это он! Поздравляем Виктора Савельевича и желаем здоровья и новых побед со сборной России!
Виктору Онопко – 52 🥳— Сборная России (@TeamRussia) October 14, 2021
Легенда, экс-капитан сборной и классный тренер – всё это он! Поздравляем Виктора Савельевича и желаем здоровья и новых побед со сборной России!#НашиПарни pic.twitter.com/cuNdARZqeV
Онопко провёл 109 матчей за сборную России, в которых забил 7 голов. Сейчас Виктор работает помощником Валерия Карпина в национальной команде.