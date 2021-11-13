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Д. Билялетдинов: «Хорваты далеко не безупречны. У них есть проблемы»

вчера, 14:49
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды против сборной Хорватии.

Матч с Кипром никак не повлияет на игру с Хорватией. Понятно, что это была репетиция. Мы играем на выезде, будет тяжело там комбинировать. Но надо пытаться. Свои козыри у нас есть. Возможен результат, который будет неожиданным для всех. Надо просто спокойно ехать и ни в коем случае не рассчитывать на то, что нас устраивает ничья. Такой настрой может подвести.

Хорваты далеко не безупречны. Даже когда они дошли до финала последнего чемпионата мира, у них были проблемы. Команда порой заигрывается, получает в свои ворота, этим надо воспользоваться.

С чем ассоциируется Хорватия? С её сильными игроками. И с теми временами, когда помогла нам пробиться на Евро 2008 года. Они тогда обыграли Англию в гостях. Мы одновременно играли с Андоррой. В перерыве болельщики начали кричать: «Держите счет!» После первого тайма мы вели 1:0. Еще Колодин не забил пенальти. И мы занервничали, зная, что появился реальный шанс попасть на чемпионат Европы.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:51
У нас тоже есть проблемы!
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