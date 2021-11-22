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Пайет подаст жалобу на фаната за брошенную в него бутылку с водой

вчера, 19:27
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион-:-Логотип футбольный клуб МарсельМарсель21.11.2021 в 22:45 Матч отменен

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет намерен подать жалобу на болельщика, который бросил в него с трибуны бутылку с водой.

В воскресенье встречу «Лион» — «Марсель» прервали по решению арбитра после того, как бутылка, брошенная фанатом команды соперника, попала в голову французского хавбека «Марселя» на 4-й минуте первого тайма.

После свистка полиция произвела четыре задержания.

Дисциплинарный комитет Лиги 1 вынес предварительное наказание за инцидент и закрыл арену «Лиона» для посещения фанатов до окончательного решения.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:21
Вот так фаны подставили свой же клуб 🤔
Сантус
Сантус ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:05
Продавец воды в чем виноват?Его пальчики там тоже будут..)
Cat01
Cat01
вчера в 19:51
Такая сцена была как попала пуля
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:50
Отпечатки пальцев никто не отменял. Возьмут у этой четвёрки, найдут виновного. Или назначат крайнего ;)
sbk
sbk
вчера в 19:38
У Зенита 192
sbk
sbk
вчера в 19:37
Это не ответ. На вчерашний день ( утро) первая тройка: Зенит-194 ,sbk3-176,Cucaraha-171. И вдруг нашли ошибку? Напишите какую ( игрок , игра ,день).
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:32
Всё правильно, в следующий раз может начнёт думать.
ДСА
ДСА
вчера в 19:29
Это была живая вода!
Futurista
Futurista
вчера в 19:29
Болельщик один...бутылка одна...4 задержания полицией)...

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