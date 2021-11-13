«Человек удивительно чистой степени глупости». Уткин о Наумове

Российский журналист Василий Уткин прокомментировал информацию, сказанную экс-президентом «Локомотива» Николаем Наумовым, о вероятном переходе украинского защитника «Шахтёра» в стан московского клуба:

Считаю, что экс-президент «Локомотива» Николай Наумов – человек удивительно чистой степени глупости. Он видит проблему проекта «железнодорожников» с Рангником в том, что проект не хочет терпеть убытки. А ему ведь парник с огурцами невозможно доверить. Он к парнику подойдет, подумает, обернется и осуждающе скажет: негодяи, вы же эти огурцы просто съедите. съедите, и к чертям вся работа!

Или вот в сантехники — тоже бы не приняли. Сами посудите: такой красивый, белый унитаз вам поставили, столько работы, труда, а вы ж в него… (тут слезы) ходить станете… Призываю Николая Наумова завещать тело науке. Настолько кристальная, незамутненная глупость требует изучения. Ну, хоть мозг.