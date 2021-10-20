Лучшему бомбардиру в истории «Ливерпуля» исполнилось 60 лет

Сегодня, 20 октября, 60 лет исполнилось лучшему бомбардиру в истории «Ливерпуля» Иану Рашу.
Нападающий выступал за «красных» с 1980 по 1987 год и с 1988 по 1996 год. За «Ливерпуль» он провёл 660 матчей, в которых забил 346 голов. Раш является лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе сборной Уэльса Иан провёл 73 матча, забив 28 голов. Долгое время он являлся лучшим бомбардиром в истории своей страны, позже его рекорд побил Гарет Бэйл.
👑 Liverpool's greatest ever goalscorer and a 1980s icon ♥️— FIFA.com (@FIFAcom) October 20, 2021
🎂 It's time to wish @Ian_Rush9 a very happy 60th birthday 🎉 pic.twitter.com/H7Yjqvubok
Иан Раш предсказывает, что английский клуб поднимет трофей Лиги чемпионов в мае, но предупредил их, чтобы они не недооценивали своих немецких соперников.
В Премьер-Лиге есть сильный контингент команд, выступающих под флагом в главном европейском турнире в этом сезоне, который возглавляет действующий чемпион Лиги чемпионов «Челси».
«Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» также имеют большой потенциал для продвижения в плей-офф, хотя впереди еще много матчей группового этапа.
Легенда «Энфилда» Раш утверждает, что Премьер-Лига на сегодняшний день является самым конкурентоспособным и высококачественным дивизионом в Европе, указывая на недавние финалы Лиги чемпионов, чтобы проиллюстрировать это.
«Я думаю, что английская Премьер-Лига - лучшая и самая сложная лига в мире для игры», - сказал Раш.
«Победитель придет оттуда. Мы знаем «Пари Сен-Жермен», они тратят много денег, у вас есть «Бавария» и «Реал Мадрид». «Барселона», на мой взгляд, уже не та сила, которой была раньше».
«Если вы посмотрите на последние три или четыре года, то увидите, что английские команды вышли в финал».
Ливерпуль два раза подряд выходил в финал Лиги чемпионов в 2018 и 2019 годах, где проиграл «Реалу Мадриду» и обыграл «Тоттенхэма Хотспура» соответственно.
Финал прошлого сезона стал еще одним чисто английским матчем, в котором «Челси» обыграл «Сити» и во второй раз стал чемпионом Европы.
Между «Ливерпулем» и «Челси» зажата победа мюнхенской «Баварии» в сезоне 2019/20, в ходе которой они обыграли «Пари Сен-Жермен» в финале.
Хотя Раш непреклонен в отношении силы английских команд, он настаивает на том, что им следует опасаться таких, как Бавария и Дортмундская Боруссия.
Бывшего нападающего Уэльса особенно впечатляет форма дортмундского аса Эрлинга Холанда, который в этом сезоне забил поразительные 13 голов в девяти матчах.
«Всегда остерегайтесь немецких команд», - добавил Раш. «Они знают, что делать, они знают, как выиграть игру».
У него есть опыт, и поэтому так говорит. Всегда хорошо учится у него. С днем рождения Легенда!
Иан Раш предсказывает, что английский клуб поднимет трофей Лиги чемпионов в мае, но предупредил их, чтобы они не недооценивали своих немецких соперников.
В Премьер-Лиге есть сильный контингент команд, выступающих под флагом в главном европейском турнире в этом сезоне, который возглавляет действующий чемпион Лиги чемпионов «Челси».
«Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» также имеют большой потенциал для продвижения в плей-офф, хотя впереди еще много матчей группового этапа.
Легенда «Энфилда» Раш утверждает, что Премьер-Лига на сегодняшний день является самым конкурентоспособным и высококачественным дивизионом в Европе, указывая на недавние финалы Лиги чемпионов, чтобы проиллюстрировать это.
«Я думаю, что английская Премьер-Лига - лучшая и самая сложная лига в мире для игры», - сказал Раш.
«Победитель придет оттуда. Мы знаем «Пари Сен-Жермен», они тратят много денег, у вас есть «Бавария» и «Реал Мадрид». «Барселона», на мой взгляд, уже не та сила, которой была раньше».
«Если вы посмотрите на последние три или четыре года, то увидите, что английские команды вышли в финал».
Ливерпуль два раза подряд выходил в финал Лиги чемпионов в 2018 и 2019 годах, где проиграл «Реалу Мадриду» и обыграл «Тоттенхэма Хотспура» соответственно.
Финал прошлого сезона стал еще одним чисто английским матчем, в котором «Челси» обыграл «Сити» и во второй раз стал чемпионом Европы.
Между «Ливерпулем» и «Челси» зажата победа мюнхенской «Баварии» в сезоне 2019/20, в ходе которой они обыграли «Пари Сен-Жермен» в финале.
Хотя Раш непреклонен в отношении силы английских команд, он настаивает на том, что им следует опасаться таких, как Бавария и Дортмундская Боруссия.
Бывшего нападающего Уэльса особенно впечатляет форма дортмундского аса Эрлинга Холанда, который в этом сезоне забил поразительные 13 голов в девяти матчах.
«Всегда остерегайтесь немецких команд», - добавил Раш. «Они знают, что делать, они знают, как выиграть игру».
У него есть опыт, и поэтому так говорит. Всегда хорошо учится у него. С днем рождения Легенда!