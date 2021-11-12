Тренер сборной Аргентины прокомментировал реакцию ПСЖ на вызов Месси

Главный тренер сборной Аргентины прокомментировал заявление спортивного директора ПСЖ Леонардо, который раскритиковал отъезд в национальную команду.

У нас с Леонардо хорошие отношения, Вальтер Самуэль знает его. Могу понять его слова, так как Месси провел три матча за сборную в сентябре, а потом еще три – в октябре.

Было много матчей и перелетов, так что их слова понятны. Однако его вызов – это наше право. Мы можем выпускать Месси на поле, если он физически готов.