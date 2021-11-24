Витория прокомментировал слова Спаллетти, который отказался жать ему руку

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вчера, 21:51

Главный тренер «Спартака» прокомментировал слова наставника «Наполи» , который отказался жать ему руку после матча. Спаллетти объяснил это тем, что Витория не поприветствовал его перед игрой.

Спаллетти не прав. Он соврал. Я был у скамейки «Наполи», но там не было Лучано. До игры мы хорошо относимся к сопернику, я всегда здороваюсь с тренерами. Потом началась игра. Также будет и когда будет тренер третьего дивизиона и первого. Такие акции ни о чём не говорят. Он такой же тренер, как и я, не важно, в каком дивизионе он тренирует. Я всегда буду приветствовать соперников, но ему я больше не пожму руку.

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» на своем поле обыграл «Наполи» со счетом 2:1.