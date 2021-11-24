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Витория прокомментировал слова Спаллетти, который отказался жать ему руку

вчера, 21:51
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал слова наставника «Наполи» Лучано Спаллетти, который отказался жать ему руку после матча. Спаллетти объяснил это тем, что Витория не поприветствовал его перед игрой.

Спаллетти не прав. Он соврал. Я был у скамейки «Наполи», но там не было Лучано. До игры мы хорошо относимся к сопернику, я всегда здороваюсь с тренерами. Потом началась игра. Также будет и когда будет тренер третьего дивизиона и первого. Такие акции ни о чём не говорят. Он такой же тренер, как и я, не важно, в каком дивизионе он тренирует. Я всегда буду приветствовать соперников, но ему я больше не пожму руку.

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» на своем поле обыграл «Наполи» со счетом 2:1.

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Все комментарии
Valeriy-48
Valeriy-48
сегодня в 11:48
Победа имени Селихова!
Karlnfo
Karlnfo
сегодня в 09:21
обиделся, чо тут скажешь... надо было выходить и доказывать значит... а то трещали после первого матча мол спартак не заслуженно победил и прочее.
nffm6zqfxw8y
nffm6zqfxw8y
сегодня в 05:37
Знатно бомбануло у лысого физручка после двукратного натягивания
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:56
Сделали шум из ничего.
DieHard
DieHard
сегодня в 01:19
Спартак с заслуженной победой. Спаллетти , а потом и Рой все подпортили- один своими действиями, второй комментарием.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 00:42
Слабак Спалетти.
Соперника надо уважать.
протон
протон
сегодня в 00:40
Ну что Спалети дождался игры в Москве?😂😂🤡
Надо уметь проигрывать достойно...
Лысой луковице позор! Так нельзя, повел себя не по-мужски.
протон
протон ответ firtreeman (раскрыть)
вчера в 23:55
Там полный шквал критики в сторону Спалети, вот и не пожал руку, нужно почитать комментарии итальянцев)) там черт знает что творится сейчас, с одной стороны жалко и спала
firtreeman
firtreeman ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:49
Как наши после проигрышей любят говорить: "Таков уровень нашего футбола". Вот и сейчас итальянцы наверно: "Уровень лидера нашей лиги - ниже середины РПЛ" )))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:12
Лысый заврался.
протон
протон
вчера в 23:00
Середняк РПЛ бьёт Наполи, идущий 1-ым в Италии... Мужики, да у нас топовая лига, оказывается
beefs
beefs
вчера в 22:43
у каждого своя правда...
протон
протон
вчера в 22:17
Спартак с победой
Взгляд Руя на проходящего мимо и непожавшего руку Спалетти был шедеврален! Посмотрел как на г..
Kolenok
Kolenok
вчера в 22:04
Не Спаллетти,а Гниллетти!
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:03
Не похоже на то что Витория лукавит. Скорее всего это проделки маленького лысика !!!)
протон
протон
вчера в 21:54
Лысый врет. В Неаполе он вместо того чтобы поприветствовать Руя, включил дурака и пошел к нашей скамейке спрашивать где тренер
за
за
вчера в 21:54
А Лкчанка то подлый лгун.
протон
протон
вчера в 21:53
Он был в 10 метрах, а ты не в 10? Типа если он дурак, то и я дурак
В начале игры не обязательно думаю кивать и здороваться, но после игры он облажался.
makkie
makkie
вчера в 21:53
Спаллетти еще и врун, оказывается.
Интересно, есть тут связь между его работой в Зените?)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:51
Подеритесь уже!)
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