Данило: «Игра с „Зенитом“ будет вовремя»

Защитник «Ювентуса» Данило порассуждал о предстоящем матче против «Зенита».

Игра с «Зенитом» будет вовремя. Мы злы после последних матчей. Завтра нас ожидает трудный поединок, но мы должны выступить наилучшим образом. Команда едина. Наша цель — победа в Лиге чемпионов.