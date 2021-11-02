Капелло: «Я сказал Аллегри не возвращаться в „Ювентус“»

Бывший тренер «Ювентуса» Фабио Капелло заявил, что убеждал Массимилиано Аллегри не возвращаться в туринский клуб.
Я сказал ему, что он стал бы козлом отпущения для всех проблем, если бы вернулся. Я сказал ему не возвращаться. У «Ювентуса» ДНК победителей, но сейчас они не побеждают. Игроки не делают то, что должны. Все думают, что это вина тренера, но это не так. Изменить ситуацию непросто.
Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год. Итальянский специалист вернулся в туринский клуб летом этого года после двухлетнего перерыва в работе.