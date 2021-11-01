Луческу: «Неужели на матч против „Барселоны“ нужно кого-то мотивировать?»

Наставник киевского «Динамо» дал комментарий накануне матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».

Неужели на матч против «Барселоны» нужно кого-то мотивировать? «Барселона» — это «Барселона». Каждый игрок, который приехал в Киев, высокого уровня. Да, в нашем составе нет футболистов, сумма отступных за которых составляет миллиарды, а у них есть. Но у «Динамо» тоже качественные игроки, мы это увидим.

Естественно, на «Барселоне» сказалось отсутствие Месси. С его уходом коллектив что-то потерял в плане психологии.