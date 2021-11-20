Клопп и Артета вступили в перепалку во время матча «Ливерпуль» — «Арсенал»

Главные тренеры «Ливерпуля» и «Арсенала» не сдержали эмоции во время матча 12-го тура Английской Премьер-Лиги.
На 32-й минуте встречи между Юргеном Клоппом и Микелем Артетой произошла перепалка на бровке, по итогам которой оба специалиста получили жёлтые карточки от главного арбитра встречи Майкла Оливера.
специально для новостников выдержка из словаря:
ПОТАСО́ВКА: 1 Ссора с дракой. 2.Побои в наказание за что-нибудь
специально для новостников выдержка из словаря:
ПОТАСО́ВКА: 1 Ссора с дракой. 2.Побои в наказание за что-нибудь
Классный матч, классная атмосфера - АПЛушка родная не подводит!
А в конце мужики пожали друг другу руки, как и должно быть.
Классный матч, классная атмосфера - АПЛушка родная не подводит!
А в конце мужики пожали друг другу руки, как и должно быть.
Клопп: Дайте мне очки,я не вижу кто на меня лает.
Клопп: Дайте мне очки,я не вижу кто на меня лает.