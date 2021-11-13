Сёмин: «Карпин отлично справляется со своими обязанностями»

Бывший тренер «Локомотива» поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против сборной Хорватии в рамках отбора к ЧМ -2022.

Карпин отлично справляется со своими обязанностями. Сейчас в сборной прекрасная атмосфера на фоне хорошего промежуточного результата. Я верю в положительный финальный исход. Мы на первом месте в группе, поэтому можем рассчитывать там остаться и после матча с Хорватией.

Игроки верят в тренера, а он в них. На игры команда выходит обученной, с этим проблем нет. Победный дух у Карпина имеется, поэтому мы вправе рассчитывать на хороший результат завтра. Что могу посоветовать Карпину? Он сам всё знает, я буду только болеть сборную и всё.