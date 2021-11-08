«Петухи, вас бы на зону всех». Экс-игрок «Урала» вспомнил речь Иванова

Бывший полузащитник «Урала» вспомнил о поведении президента клуба Григория Иванова после поражений команды.

Да, очень эмоциональный руководитель. Не любит проигрывать. После поражений – всегда разнос. Побегалов молчал – бесполезно было что-то говорить.

Рулил Григорий Викторович. Слов 40-50 – точно мат. Говорил, как «хорошо» мы играли и какие мы петухи. Цитата, которую я запомнил навсегда у него: «Петухи, вас бы сейчас на зону всех».