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Сёмин: «Карпин отлично справляется со своими обязанностями»

вчера, 13:12
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против сборной Хорватии в рамках отбора к ЧМ-2022.

Карпин отлично справляется со своими обязанностями. Сейчас в сборной прекрасная атмосфера на фоне хорошего промежуточного результата. Я верю в положительный финальный исход. Мы на первом месте в группе, поэтому можем рассчитывать там остаться и после матча с Хорватией.

Игроки верят в тренера, а он в них. На игры команда выходит обученной, с этим проблем нет. Победный дух у Карпина имеется, поэтому мы вправе рассчитывать на хороший результат завтра. Что могу посоветовать Карпину? Он сам всё знает, я буду только болеть сборную и всё.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:53
Ща Хорватам влетим и начьнётся!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:52
Вернул любовь народа к сборной, команда пока добивается нужного результата - основные критерии успешности работы выполняются.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:43
Пока лучше и быть не могло.
112910415
112910415
вчера в 14:02
справляется Валера, правда
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:24
После матча скажем.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:14
Согласен с Юрием Палычем.
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