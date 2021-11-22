Пайет подаст жалобу на фаната за брошенную в него бутылку с водой

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вчера, 19:27

Полузащитник «Марселя» намерен подать жалобу на болельщика, который бросил в него с трибуны бутылку с водой.

В воскресенье встречу «Лион» — «Марсель» прервали по решению арбитра после того, как бутылка, брошенная фанатом команды соперника, попала в голову французского хавбека «Марселя» на 4-й минуте первого тайма.

После свистка полиция произвела четыре задержания.

Дисциплинарный комитет Лиги 1 вынес предварительное наказание за инцидент и закрыл арену «Лиона» для посещения фанатов до окончательного решения.