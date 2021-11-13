Наумов: «Покупка Мампасси вписывается в программу Рангника».

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о возможном переходе защитника «Шахтёра» в московский клуб.

Это [возможный трансфер Мампасси] вписывается в ту программу, которую Рангник проводит в клубе. Это программа по приобретению молодых малоизвестных игроков, реклама в футбольном клубе «Локомотив» и дальнейшая продажа с целью заработать денег. С этой целью команда Рангника пришла в «Локомотив» и ее выполняет.

Я не удивлен, это только начало. Будет очень много игроков, которые будут по полгода-год играть, потом будут их продавать. Уже идут разговоры, что Бека-Бека зимой хотят продать, других молодых будут продавать. Это цель Рангника. Он же не о футболе думает, а как заработать денег. Деньги можно заработать только на покупке и продаже игроков, это самая доходная статься в футболе. Вот этим они и занимаются, здесь ничего удивительного нет.