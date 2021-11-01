Данило: «Игра с „Зенитом“ будет вовремя»

Защитник «Ювентуса» Данило порассуждал о предстоящем матче против «Зенита».
Игра с «Зенитом» будет вовремя. Мы злы после последних матчей. Завтра нас ожидает трудный поединок, но мы должны выступить наилучшим образом. Команда едина. Наша цель — победа в Лиге чемпионов.
«Зенит» победил «Динамо» тоже, как и в случае с «Спартаком», они играли дома, и выиграли поскольку у них есть «скамейка-лимузин». «Спартак» в этом сезоне много пропускает, и этот счет 7:1 после матча с «Лестером» 3:4 не удивляет. И назвать это «великой победой» трудно. То же самое могу сказать про матч МЮ - Ливерпуль 0:5. Я болельщик Ливерпуля, и я рад что видел такой разгром над «Манчестером Юнайтедом», но также понимаю, что этот счет вина тренера Сульшера в основном, а не команды, которая не была командой на поле. Почему такой пример...чтобы понимали, что я не против «Зенита», или так пишу потому что не люблю эту команду. Но в этом случае «Ювентус» проиграл на выезде «Верону» 2:1, и они тоже «злые», и даже больше чем «Зенит», после матчей Премьер-лиги России. Так что думаю в этом случае победит «Ювентус». Хотя удачи «Зениту».
«Зенит» победил «Динамо» тоже, как и в случае с «Спартаком», они играли дома, и выиграли поскольку у них есть «скамейка-лимузин». «Спартак» в этом сезоне много пропускает, и этот счет 7:1 после матча с «Лестером» 3:4 не удивляет. И назвать это «великой победой» трудно. То же самое могу сказать про матч МЮ - Ливерпуль 0:5. Я болельщик Ливерпуля, и я рад что видел такой разгром над «Манчестером Юнайтедом», но также понимаю, что этот счет вина тренера Сульшера в основном, а не команды, которая не была командой на поле. Почему такой пример...чтобы понимали, что я не против «Зенита», или так пишу потому что не люблю эту команду. Но в этом случае «Ювентус» проиграл на выезде «Верону» 2:1, и они тоже «злые», и даже больше чем «Зенит», после матчей Премьер-лиги России. Так что думаю в этом случае победит «Ювентус». Хотя удачи «Зениту».