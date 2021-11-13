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Юран не верит, что Россия удержит 1-е место в группе отбора на ЧМ-2022

вчера, 13:54
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против сборной Хорватии в рамках отбора к ЧМ-2022.

Будет сложный матч. Нашей сборной будет очень тяжело. На стороне Хорватии опыт, практически все игроки, что и на чемпионате мира 2018, где они дошли до финала, болельщики, домашнее поле и понимание значимости встречи. Это будет экзамен для нашей национальной команды в нынешнем существовании.

У нас много новых футболистов, понятно, что Карпин старается приглашать лучших, но не так просто наиграть костяк. Этой сборной только три месяца, поэтому на первый план выйдет психологическое состояние, а не физическое: если в голове будет присутствовать мысль, что ничья нас устраивает, то в Хорватию можно и не ехать. Ребятам надо играть на победу.

Я буду болеть за сборную России, но, к сожалению, что-то как-то мне тяжеловато верится, что мы останемся на первом месте. Опасений чуть больше, чем уверенности в успехе.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 22:06
Логика здесь неуместна. Мы болельщики всегда надеемся на положительный результат. Иначе зачем всё это?
kust07
kust07 ответ ABir (раскрыть)
вчера в 20:36
Уж лучше попасть на ЧМ,а там как карта ляжет,в любом случае для молодых ребят как бы там сборная не сыграла это опыт. Важно отметить сейчас без Дзюбы и прочих старых игрочишек,у нашей сборной игра появилась,не бояться идти в обводку, дальние удары, комбинации.. этого давно не было.. Поэтому благодарность игрокам и тренерскому штабу за это
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 17:23, ред.
Надо не забывать, нервничать будет и Хорватия, особенно если не дать им забить в 1 тайме. Им нужна только победа, а наш любой дурачек который залетит усложнит им игру по максимуму. Так что Хорваты не побегут шашки на голо. Об обороне они думать будут в первую очередь.
ABir
ABir
вчера в 15:34
Тревога за результат безусловно есть, но когда, как не в таких матчах доказывать, что мы достойны играть в финальной части ЧМ? А если мы не готовы не проиграть не самой лучшей сборной Хорватии, то может нам действительно лучше и не лететь на ЧМ, чтобы там и из группы не выйти
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 15:06
Какой будет сценарий всем известно: хорваты с первых минут загонят нас к воротам и будут давить пока не забьют первый мяч. Потом хватка ослабнет и наши проведут парочку неплохих подходов к воротам соперника и вот тут-то будет всё решаться: если наши забьют, то должны будут пройти, а если не смогут, то в концовке ещё парочку словят.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:54
Поживём увидим!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:47, ред.
Я тоже не верю. Но где то далеко , далеко все же живет мысль , а Вдруг...
Болеем за Сборную России
За адекватность
За адекватность
вчера в 14:46
Эти медиа эксперты уже слегонца одолели. Как мантру повторяют, нельзя играть на ничью, нельзя играть на ничью, надо играть на победу, надо играть на победу. Ну ясен красен на победу. У нас то сборная условно уровня Испании, задушит высоким прессингом, возьмут мяч под тотальный контроль до 75% владения, бедные хорваты головы поднять не смогут и будут с языком на плечах бегать за нашими кудесниками футбола в попытках отобрать мяч. Завтра увидим как сыграют, главное чтобы результат позволил выйти напрямую на ЧМ, потому как пройти двух соперников в "плове" задача для нашей сборной практически нереальная. Как обычно личное мнение.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:27
Мало кто верит, но надежда умирает последней)
ДСА
ДСА
вчера в 14:16
Юран всегда был ссыкливым.
Cat01
Cat01
вчера в 14:13
Надо всегда верить в лучшее
beefs
beefs
вчера в 14:07
не паникуйте, главное верить, и победа придет...
David Young
David Young ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:03
Контролируем ситуацию.

Если что-то обнаружите сообщайте, будем разбираться.

Спасибо за понимание и активное участие в конкурсе прогнозов. Удачи.
adrianes
adrianes
вчера в 13:59
Пришел Юран, постучал в дома,
Уходи, Юран, уходи!
Все давно прошло,
На душе светло,
И печали все позади.
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