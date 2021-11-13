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Наумов: «Покупка Мампасси вписывается в программу Рангника»

вчера, 12:24

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о возможном переходе защитника «Шахтёра» Марка Мампасси в московский клуб.

Это [возможный трансфер Мампасси] вписывается в ту программу, которую Рангник проводит в клубе. Это программа по приобретению молодых малоизвестных игроков, реклама в футбольном клубе «Локомотив» и дальнейшая продажа с целью заработать денег. С этой целью команда Рангника пришла в «Локомотив» и ее выполняет.

Я не удивлен, это только начало. Будет очень много игроков, которые будут по полгода-год играть, потом будут их продавать. Уже идут разговоры, что Бека-Бека зимой хотят продать, других молодых будут продавать. Это цель Рангника. Он же не о футболе думает, а как заработать денег. Деньги можно заработать только на покупке и продаже игроков, это самая доходная статься в футболе. Вот этим они и занимаются, здесь ничего удивительного нет.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 13:10, ред.
Наумов: «Покупка Мампасси вписывается в программу Рангника».
Он же не о футболе думает, а как заработать денег. Деньги можно заработать только на покупке и продаже игроков, это самая доходная статься в футболе.

Очень удивительное утверждение человека который столько лет работал главным менеджером клуба и не знает что эта стратегия приносит не только много денег 💰 💰 💰, но и развивает клуб. Вся стратегия корпорации Ред Булл устроена именно на таком принципе по всему миру которая приобретает клубы. Лейпциг, Зальцбург, Боруссия, Аякс, и многие другие клубы тоже именно так и работают.
Одного приглашения молодого никому неизвестного игрока к себе в клуб, это ничего не значит. Он должен развиваться в конкурентной среде и добиться каких-то успехов для того чтобы его кто-то заметил из топ клубов, а потом только продавать. А для того чтобы твой товар стал конкурентноспособным ему надо создать условия в хорошей команде. А это как хорошее производство и стабильность. Это значит нужна реклама, а реклама своего товара, это значит постоянно выходить на международный рынок, т.е играть в ЛЧ, ЛЕ или ЛК .
И как этого добиться без хорошей играющей команды? Никак ! А значит Рангник делает из Локо, тот бренд и ту команду которая должна быть узнаваема в Европе.
И моё субъективное мнение, что Рангник не просто купи-продай, а отличный футбольный функционер и менеджер ! А от себя лично хочу пожелать ему только Удачи и больших Успехов с Локо ! Нам бы в команду такого Рангника. Всем Добра !!!
beefs
beefs
вчера в 12:26
т.е. устроить бизнес на перепродаже игроков, а футбол на второй или еще дальше...
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