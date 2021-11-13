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Булыкин: «Выходить и играть на ничью с Хорватией очень опасно»

вчера, 13:24
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды против сборной Хорватии.

Ожидания положительного результата. Наши ребята должны выиграть или сыграть вничью, чтобы выполнить задачу и отобраться на чемпионат мира с первого места. Болельщики должны закрыть глаза на игру. Здесь важен результат. Наши ребята здорово играли против Кипра. Чувствую, матч против Хорватии будет очень интересным. Надеюсь на победу.

Выходить и играть на ничью с Хорватией очень опасно. Ребята будут играть на максимальный результат, на победу. Если в конце будет ничья, то ничего страшного. Она нам тоже позволит занять первое место.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:22
Зачем повторяться, ведь все понимают цели и наши возможности,выход с первого места будет просто чудом
drug01
drug01
вчера в 14:14
Надо играть хорошо
112910415
112910415
вчера в 13:53
да, мы в курсе
Бог солнца
Бог солнца
вчера в 13:35
Я думаю большинство болельщиков и без Булыкина понимают , что самое главное результат. На кону прямой выход из группы, поэтому там хоть ногой, хоть головой хоть ж...пой, но забить нужно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ David Young (раскрыть)
вчера в 13:35
Ну спасибо хоть на этом.
А линию стоило бы почистить от подобного рода ставок...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:33
Экспертов – пруд пруди!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:24
Играть надо на победу, а ничья сама прийдёт!
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