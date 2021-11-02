ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Джибриль Сиссе: «Бен Арфа ничем не хуже Месси»

вчера, 11:18

Бывший футболист «Ливерпуля» Джибриль Сиссе сравнил экс-полузащитника «Ньюкасла» и ПСЖ Атема Бен Арфа с Лионелем Месси.

Я могу показаться сумасшедшим, но я думаю, что Бен Арфа ничем не хуже Месси. Я видел, как он играет. Я повторю это ещё раз, Атем в своей лучшей форме — это Месси.

Последним клубом в карьере 34-летнего Бен Арфа был «Бордо», который он покинул летом. Сейчас француз находится в статусе свободного агента.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:52
Когда то считался самым таллантливым игроком своего поколения во франции, но промотал свой таллант
dzvinka
dzvinka
вчера в 18:06, ред.
я согласен с ним, скажу даже больше, в своей лучшей форме Бен Арфа лучше Месси и это правда. Если судить суто по таланту, как ща любят визжать глоры, то у Бен Арфа этого самого таланта поболее будет. И это мы не говорим о таких ребятах как Рональдинье, Гаринче и т.д.
Месси - это пиар проэкт да и все, что тут обсуждать.
Навзир
Навзир
вчера в 12:18
Действительно сумасшедший.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:04
Месси сейчас просто слаб.
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:01
Месси даже в сотню не входит, прямо сейчас.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:29
Таких заявлений очень много, но на деле они не такие как Месси.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:22
Сейчас многие лучше Месси.
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