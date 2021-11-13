Юран не верит, что Россия удержит 1-е место в группе отбора на ЧМ-2022

Главный тренер « СКА -Хабаровск» поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против сборной Хорватии в рамках отбора к ЧМ -2022.

Будет сложный матч. Нашей сборной будет очень тяжело. На стороне Хорватии опыт, практически все игроки, что и на чемпионате мира 2018, где они дошли до финала, болельщики, домашнее поле и понимание значимости встречи. Это будет экзамен для нашей национальной команды в нынешнем существовании.

У нас много новых футболистов, понятно, что Карпин старается приглашать лучших, но не так просто наиграть костяк. Этой сборной только три месяца, поэтому на первый план выйдет психологическое состояние, а не физическое: если в голове будет присутствовать мысль, что ничья нас устраивает, то в Хорватию можно и не ехать. Ребятам надо играть на победу.

Я буду болеть за сборную России, но, к сожалению, что-то как-то мне тяжеловато верится, что мы останемся на первом месте. Опасений чуть больше, чем уверенности в успехе.