Джибриль Сиссе: «Бен Арфа ничем не хуже Месси»

Бывший футболист «Ливерпуля» сравнил экс-полузащитника «Ньюкасла» и ПСЖ с .

Я могу показаться сумасшедшим, но я думаю, что Бен Арфа ничем не хуже Месси. Я видел, как он играет. Я повторю это ещё раз, Атем в своей лучшей форме — это Месси.