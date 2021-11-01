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Данило: «Игра с „Зенитом“ будет вовремя»

вчера, 21:54
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Защитник «Ювентуса» Данило порассуждал о предстоящем матче против «Зенита».

Игра с «Зенитом» будет вовремя. Мы злы после последних матчей. Завтра нас ожидает трудный поединок, но мы должны выступить наилучшим образом. Команда едина. Наша цель — победа в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:29
Похоже Ювентус считает Зенит проходным соперником.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 04:59
Попадут под горячую руку Ювентуса
pomor45
pomor45
вчера в 23:17
Нужно забить первыми и тогда злоба, смешавшись с психозом, обойдётся Ювентусу боком.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:23
Я уважаю стремление Данило, игрок-воин именно так должен поступать. Но в этом случае эти примеры про последних победних матчей не к месту. Они обыграли «Спартак», который играл после матча Лиги Европы против «Лестер Сити», в котором проиграл дома со счетом 3:4.

«Зенит» победил «Динамо» тоже, как и в случае с «Спартаком», они играли дома, и выиграли поскольку у них есть «скамейка-лимузин». «Спартак» в этом сезоне много пропускает, и этот счет 7:1 после матча с «Лестером» 3:4 не удивляет. И назвать это «великой победой» трудно. То же самое могу сказать про матч МЮ - Ливерпуль 0:5. Я болельщик Ливерпуля, и я рад что видел такой разгром над «Манчестером Юнайтедом», но также понимаю, что этот счет вина тренера Сульшера в основном, а не команды, которая не была командой на поле. Почему такой пример...чтобы понимали, что я не против «Зенита», или так пишу потому что не люблю эту команду. Но в этом случае «Ювентус» проиграл на выезде «Верону» 2:1, и они тоже «злые», и даже больше чем «Зенит», после матчей Премьер-лиги России. Так что думаю в этом случае победит «Ювентус». Хотя удачи «Зениту».
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 22:15
Злость не всегда хороший помощник, может злую шутку сыграть.)
Желаю Зениту одержать победу в Турине!!!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:15
В Ювентусе все конечно рады получить такого слабого соперника на котором можно отыграться за неудачи в чемпионате.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:07
Дзюба тоже зол. Может по рюмочке перед матчем с ним дёрнете???
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:04
Юве очень серьёзно относится к Зениту.
Futurista
Futurista
вчера в 22:00
Злой Ювентус вдвойне опасен...
Рефери
Рефери ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:57
уже поправили, но спасибо
Futurista
Futurista
вчера в 21:56
Все-таки Данило в заголовке...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:56
Типа зенит слабый соперник.
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