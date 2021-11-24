Спаллетти рассказал, почему отказался жать руку Витории после матча в ЛЕ

Главный тренер «Наполи» объяснил, почему не пожал руку Рую Витории после матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком», в котором итальянская команда уступила 1:2.

Почему не пожал руку Рую Витории? Потому что он не поприветствовал меня перед игрой. Когда вы встречаете гостей, нужно приветствовать их сразу, а не в конце игры, победив.

Мы были в 10 метрах друг от друга, он меня не поприветствовал. Я в таких ситуациях всегда иду к тренеру соперника и жму ему руку.