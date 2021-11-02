ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2021/2022

Капелло: «Я сказал Аллегри не возвращаться в „Ювентус“»

вчера, 10:17

Бывший тренер «Ювентуса» Фабио Капелло заявил, что убеждал Массимилиано Аллегри не возвращаться в туринский клуб.

Я сказал ему, что он стал бы козлом отпущения для всех проблем, если бы вернулся. Я сказал ему не возвращаться. У «Ювентуса» ДНК победителей, но сейчас они не побеждают. Игроки не делают то, что должны. Все думают, что это вина тренера, но это не так. Изменить ситуацию непросто.

Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год. Итальянский специалист вернулся в туринский клуб летом этого года после двухлетнего перерыва в работе.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:59
Всех волков скинули на Макса, как было в ситуации и с Пирло
h8you
h8you
вчера в 13:12
все верно сказал
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:02
Зря не послушал мэтра.
112910415
112910415
вчера в 11:23
эх, не слушает молодёжь мудрецов !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:05
Сегодня они всё всем докажут!😜
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:45
Советчик нашёлся
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 10:43
Тот , тот! А кто же ещё!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:27
Это не тот ли Капелло, который посоветовал руководству "Фиорентины" купить А.Кокорина...?!
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:24
В одну воду нельзя войти дважды.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 10:22
Сказал Капелло , которого выгнали ото всюду где он работал! Советчик….
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:18
Типа авторитет большой...
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