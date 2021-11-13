Прудников — об «Оренбурге»: «Надо было платить, чтобы играть»

Экс-нападающий «Оренбурга» Александр Прудников заявил, что в клубе существовала коррупция.
Я был удивлен, что надо платить деньги за то, чтобы играть. Понятно, что никто не приходил и не говорил прямо. Были очень странные моменты. Нам давали премиальные, и надо было отдавать часть. Непонятные вещи. Не знаю кому. Видимо, на Оренбуржье.
Я просто знаю, что ребята отдавали премиальные. Не знаю, за что отдавали. Может, в фонд чего-то. Вы уверены, что если футболиста спросить, почему он деньги носил, то он ответит, что его тренер попросил? Нет, конечно.
Тех, кто был чем-то недоволен, неудобен или чем-то не устраивал Евдокимова, в команде очень быстро не было. Он просто для меня нехороший человек, редиска. Если увижу его, руку, конечно, не подам, не поздороваюсь, ну и все. Ему от этого ни горячо, ни холодно. Мне, в принципе, тоже.
Я знал, что если дают 100 тысяч премиальных, то 50 тысяч надо, условно, в ящик отнести. Даже помню, что стоял какой-то ящик. Я не знаю, куда носили, но в команде ребята говорят: «Надо отдать». Я говорю: «Как отдать? Это же ваше». Они: «Нет, надо отдать».
Хорошо что Оренбург вылетел из РПЛ. Правда, в следующем сезоне могут снова вернуться.
Хорошо что Оренбург вылетел из РПЛ. Правда, в следующем сезоне могут снова вернуться.
Сейчас Дзюба пожалуется Путину что у него Мутко всю зарплату забирает.
Сейчас Дзюба пожалуется Путину что у него Мутко всю зарплату забирает.
Просто так принято, особо не афишируя, протянуть руку помощи газовому гиганту и поддержать кристально честных людей, работающих в его руководстве :))
Просто так принято, особо не афишируя, протянуть руку помощи газовому гиганту и поддержать кристально честных людей, работающих в его руководстве :))
Не удивлюсь если завтра Соболев заявит, после того как выбил более выгодный контракт: «А что ещё играть надо?».
Не удивлюсь если завтра Соболев заявит, после того как выбил более выгодный контракт: «А что ещё играть надо?».
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Из сказанного Прудниковым я понял, что отдавали ВСЕ кроме самого Александра. Как всегда, кто рассказывает о подобных вещах сам в них не замазан, да и не видел ничего, а только слышал от "ребят".
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Из сказанного Прудниковым я понял, что отдавали ВСЕ кроме самого Александра. Как всегда, кто рассказывает о подобных вещах сам в них не замазан, да и не видел ничего, а только слышал от "ребят".