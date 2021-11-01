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Луческу: «Неужели на матч против „Барселоны“ нужно кого-то мотивировать?»

вчера, 23:56
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона23:00 Не начался

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу дал комментарий накануне матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».

Неужели на матч против «Барселоны» нужно кого-то мотивировать? «Барселона» — это «Барселона». Каждый игрок, который приехал в Киев, высокого уровня. Да, в нашем составе нет футболистов, сумма отступных за которых составляет миллиарды, а у них есть. Но у «Динамо» тоже качественные игроки, мы это увидим.

Естественно, на «Барселоне» сказалось отсутствие Месси. С его уходом коллектив что-то потерял в плане психологии.

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Все комментарии
YVG
YVG
сегодня в 05:47
Тут мотивируй, не мотивируй, результат предсказуем.
Gahi
Gahi
сегодня в 03:30
У Динамо есть хорошая возможность проявить себя в этом матче. Удачи
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 01:41
«Барселона» выиграет эту игру.
Capral
Capral
сегодня в 00:37
Это точно, против такой жалкой Барселоны- никого мотивировать не надо. Лукавит, г.....н старый.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 00:36
Должен быть интересный матч..
протон
протон
сегодня в 00:13
Попасть в лигу Европы для Барселоны будет позор. Поэтому Киев и Бенфику нужно побеждать,
Cat01
Cat01
сегодня в 00:04
Всё верно сказал
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:57, ред.
Некоторых просто необходимо, да и памперсы поменять не мешало бы !!!)
Но с такой Барсой можно и так !)
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