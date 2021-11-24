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Спаллетти рассказал, почему отказался жать руку Витории после матча в ЛЕ

вчера, 21:13
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти объяснил, почему не пожал руку Рую Витории после матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком», в котором итальянская команда уступила 1:2.

Почему не пожал руку Рую Витории? Потому что он не поприветствовал меня перед игрой. Когда вы встречаете гостей, нужно приветствовать их сразу, а не в конце игры, победив.

Мы были в 10 метрах друг от друга, он меня не поприветствовал. Я в таких ситуациях всегда иду к тренеру соперника и жму ему руку.

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Витория прокомментировал слова Спаллетти, который отказался жать ему руку
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Все комментарии
vova505
vova505
сегодня в 19:14
Очень некрасиво получилось.
Нужно уметь проигрывать.
Да, нелегко ему (Спаллетти) было, неприятно. Но оправдание этому поступку отсутствует.
kasyak7
kasyak7
сегодня в 11:46
Лучанка руку 79ал
112910415
112910415
сегодня в 11:02
слишком велико было горе !
mat73
mat73
сегодня в 06:57
Просто он наверняка приготовил речь, как он великий Лучано еще во времена Зенита обыгрывал Спартак, а тут обломилось, вот и психанул, тк сказать нечего было больше
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 01:06
Я Мистер Спагетти тренировал Зенит,поэтому не буду жать руку всякому красно-белому.В моих венах течёт голубая кровь.
протон
протон
сегодня в 01:04
Да и Руй с ним
Муслим Османов
Муслим Османов
сегодня в 00:29
ему дзюбину руку надо жать ту которой тот стреляет в экран !
berda2003
berda2003
вчера в 23:24
этот спагетти всегда тухлым макаронником...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:05
Согласен с макаронником, Рую привили спартаковское воспитание.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:49
Не любит проигрывать или не умеет
Евгений Стренадко
Евгений Стренадко
вчера в 22:46
спагетти обиделся
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:46
Обиделся Лучик не на шутку.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 22:41
Мы постоянно наблюдаем как тренер проигравшей команды поздравляет победителя!
pomor45
pomor45
вчера в 22:36
Европеец Спаллетти обиделся на неприветливость европейца Витория, успевшего в России стать мужиком.
Gahi
Gahi
вчера в 22:25
Кто хочет тот ищет возможности, а кто не хочет тот ищет причину. Проигрывать тоже нужно уметь, но не каждому это дано. А Спартак молодцы, забить пять мечей в ворота Наполи дорогого стоит. Удачи
Конь 666
Конь 666
вчера в 22:09
Типа к Спалетти надо подойти, потому что он гость? Ну-ну, дошкольные отмазки!
Землянин
Землянин
вчера в 22:08
Быстро включил заднюю и нелепые отмазы 😂
juvenale
juvenale
вчера в 22:04
лысый клоун просто опозорился
Kolenok
Kolenok
вчера в 22:02
Руй Витория: Спаллетти говорит, что я не подошел к нему пожать руку перед игрой. Ну, он врет. Я подошел и поприветствовал его штаб. Самого Лучано не было на скамейке. А потом началась игра, и я пошел к своему штабу - вот и все.
Alhunah
Alhunah
вчера в 21:59
Дайте Рую поработать!
протон
протон
вчера в 21:58
лучка, ты просто лyзер ) не надо оправдываться
Ой все! Завтра в офисе всем скажу, кто утром не поздоровается, вечером хрен с кем попрощаюсь!
Обиделся, а реакция Руя бесценно-))
dzvinka
dzvinka ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 21:58, ред.
ви вил си сам озер тайм зен... бат ви вил си))) ахахаха
действительно прикольно вышло.
протон
протон
вчера в 21:57
Если бы выиграл, пожал бы, а тут явно сильно подгорало от поражения.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 21:53
Просто Спалетти стало стыдно! На 9:36 в видео после первой игры прекрасно слышно что говорит лысый Рую после первой игры! "We will see in Moscow!"Соккер об этом писал! https://www.soccer.ru/news/1283798/spalletti-luchano
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 21:52
Спалетти в гости приезжал
Рую руку не пожал
Мне плевать на них вот так
Нынче радует Спартак........
за
за
вчера в 21:52
Плачь, плачь, плачь,
Что так много неудач!
(С)
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 21:50
Ну детский сад....это не я это он)))
Мля взрослый мужик да будь умнее....поприветствовал и пусть это будет на его совести но ты будешь выглядеть человеком в этой ситуации а не мальчиком-обиженкой Спаллети
makkie
makkie
вчера в 21:50
Самому подойти и пожать руку гордость мешает?
Или Спаллетти, как и в первом матче, даже не узнал стоящего в двух метрах Руй Виторию?
YVG
YVG
вчера в 21:49
Руй не чувствует себя хозяином на своем поле, уже в дорогу собрался, потому и не приветствовал, да и набрался этикета в спартаке.
LOpp
LOpp
вчера в 21:49
Ответил в стиле - сам дурак
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