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Тренер сборной Аргентины прокомментировал реакцию ПСЖ на вызов Месси

вчера, 18:46

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал заявление спортивного директора ПСЖ Леонардо, который раскритиковал отъезд Лионеля Месси в национальную команду.

У нас с Леонардо хорошие отношения, Вальтер Самуэль знает его. Могу понять его слова, так как Месси провел три матча за сборную в сентябре, а потом еще три – в октябре.

Было много матчей и перелетов, так что их слова понятны. Однако его вызов – это наше право. Мы можем выпускать Месси на поле, если он физически готов.

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sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:10
Вечный конфликт "клуб-сборная".
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:42
Знали кого покупали, зачем теперь возмущаться...
Или руководство ПСЖ решило, что играя за ПСЖ, Месси не будет играть за Аргентину...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:37
Достойный ответ тренера. Никого не обидел.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:25
Всё прописано в контракте!
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:54
Что они все о Месси
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 20:03
Парижские врачи подготовили Месси к матчам за Аргентину.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 19:47
Леонардо — просто истеричка и паникер. Все уже давно это знают. Тем более, сам висит на волоске от увольнения из ПСЖ, вот и бесится.
Bensurr
Bensurr
вчера в 19:32
Месси завершил карьеру
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:29
А Месси то не готов....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:05
Ничего удивительного не вижу...
beefs
beefs
вчера в 18:56
каждый тянет одеяло на себя...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:50
Всё правильно, за Родину, за Месси !!!
Всё для фронта, всё для Победы ✌ !!!)
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