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«Человек удивительно чистой степени глупости». Уткин о Наумове

вчера, 15:09

Российский журналист Василий Уткин прокомментировал информацию, сказанную экс-президентом «Локомотива» Николаем Наумовым, о вероятном переходе украинского защитника «Шахтёра» Марка Мампасси в стан московского клуба:

Считаю, что экс-президент «Локомотива» Николай Наумов – человек удивительно чистой степени глупости. Он видит проблему проекта «железнодорожников» с Рангником в том, что проект не хочет терпеть убытки. А ему ведь парник с огурцами невозможно доверить. Он к парнику подойдет, подумает, обернется и осуждающе скажет: негодяи, вы же эти огурцы просто съедите. съедите, и к чертям вся работа!

Или вот в сантехники — тоже бы не приняли. Сами посудите: такой красивый, белый унитаз вам поставили, столько работы, труда, а вы ж в него… (тут слезы) ходить станете… Призываю Николая Наумова завещать тело науке. Настолько кристальная, незамутненная глупость требует изучения. Ну, хоть мозг.

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Брулин
Брулин
вчера в 19:46
Ну, отлично, может хоть Наумов не окажется вялой сосиской и что-то внятное ответит жирному хамлу...
112910415
112910415
вчера в 19:22
ух, сложно сказал
cska1948
cska1948
вчера в 19:14
Какой из Василия Уткина журналист? Журналист это интеллигентный, образованный человек, относящийся с уважением и тактом даже к тем, с кем не согласен. А В.Уткин изъясняется как последний гопник. И оскорбить оппонента для него, что высморкаться.
П.С. Го́пники — представители неформальной прослойки населения с низким социальным статусом, малообразованного и не имеющего моральных ценностей контингента...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:01
Вуткин с свободном 77полёте.
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:09
От балабол. "Призываю Николая Наумова завещать тело науке..."
ABir
ABir
вчера в 15:26
Про унитаз весьма образно
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 15:16
И это говорит Уткин,который столько глупостей уже наговорил,что и на возу не увезешь...)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:12
Вот сейчас я на все сто процентов согласен с Уткиным !
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