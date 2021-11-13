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Столыпин — о словах Прудникова: «Пусть в суде предъявляет»

вчера, 19:35

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин отреагировал на заявление бывшего форварда команды Александра Прудникова о существовании коррупции в клубе.

Не читал его интервью. Всё это лабуда! Если говорит такое, то пусть в суде предъявляет. Я что ли собирал деньги? Чего ерундой заниматься-то? Это клевета. Такого никогда не было и не будет. Единственная команда, которая вовремя всё платила, а теперь оказывается, что ещё и деньги какие-то собирала… Ни одной задержки не было. Что он ерунду говорит-то? В команде его не было половину сезона, а он деньги отдавал кому-то… Все команды прошёл в Премьер-Лиге, а теперь какие-то рассказы рассказывает.

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Все комментарии
Чист
Чист
вчера в 20:06, ред.
Не люблю людей которые хотят выглядеть героими -разоблчителями через года -откровенно балабол -если и было значит участвовал в этой схеме -так лучше уж молчи -а то сейчас много пишут как 50 летние бабы тоже заявляют когда им было двадцать лет что их босс насиловал
David Young
David Young ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:51
Может быть и так, но такие схемы бывают разными.
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 19:48
- Зачем ты пошел служить в правоохранительные органы?
- Из-за коррупции.
- Чтобы бороться с ней?
- Нет, чтобы участвовать.
cska1948
cska1948
вчера в 19:45
"...Единственная команда, которая вовремя всё платила, а теперь оказывается, что ещё и деньги какие-то собирала…"
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ТАКИЕ деньги не собирают! ТАКИЕ деньги просто НЕ ВЫДАЮТ! Так что Прудников скорее всего не прав.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:41
Всё правильно сказано.
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