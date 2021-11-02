Джибриль Сиссе: «Бен Арфа ничем не хуже Месси»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джибриль Сиссе сравнил экс-полузащитника «Ньюкасла» и ПСЖ Атема Бен Арфа с Лионелем Месси.
Я могу показаться сумасшедшим, но я думаю, что Бен Арфа ничем не хуже Месси. Я видел, как он играет. Я повторю это ещё раз, Атем в своей лучшей форме — это Месси.
Последним клубом в карьере 34-летнего Бен Арфа был «Бордо», который он покинул летом. Сейчас француз находится в статусе свободного агента.
Месси - это пиар проэкт да и все, что тут обсуждать.
Месси - это пиар проэкт да и все, что тут обсуждать.