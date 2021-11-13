ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. ФНЛ 2021/2022

Прудников — об «Оренбурге»: «Надо было платить, чтобы играть»

вчера, 19:31

Экс-нападающий «Оренбурга» Александр Прудников заявил, что в клубе существовала коррупция.

Я был удивлен, что надо платить деньги за то, чтобы играть. Понятно, что никто не приходил и не говорил прямо. Были очень странные моменты. Нам давали премиальные, и надо было отдавать часть. Непонятные вещи. Не знаю кому. Видимо, на Оренбуржье.

Я просто знаю, что ребята отдавали премиальные. Не знаю, за что отдавали. Может, в фонд чего-то. Вы уверены, что если футболиста спросить, почему он деньги носил, то он ответит, что его тренер попросил? Нет, конечно.

Тех, кто был чем-то недоволен, неудобен или чем-то не устраивал Евдокимова, в команде очень быстро не было. Он просто для меня нехороший человек, редиска. Если увижу его, руку, конечно, не подам, не поздороваюсь, ну и все. Ему от этого ни горячо, ни холодно. Мне, в принципе, тоже.

Я знал, что если дают 100 тысяч премиальных, то 50 тысяч надо, условно, в ящик отнести. Даже помню, что стоял какой-то ящик. Я не знаю, куда носили, но в команде ребята говорят: «Надо отдать». Я говорю: «Как отдать? Это же ваше». Они: «Нет, надо отдать».

Все новости
Столыпин — о словах Прудникова: «Пусть в суде предъявляет»
Вчера, 19:35 Комментарии5
Тренер сборной Аргентины прокомментировал реакцию ПСЖ на вызов Месси
12 ноября Комментарии12
По факту хищения денег из «Астаны» возбуждено уголовное дело
10 ноября Комментарии9
«Петухи, вас бы на зону всех». Экс-игрок «Урала» вспомнил речь Иванова
08 ноября Комментарии16
За слова о расизме в адрес «Спартака» Смородской грозит денежное взыскание
05 ноября Комментарии22
«Что они накинулись?» Смородская о реакции «Спартака» на слова о расизме
05 ноября Комментарии29
Сортировать
Все комментарии
valt134
valt134
сегодня в 05:40
Сдал «Слон» всех как пустую тару.
Землянин
Землянин ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 01:37, ред.
Тоже хотел об этом написать. Очень тяжёлый человек, как его ещё брали и подписывали с ним контракт, такой геммор кому нужен только в команде❓🤔 Даже теперь икают и вздрагивают поди 👻
Пепс
Пепс
сегодня в 00:56
Че то знакомая фамилия... Прудников...
Сп62
Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:43
Здесь всё проще, он просто не получал премиальные, не заслужил.
Bombardier
Bombardier ответ Евгений Быстров (раскрыть)
вчера в 21:42
Боялся и без второй половины премиальных остаться 🤣
pomor45
pomor45
вчера в 21:42
Два варианта и оба криминальные: или Прудникова за клевету, или Евдокимова за коррупцию.
Futurista
Futurista ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 21:24
Там у токарей откат болванками)...
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 20:57
Круговорот бабла в футболе или перераспределение ценностей
berda2003
berda2003
вчера в 20:38
ну, почему, как футболист, так косноязычий, как стукач-"правдолюб", так 56!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:35
Откаты Миллеру!)
makkie
makkie
вчера в 20:27
Мутные газпромовские схемы.
Хорошо что Оренбург вылетел из РПЛ. Правда, в следующем сезоне могут снова вернуться.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:24
Вот такие порядки в Газпроме !
Сейчас Дзюба пожалуется Путину что у него Мутко всю зарплату забирает.
particular
particular
вчера в 20:16, ред.
Тут скорее дело не в коррупции и нечистоплотности людей, а в патриотизме и желании помочь введению Северного потока-2 :)
Просто так принято, особо не афишируя, протянуть руку помощи газовому гиганту и поддержать кристально честных людей, работающих в его руководстве :))
Аксинья
Аксинья
вчера в 20:06
Общак дело святое))
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 20:03
Обычная футбольная путана , доить мелкие клубы Прудников с агеетом умеют
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 19:59
Прудников: «Надо было платить, чтобы играть»
Не удивлюсь если завтра Соболев заявит, после того как выбил более выгодный контракт: «А что ещё играть надо?».
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 19:54
Нападающий с Прудникова, что с меня тракторист. А по факту, что же ты молчал тогда, а теперь заговорил? Надо было сразу пресекать беспредел.
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 19:48
Скидывались на замок в Геленджике....чекисту
Брулин
Брулин
вчера в 19:44
Если игрок поменял 14 команд, то это многое говорит о его натуре
cska1948
cska1948
вчера в 19:38, ред.
"...Я просто знаю, что ребята отдавали премиальные..."
-----------------------------

Из сказанного Прудниковым я понял, что отдавали ВСЕ кроме самого Александра. Как всегда, кто рассказывает о подобных вещах сам в них не замазан, да и не видел ничего, а только слышал от "ребят".
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:33
Шел бы на завод.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100