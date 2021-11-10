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По факту хищения денег из «Астаны» возбуждено уголовное дело

вчера, 11:27

В Казахстане возбуждено уголовное дело по факту хищения денег из футбольного клуба «Астана», сообщает телеграм-канал «Мутко Против»:

Дело было возбуждено по заявлению российского футбольного функционера Дмитрия Васильева, который сейчас является членом экспертного совета фонда — учредителя «Астаны».

По мнению следствия, деньги похищались с 2018 по 2021 год путём составления фиктивных агентских договоров. Речь идёт о заключение контрактов с пятью футболистами (Исламбек Куат, Валерий Чуперка, Семир Смайладжик, Лопес Фернандес Энрике, Фатос Бечирай), а также главным тренером команды Андреем Тихоновым.

Согласно проведенному аудиту, мнимые контракты с посредниками заключались уже после подписания трудовых договоров. Под подозрением — гендиректор «Астаны» Михаил Гурман и бывший гендир — Давид Лория.

30 октября суд вынес постановление о проведении выемки финансовых документов из клуба, в том числе вся «1с» бухгалтерия.

5 ноября пост главного тренера «Астаны» покинул Андрей Тихонов.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
вчера в 18:43
Надеюсь Тихонова это не коснется. Не зря ушел. Или знал все и уволили?
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 13:47
Во всех футбольных клубах от Калининграда до Владивостока и Тюмени до Термеза везде воруют. Привыкли бензин мочой разбавлять.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:18
Обычное дело.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:10
Тихонов вовремя смылся
4RT
4RT
вчера в 13:09
Вовремя Андрюха свалил из этого гадюшника
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:53
Доказать что-то будет очень трудно.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:23
Ну понятно. Это Бекиевич пробрался в бухгалтерию Астаны)).
Новости про Шеву в Дженое везде,а то, что ростренер фактически пробился в финал Кубка Казахстана, тишина.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:04
Тихонов хоть и спартач но не верится, что он замешан в махинациях.
Cat01
Cat01
вчера в 11:35
Надо наказывать
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