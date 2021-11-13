Прудников — об «Оренбурге»: «Надо было платить, чтобы играть»

Экс-нападающий «Оренбурга» заявил, что в клубе существовала коррупция.

Я был удивлен, что надо платить деньги за то, чтобы играть. Понятно, что никто не приходил и не говорил прямо. Были очень странные моменты. Нам давали премиальные, и надо было отдавать часть. Непонятные вещи. Не знаю кому. Видимо, на Оренбуржье.

Я просто знаю, что ребята отдавали премиальные. Не знаю, за что отдавали. Может, в фонд чего-то. Вы уверены, что если футболиста спросить, почему он деньги носил, то он ответит, что его тренер попросил? Нет, конечно.

Тех, кто был чем-то недоволен, неудобен или чем-то не устраивал Евдокимова, в команде очень быстро не было. Он просто для меня нехороший человек, редиска. Если увижу его, руку, конечно, не подам, не поздороваюсь, ну и все. Ему от этого ни горячо, ни холодно. Мне, в принципе, тоже.

Я знал, что если дают 100 тысяч премиальных, то 50 тысяч надо, условно, в ящик отнести. Даже помню, что стоял какой-то ящик. Я не знаю, куда носили, но в команде ребята говорят: «Надо отдать». Я говорю: «Как отдать? Это же ваше». Они: «Нет, надо отдать».