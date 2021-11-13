Булыкин: «Выходить и играть на ничью с Хорватией очень опасно»

Бывший футболист сборной России поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды против сборной Хорватии.

Ожидания положительного результата. Наши ребята должны выиграть или сыграть вничью, чтобы выполнить задачу и отобраться на чемпионат мира с первого места. Болельщики должны закрыть глаза на игру. Здесь важен результат. Наши ребята здорово играли против Кипра. Чувствую, матч против Хорватии будет очень интересным. Надеюсь на победу.

Выходить и играть на ничью с Хорватией очень опасно. Ребята будут играть на максимальный результат, на победу. Если в конце будет ничья, то ничего страшного. Она нам тоже позволит занять первое место.