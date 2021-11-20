Клопп и Артета вступили в перепалку во время матча «Ливерпуль» — «Арсенал»

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вчера, 21:28

Главные тренеры «Ливерпуля» и «Арсенала» не сдержали эмоции во время матча 12-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 32-й минуте встречи между и произошла перепалка на бровке, по итогам которой оба специалиста получили жёлтые карточки от главного арбитра встречи Майкла Оливера.