ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Бегич: «Я буду получать российский паспорт, чтобы помочь „Крыльям Советов“»

вчера, 12:48

Защитник «Крыльев Советов» Сильвие Бегич заявил, что собирается получать российский паспорт.

Могу ли я попасть в сборную Хорватии? Думаю, нет. У меня был шанс, но я полностью пропустил сезон 2019/2020 из-за травмы. Тяжело после такой травмы вернуться и попасть в сборную. Думаю, моё время для сборной прошло. Есть там молодые хорошие игроки в обороне.

Могу ли выступать за сборную Боснии и Герцеговины, потому что я там родился? Мы пару раз поговорили, но в регионе, где я родился и жил, живут одни хорваты. Неинтересно. Я сейчас буду получать российский паспорт, я уже 5 лет в России и решил, что лучше здесь не буду считаться легионером. Мой город был маленький, в нем больницы нет. Маме было сложно рожать, пришлось ехать через границу в больницу в Посушье, и я родился в Герцеговине. Потом я жил, играл там, но у меня хорватский паспорт, и в том районе хорватское население.

Соглашусь ли играть за сборную России, если вызовут? Я не думаю, что меня вызовут. В России есть много хороших молодых защитников. Думаю, только о том, чтобы было легче клубу, чтобы я не считался легионером.

Все новости
Баженов: «Сборная России будет играть на контратаках в матче с Хорватией»
Сегодня, 08:23 Комментарии12
«Урал» отреагировал на слова Карпина о важнейшем матче в карьере
Сегодня, 00:06 Комментарии15
Карпин: «„Ростов“ — „Урал“ — самый важный матч в моей тренерской карьере»
Вчера, 23:30 Комментарии12
Аршавин — о матче Хорватия — Россия: «На ничью играть нельзя»
Вчера, 23:24 Комментарии7
«Русский характер никому не подвластен». Шавло — о матче России с Хорватией
Вчера, 22:47 Комментарии12
Тарханов: «У хорватов есть проблемы в защите – нужно этим пользоваться»
Вчера, 22:21 Комментарии5
Сортировать
Все комментарии
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 14:42
Открыто и честно на все ответил - молодец!) Крыльям не помешало-бы лишнее легионерское местечко и усилится зимой качественным игроком (если это возможно). Удачи Самарцам! Очень симпатичная команда у них получается.
112910415
112910415
вчера в 14:20
пусть всё получится
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:11
Отлично, если желает помочь клубу и футболист неплохой.
drug01
drug01
вчера в 13:09
Это хорошо!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:07
Хочу в Самару !
Тут девушки самые красивые !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ David Young (раскрыть)
вчера в 12:53
Здравствуйте! Получается та моя ставка просто пропала. Очки вернули а выигрыша нет. Хотелось бы другого решения проблемы. Или это ставка не выиграла?
Извините за навязчивость но на кону больше 1000 очков...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100