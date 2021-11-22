ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Почеттино готов разорвать соглашение с ПСЖ ради «Манчестер Юнайтед»

вчера, 19:18

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино заинтересован в том, чтобы поработать в «Манчестер Юнайтед». Тренер готов расторгнуть контракт с парижским клубом ради возвращения в АПЛ.

Ранее сообщалось, что аргентинский наставник недоволен своим положением в ПСЖ. По слухам, Почеттино хочет дождаться предложения от руководства «Юнайтед», чтобы затем принять окончательное решение.

Накануне пост главного тренера МЮ покинул Оле-Гуннар Сульшер, временно с командой будет работать Майкл Кэррик.

Все новости
СлухиБывший тренер «Барселоны» Вальверде может возглавить «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 21:01 Комментарии5
СлухиИгроки ПСЖ считают, что Зидан станет новым главным тренером команды
Сегодня, 11:49 Комментарии30
«Манчестер Юнайтед» может сэкономить вдвое, подписав Почеттино летом
Сегодня, 11:34 Комментарии10
СлухиКреспо близок к тому, чтобы возглавить «Эльче»
Вчера, 20:20 Комментарии8
СлухиТен Хаг представил руководству «Ман Юнайтед» свои идеи развития команды
Вчера, 16:17 Комментарии29
СлухиСтив Брюс хочет занять должность главного тренера МЮ до конца сезона
Вчера, 11:37 Комментарии12
Сортировать
Все комментарии
Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 06:01
Почет или Кэррик? Конечно Почет!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:27
На фоне Флетчера и Кэррика − просто шикарный вариант!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:55
У Маурисио ничего не вышло в псж а МЮ сложный клуб и там нет шальных шейховских денег.
particular
particular
вчера в 20:25
Даа... Тренеров становится всё меньше. НЕкому ходить со свистком, навязывать свою волю, продвигать новаторские идеи и нагибать звёзд к газону одним только шевелением бровей...
Зато значительно увеличилось количество желающих возглавить какие-либо брендовые проекты или сразу залезть на вершину пищевой футбольной цепочки... Избалованные и чванливые скороспелы...
Маг_тм
Маг_тм ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 20:13
Почеттино Сделал из Саутгемптона крепкого середняка, благодаря поставленной хорошей игре в Сауте появились очень много хороших игроков, которых раскупили только так. Кто знал в Тоттенхэме Харри кейна, Делли Алли, Уоккер, Эрик Даер. Он из них сделал звездных игроков. Шпоры блестяще играли под его руководством за исключением последнего сезона. До его прихода Шпоры были где-то 7-8 всегда в таблице, а сним они боролись за 1-4 место. Он и в Саутгемптоне и в Тоттенхэме подтянул молодежь и сделал из них очень хороших игроков. По мне, он очень хороший тренер. Просто ПСЖ это реально сборище Звёзд. Оборона фигня, кто там будет обороняться? Неймар? Мбапе? Месси? Любая команда должна как минимум 9-ром обороняться. поэтому дизбаланс там. ПСЖ был четким до прихода Неймара и Месси. Почеттино хороший тренер
112910415
112910415
вчера в 20:04
похоже, к тому всё идёт
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:03
Почеттино - Буратино - давай деньги есть - разрывай !
Elliada
Elliada
вчера в 19:43
Раз хочет разрушить себе карьеру, пусть идет
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 19:36
Почеттино пусть разорвет соглашение с ПСЖ ради ПСЖ.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:34, ред.
Зачем МЮ - Почеттино...?!

То, что Почеттино готов разорвать соглашение с ПСЖ, не удивляет...

Проблемы с Мбаппе, Неймаром, Месси, вскоре ещё одна "звезда" выздоровеет и будет играть в стартовом составе, С.Рамос...
В составе такое созвездие игроков, а у ПСЖ проблемы даже в Лиге 1 с командами, с которыми этих проблем не было до Почеттино...
А ведь далее может ещё и большее обострение этих проблем...
Поэтому Почеттино всё это понимая, даже готов на расторжение контракта по своей инициативе, себе в убыток в финансовом отношении....
Куда угодно, но только подальше от ПСЖ, и от созвездие игроков в частности....

Но зачем МЮ - Почеттино...?!

Какой смысл МЮ менять Сульшера на Почеттино, менять на тренера, который с мая 2014 года не выиграл со "шпорами" ни одного футбольного трофея...
Свой уровень главного тренера он показал ещё и в ПСЖ...
Да и проблемы, которые - со звёздами ПСЖ, могут быть со звёздами МЮ, Роналду, Погба....

МЮ надо очень хорошо подумать, нужна ли им такая ротация главного тренера, как Сульшер-Почеттино... На мой взгляд, это трата времени, а положительный эффект от этой ротации, вызывает сомнения....
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:28
Он ещё не понял, что надо будет перейти из рая в ад.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 19:28
Замучала его одна тройка звезд. Хочет теперь с Погбой, Роном и де Хеа помучаться.
Хотя, психушка МЮ выглядит поспокойнее психушки ПСЖ. Те же Рон с Кавани ребята более дисциплинированные, чем Месси и Неймар. В Париже наверное даже сторож стадиона седой в 25 лет.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:20, ред.
Почеттино соскучился по АПЛ
Сантус
Сантус
вчера в 19:20
Так арабов ещё никто не опускал...))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:19
А Рон одобрил?
протон
протон
вчера в 19:18, ред.
Зидан в МЮ не пойдет.
Почеттино в ПСЖ не устраивает. Вывод напрашивается сам соьой.
Как по мне Тен Хаг идеальная кандидатура для МЮ. Вообще его хотел видеть в Барсе. Ну Хваи так Хави. А Поччетино далеко не ТОП тренер, не для ТОП клуба!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100