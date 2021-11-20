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Клопп и Артета вступили в перепалку во время матча «Ливерпуль» — «Арсенал»

вчера, 21:28
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главные тренеры «Ливерпуля» и «Арсенала» не сдержали эмоции во время матча 12-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 32-й минуте встречи между Юргеном Клоппом и Микелем Артетой произошла перепалка на бровке, по итогам которой оба специалиста получили жёлтые карточки от главного арбитра встречи Майкла Оливера.

Клопп и Артета вступили в перепалку во время матча «Ливерпуль» — «Арсенал»

Клопп и Артета вступили в перепалку во время матча «Ливерпуль» — «Арсенал»

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 08:50
Что бы сделал Артета, если бы их не разняли ? Упал и стал симулировать ? Чего еще ждать от испанца против немца.
протон
протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
сегодня в 08:50, ред.
это потасовка разве? просто поорали друг на друга
специально для новостников выдержка из словаря:
ПОТАСО́ВКА: 1 Ссора с дракой. 2.Побои в наказание за что-нибудь
ОПС
ОПС
сегодня в 04:38
Что ж они, не люди что ли. Эмоции.
Tex
Tex
сегодня в 00:34
Лучше бы Артета на своих так орал. Этот вальяжный футбол, без прессинга, без способности выйти из обороны в атаку под высоким давлением соперника, без внятной игры что в обороне, что в атаке - просто удручает...
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:53, ред.
надо сказать, это пошло игре на пользу, трибуны и игроки завелись, матч выдался шикарный, счет крупный, полно моментов, штук с 8 у Ливерпуля и 2-3 очень хороших у Арсенала, на вскидку.
Классный матч, классная атмосфера - АПЛушка родная не подводит!

А в конце мужики пожали друг другу руки, как и должно быть.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 21:58
Баскская Моська решила потявкать.
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:48
Не хватало ещё того чтобы они морды друг другу набили.
112910415
112910415
вчера в 21:41
так хотелось поговорить с интересным собеседником !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:35
Я игру смотрю,после этих разборок,команды как ужаленые стали играть,атака на атаку,без остановок, мне кажется что Артета спецом всё это замутил чтобы встряхнуть команду!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:34, ред.
Артета: Да я щя Радиоллу включу!
Клопп: Дайте мне очки,я не вижу кто на меня лает.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:31
Респект Артете
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:29
На эмоциях, не удивительно
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