Почеттино готов разорвать соглашение с ПСЖ ради «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 19:18

Наставник ПСЖ заинтересован в том, чтобы поработать в «Манчестер Юнайтед». Тренер готов расторгнуть контракт с парижским клубом ради возвращения в АПЛ .

Ранее сообщалось, что аргентинский наставник недоволен своим положением в ПСЖ . По слухам, Почеттино хочет дождаться предложения от руководства «Юнайтед», чтобы затем принять окончательное решение.