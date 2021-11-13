Столыпин — о словах Прудникова: «Пусть в суде предъявляет»

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин отреагировал на заявление бывшего форварда команды о существовании коррупции в клубе.

Не читал его интервью. Всё это лабуда! Если говорит такое, то пусть в суде предъявляет. Я что ли собирал деньги? Чего ерундой заниматься-то? Это клевета. Такого никогда не было и не будет. Единственная команда, которая вовремя всё платила, а теперь оказывается, что ещё и деньги какие-то собирала… Ни одной задержки не было. Что он ерунду говорит-то? В команде его не было половину сезона, а он деньги отдавал кому-то… Все команды прошёл в Премьер-Лиге, а теперь какие-то рассказы рассказывает.