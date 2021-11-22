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Дом Фати ограбили, пока его семья смотрела матч по телевизору

вчера, 23:57
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати подвергся ограблению в своем доме во время дерби «Барселона» — «Эспаньол» в минувшую субботу, когда игрок находился на «Камп Ноу».

Воры проникли на второй этаж дома, откуда забрали деньги, драгоценности и часы. В этот момент семья Фати наблюдала за матчем по телевизору в гостиной, она расположена на первом этаже.

В какой-то момент странные звуки со второго этажа насторожили семью Ансу Фати. Они решили не подниматься, чтобы не встречаться с неизвестными, и немедленно позвонили в полицию.

Прибывший патруль никого не обнаружил, в комнатах на втором этаже был беспорядок, сигнализация и видеокамеры были выключены.

Ансу уже написал заявление в полицию касательно ограбления.

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Все комментарии
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 14:36
Грабёж превратился в разбой
Dauletbek
Dauletbek ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 13:49
Они есть везде. 90 процентов ограблении с наводкой, это профессия изучает всё... кстати, у гаишников тоже есть наводчики в кафе, которые сообщают, что клиент выпил 100 грамм и сел за руль...
112910415
112910415
сегодня в 10:42
телевизор вреден, не раз доказано !
Ironigor
Ironigor ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:57
Они уже благополучно переехали в другой город !!!)
Futurista
Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 09:47
Просто после наступления такого страхового случая да еще и в присутствии жильцов следующая страховка для Фати будет раза в 3 дороже...свое возьмут)...
Ironigor
Ironigor ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:44
Страховщики сами в доле ☝😉
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:40, ред.
Страховщики просто так деньги не отдадут)...разберутся...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:38
"...В какой-то момент странные звуки со второго этажа насторожили семью Ансу Фати. Они решили не подниматься, чтобы не встречаться с неизвестными, и немедленно позвонили в полицию..."
------------------
Это похоже на договорняк с грабителями. Ведь наверняка дом и всё в нём застраховано.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:35
И воры кстати об этом знают и так внаглую не полезут в дом)...
Futurista
Futurista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 09:33
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:33
Ну, да! Всё в духе ихней "демократии". Для них частная собственность - священная корова.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:30, ред.
А жили бы в Штатах была бы неслабая перестрелка и гора трупов...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:23
Это не ограбление,это воровство.
cska1948
cska1948
сегодня в 08:56
А жили бы в коммуналке, было бы всё в порядке.
Grouch
Grouch ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 07:56
Ага. Выборы Арутюнянца в прямом эфире.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 07:52
Как тяжело жить в Барселоне !
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:24
Наверняка грабил тот, кто знаком с укладом жизни в этой семье.
YVG
YVG
сегодня в 07:05
Нельзя быть таким беспечным.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 06:52, ред.
"Да не оскудеет рука дающего!
Благодарю Фати!"
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:35
Наглые воры попались
ОПС
ОПС
сегодня в 06:26
Телевизор заворожил.
LOpp
LOpp
сегодня в 06:22
Похоже РПЛ смотрели и не могли оторваться
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:10
Пока связист мотал катушку, десантник ё* его подружку 😂😂😂
ABir
ABir
сегодня в 05:49
Воры тоже следят за расписание матчей Барселоны и знают привычки футболистов и членов их семей
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 04:56
Как они его уважают.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 04:51
Надо валить из Барселоны...
pendulum47
pendulum47 ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 02:28, ред.
обычно перед делом сначала изучают объект, а потом работают)
Они глянули аборигены телека ни разу не видели все собрались как перед божеством
Gahi
Gahi
сегодня в 01:37
Это нужно быть насколько уверенными в себе, чтобы спокойно грабить на втором этаже дома зная о том что жильцы находятся на первом этаже и смотрят футбол по телевизору. Хотя прекрасно знали что Фати в этот день не играл у него была мышечная травма, но он находился на стадионе. И в любой момент кто-то из членов семьи мог обратить внимание на какой-то шум и подняться на верх, но, а последствия мы можем только догадываться. Хорошо что позвонили в полицию, а не сами стали наводить порядок в доме, очищая его от грабителей. Вот такие факты только выводят из колеи всех тех кого коснулась это ограбление, но хорошо что все живы и здоровы. Удачи
Конь 666
Конь 666
сегодня в 01:33
Значит большой дом и норм телик:)
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 00:42
Ну зачем?
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