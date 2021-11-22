Почеттино готов разорвать соглашение с ПСЖ ради «Манчестер Юнайтед»

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино заинтересован в том, чтобы поработать в «Манчестер Юнайтед». Тренер готов расторгнуть контракт с парижским клубом ради возвращения в АПЛ.
Ранее сообщалось, что аргентинский наставник недоволен своим положением в ПСЖ. По слухам, Почеттино хочет дождаться предложения от руководства «Юнайтед», чтобы затем принять окончательное решение.
Накануне пост главного тренера МЮ покинул Оле-Гуннар Сульшер, временно с командой будет работать Майкл Кэррик.
То, что Почеттино готов разорвать соглашение с ПСЖ, не удивляет...
Проблемы с Мбаппе, Неймаром, Месси, вскоре ещё одна "звезда" выздоровеет и будет играть в стартовом составе, С.Рамос...
В составе такое созвездие игроков, а у ПСЖ проблемы даже в Лиге 1 с командами, с которыми этих проблем не было до Почеттино...
А ведь далее может ещё и большее обострение этих проблем...
Поэтому Почеттино всё это понимая, даже готов на расторжение контракта по своей инициативе, себе в убыток в финансовом отношении....
Куда угодно, но только подальше от ПСЖ, и от созвездие игроков в частности....
Но зачем МЮ - Почеттино...?!
Какой смысл МЮ менять Сульшера на Почеттино, менять на тренера, который с мая 2014 года не выиграл со "шпорами" ни одного футбольного трофея...
Свой уровень главного тренера он показал ещё и в ПСЖ...
Да и проблемы, которые - со звёздами ПСЖ, могут быть со звёздами МЮ, Роналду, Погба....
МЮ надо очень хорошо подумать, нужна ли им такая ротация главного тренера, как Сульшер-Почеттино... На мой взгляд, это трата времени, а положительный эффект от этой ротации, вызывает сомнения....
То, что Почеттино готов разорвать соглашение с ПСЖ, не удивляет...
Проблемы с Мбаппе, Неймаром, Месси, вскоре ещё одна "звезда" выздоровеет и будет играть в стартовом составе, С.Рамос...
В составе такое созвездие игроков, а у ПСЖ проблемы даже в Лиге 1 с командами, с которыми этих проблем не было до Почеттино...
А ведь далее может ещё и большее обострение этих проблем...
Поэтому Почеттино всё это понимая, даже готов на расторжение контракта по своей инициативе, себе в убыток в финансовом отношении....
Куда угодно, но только подальше от ПСЖ, и от созвездие игроков в частности....
Но зачем МЮ - Почеттино...?!
Какой смысл МЮ менять Сульшера на Почеттино, менять на тренера, который с мая 2014 года не выиграл со "шпорами" ни одного футбольного трофея...
Свой уровень главного тренера он показал ещё и в ПСЖ...
Да и проблемы, которые - со звёздами ПСЖ, могут быть со звёздами МЮ, Роналду, Погба....
МЮ надо очень хорошо подумать, нужна ли им такая ротация главного тренера, как Сульшер-Почеттино... На мой взгляд, это трата времени, а положительный эффект от этой ротации, вызывает сомнения....