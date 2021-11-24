Витория прокомментировал слова Спаллетти, который отказался жать ему руку

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал слова наставника «Наполи» Лучано Спаллетти, который отказался жать ему руку после матча. Спаллетти объяснил это тем, что Витория не поприветствовал его перед игрой.
Спаллетти не прав. Он соврал. Я был у скамейки «Наполи», но там не было Лучано. До игры мы хорошо относимся к сопернику, я всегда здороваюсь с тренерами. Потом началась игра. Также будет и когда будет тренер третьего дивизиона и первого. Такие акции ни о чём не говорят. Он такой же тренер, как и я, не важно, в каком дивизионе он тренирует. Я всегда буду приветствовать соперников, но ему я больше не пожму руку.
В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» на своем поле обыграл «Наполи» со счетом 2:1.
Соперника надо уважать.
Соперника надо уважать.
Надо уметь проигрывать достойно...
Лысой луковице позор! Так нельзя, повел себя не по-мужски.
Надо уметь проигрывать достойно...
Лысой луковице позор! Так нельзя, повел себя не по-мужски.
Взгляд Руя на проходящего мимо и непожавшего руку Спалетти был шедеврален! Посмотрел как на г..
Взгляд Руя на проходящего мимо и непожавшего руку Спалетти был шедеврален! Посмотрел как на г..
В начале игры не обязательно думаю кивать и здороваться, но после игры он облажался.
В начале игры не обязательно думаю кивать и здороваться, но после игры он облажался.
Интересно, есть тут связь между его работой в Зените?)
Интересно, есть тут связь между его работой в Зените?)