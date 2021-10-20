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Лучшему бомбардиру в истории «Ливерпуля» исполнилось 60 лет

вчера, 08:52

Сегодня, 20 октября, 60 лет исполнилось лучшему бомбардиру в истории «Ливерпуля» Иану Рашу.

Нападающий выступал за «красных» с 1980 по 1987 год и с 1988 по 1996 год. За «Ливерпуль» он провёл 660 матчей, в которых забил 346 голов. Раш является лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе сборной Уэльса Иан провёл 73 матча, забив 28 голов. Долгое время он являлся лучшим бомбардиром в истории своей страны, позже его рекорд побил Гарет Бэйл.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 13:41
С юбилеем Иан! спасибо легенде красных за все игры, голы и победы!! Крепкого здоровья !!!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:42
Герой Ливерпуля Иан Раш оптимистично оценивает силу четырех команд Премьер-Лиги, участвующих в Лиге чемпионов в этом сезоне, но выбрал клубы, которых им следует опасаться.

Иан Раш предсказывает, что английский клуб поднимет трофей Лиги чемпионов в мае, но предупредил их, чтобы они не недооценивали своих немецких соперников.

В Премьер-Лиге есть сильный контингент команд, выступающих под флагом в главном европейском турнире в этом сезоне, который возглавляет действующий чемпион Лиги чемпионов «Челси».

«Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» также имеют большой потенциал для продвижения в плей-офф, хотя впереди еще много матчей группового этапа.

Легенда «Энфилда» Раш утверждает, что Премьер-Лига на сегодняшний день является самым конкурентоспособным и высококачественным дивизионом в Европе, указывая на недавние финалы Лиги чемпионов, чтобы проиллюстрировать это.

«Я думаю, что английская Премьер-Лига - лучшая и самая сложная лига в мире для игры», - сказал Раш.

«Победитель придет оттуда. Мы знаем «Пари Сен-Жермен», они тратят много денег, у вас есть «Бавария» и «Реал Мадрид». «Барселона», на мой взгляд, уже не та сила, которой была раньше».

«Если вы посмотрите на последние три или четыре года, то увидите, что английские команды вышли в финал».

Ливерпуль два раза подряд выходил в финал Лиги чемпионов в 2018 и 2019 годах, где проиграл «Реалу Мадриду» и обыграл «Тоттенхэма Хотспура» соответственно.

Финал прошлого сезона стал еще одним чисто английским матчем, в котором «Челси» обыграл «Сити» и во второй раз стал чемпионом Европы.

Между «Ливерпулем» и «Челси» зажата победа мюнхенской «Баварии» в сезоне 2019/20, в ходе которой они обыграли «Пари Сен-Жермен» в финале.

Хотя Раш непреклонен в отношении силы английских команд, он настаивает на том, что им следует опасаться таких, как Бавария и Дортмундская Боруссия.

Бывшего нападающего Уэльса особенно впечатляет форма дортмундского аса Эрлинга Холанда, который в этом сезоне забил поразительные 13 голов в девяти матчах.

«Всегда остерегайтесь немецких команд», - добавил Раш. «Они знают, что делать, они знают, как выиграть игру».

У него есть опыт, и поэтому так говорит. Всегда хорошо учится у него. С днем рождения Легенда!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:52
Поздравляю его с юбилеем!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:34
Отличный результат,поздравления и здоровья!!!
rm9kxzuu9sgb
rm9kxzuu9sgb
вчера в 10:30
Очень хорош был в своё время
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:22
С юбилеем и здоровья легенде!
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:16
Здоровья бомбардиру!
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 09:52, ред.
С юбилеем Иана Раша! Мог бы и больше забить, если б не потерял год в Ювентусе.
ОПС
ОПС
вчера в 09:48
С Юбилеем! Здоровья и долгих лет.
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
ФорвардЪ, ПлеймейкерЪ больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 61. Поздравляем! Лига чемпионов 2021/2022
1bear
1bear
вчера в 08:55
Поздравления !!! Этот рекорд в Ливере никто не сможет побить
beefs
beefs
вчера в 08:54
классный был футболист, а сейчас чем занимается не рассказали...
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