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«Петухи, вас бы на зону всех». Экс-игрок «Урала» вспомнил речь Иванова

вчера, 19:22

Бывший полузащитник «Урала» Олег Кожанов вспомнил о поведении президента клуба Григория Иванова после поражений команды.

Да, очень эмоциональный руководитель. Не любит проигрывать. После поражений – всегда разнос. Побегалов молчал – бесполезно было что-то говорить.

Рулил Григорий Викторович. Слов 40-50 – точно мат. Говорил, как «хорошо» мы играли и какие мы петухи. Цитата, которую я запомнил навсегда у него: «Петухи, вас бы сейчас на зону всех».

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 07:33
А потом удивляются пыткам на зонах... У нас на воле даже вертухаи рулят
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 22:54
Свободные люди не должны жить понятиями каких-то уголовников. Когда же уже вымоется эта воровская романтика из крови? Развели ауе-культуру и воняют вокруг.
Сантус
Сантус ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:08
мы же не на зоне....
Capral
Capral ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 21:04
С какого угла- на что посмотреть? Изъясняйтесь яснее, пожалуйста.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 20:52
Люблю красивые комментарии. Вам плюс.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:51
Это тот, кто в тюбетейке ?... Товарищ Сухов быстро бы укротил его, назначив евнухом в гарем. Очень неприятная личность.
Сантус
Сантус ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:47
..это с какого угла посмотреть...)
Capral
Capral
вчера в 20:33
То, что Иванов сказал, меня нисколько не удивляет. Удивляет позиция Соккера: зачем, подобный бред цитировать, мы же не на зоне....
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:21
Может он и прав.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:19
90-е у него прошли не зря
Брулин
Брулин
вчера в 20:16
Президент «Урала» о том, что называл игроков петухами: «Пошел этот Кожанов. Зачем мне их так называть?»
112910415
112910415
вчера в 20:03
человек большого жизненного опыта ! )
вот кого Фиорентине недостаёт : быстро взбодрил бы одного талантливого форварда !
Сп62
Сп62 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 19:59
Тем более перед молодыми ребятами.
протон
протон
вчера в 19:47
кнутом и пряником , с деревянными иначе ни как.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:38
Какой то недалекий президент. Как быдло себя ведет.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:24
Вежливый дядя Иванов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:23
Вот это речуга...
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