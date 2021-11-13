Бегич: «Я буду получать российский паспорт, чтобы помочь „Крыльям Советов“»

Защитник «Крыльев Советов» заявил, что собирается получать российский паспорт.

Могу ли я попасть в сборную Хорватии? Думаю, нет. У меня был шанс, но я полностью пропустил сезон 2019/2020 из-за травмы. Тяжело после такой травмы вернуться и попасть в сборную. Думаю, моё время для сборной прошло. Есть там молодые хорошие игроки в обороне.

Могу ли выступать за сборную Боснии и Герцеговины, потому что я там родился? Мы пару раз поговорили, но в регионе, где я родился и жил, живут одни хорваты. Неинтересно. Я сейчас буду получать российский паспорт, я уже 5 лет в России и решил, что лучше здесь не буду считаться легионером. Мой город был маленький, в нем больницы нет. Маме было сложно рожать, пришлось ехать через границу в больницу в Посушье, и я родился в Герцеговине. Потом я жил, играл там, но у меня хорватский паспорт, и в том районе хорватское население.

Соглашусь ли играть за сборную России, если вызовут? Я не думаю, что меня вызовут. В России есть много хороших молодых защитников. Думаю, только о том, чтобы было легче клубу, чтобы я не считался легионером.