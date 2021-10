Лучшему бомбардиру в истории «Ливерпуля» исполнилось 60 лет

Сегодня, 20 октября, 60 лет исполнилось лучшему бомбардиру в истории «Ливерпуля» Иану Рашу.

Нападающий выступал за «красных» с 1980 по 1987 год и с 1988 по 1996 год. За «Ливерпуль» он провёл 660 матчей, в которых забил 346 голов. Раш является лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе сборной Уэльса Иан провёл 73 матча, забив 28 голов. Долгое время он являлся лучшим бомбардиром в истории своей страны, позже его рекорд побил Гарет Бэйл.

👑 Liverpool's greatest ever goalscorer and a 1980s icon ♥️



🎂 It's time to wish @Ian_Rush9 a very happy 60th birthday 🎉 pic.twitter.com/H7Yjqvubok

FIFA