Столыпин — о словах Прудникова: «Пусть в суде предъявляет»

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин отреагировал на заявление бывшего форварда команды Александра Прудникова о существовании коррупции в клубе.
Не читал его интервью. Всё это лабуда! Если говорит такое, то пусть в суде предъявляет. Я что ли собирал деньги? Чего ерундой заниматься-то? Это клевета. Такого никогда не было и не будет. Единственная команда, которая вовремя всё платила, а теперь оказывается, что ещё и деньги какие-то собирала… Ни одной задержки не было. Что он ерунду говорит-то? В команде его не было половину сезона, а он деньги отдавал кому-то… Все команды прошёл в Премьер-Лиге, а теперь какие-то рассказы рассказывает.
- Из-за коррупции.
- Чтобы бороться с ней?
- Нет, чтобы участвовать.
- Из-за коррупции.
- Чтобы бороться с ней?
- Нет, чтобы участвовать.
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ТАКИЕ деньги не собирают! ТАКИЕ деньги просто НЕ ВЫДАЮТ! Так что Прудников скорее всего не прав.
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ТАКИЕ деньги не собирают! ТАКИЕ деньги просто НЕ ВЫДАЮТ! Так что Прудников скорее всего не прав.