Лучшему бомбардиру в истории «Ливерпуля» исполнилось 60 лет

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вчера, 08:52

Сегодня, 20 октября, 60 лет исполнилось лучшему бомбардиру в истории «Ливерпуля» Иану Рашу.

Нападающий выступал за «красных» с 1980 по 1987 год и с 1988 по 1996 год. За «Ливерпуль» он провёл 660 матчей, в которых забил 346 голов. Раш является лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе сборной Уэльса Иан провёл 73 матча, забив 28 голов. Долгое время он являлся лучшим бомбардиром в истории своей страны, позже его рекорд побил Гарет Бэйл.