Дом Фати ограбили, пока его семья смотрела матч по телевизору

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вчера, 23:57

Нападающий «Барселоны» подвергся ограблению в своем доме во время дерби «Барселона» — «Эспаньол» в минувшую субботу, когда игрок находился на «Камп Ноу».

Воры проникли на второй этаж дома, откуда забрали деньги, драгоценности и часы. В этот момент семья Фати наблюдала за матчем по телевизору в гостиной, она расположена на первом этаже.

В какой-то момент странные звуки со второго этажа насторожили семью Ансу Фати. Они решили не подниматься, чтобы не встречаться с неизвестными, и немедленно позвонили в полицию.

Прибывший патруль никого не обнаружил, в комнатах на втором этаже был беспорядок, сигнализация и видеокамеры были выключены.

Ансу уже написал заявление в полицию касательно ограбления.