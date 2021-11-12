Тренер сборной Аргентины прокомментировал реакцию ПСЖ на вызов Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал заявление спортивного директора ПСЖ Леонардо, который раскритиковал отъезд Лионеля Месси в национальную команду.
У нас с Леонардо хорошие отношения, Вальтер Самуэль знает его. Могу понять его слова, так как Месси провел три матча за сборную в сентябре, а потом еще три – в октябре.
Было много матчей и перелетов, так что их слова понятны. Однако его вызов – это наше право. Мы можем выпускать Месси на поле, если он физически готов.
Или руководство ПСЖ решило, что играя за ПСЖ, Месси не будет играть за Аргентину...
Или руководство ПСЖ решило, что играя за ПСЖ, Месси не будет играть за Аргентину...
Всё для фронта, всё для Победы ✌ !!!)
Всё для фронта, всё для Победы ✌ !!!)