Спаллетти рассказал, почему отказался жать руку Витории после матча в ЛЕ

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти объяснил, почему не пожал руку Рую Витории после матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком», в котором итальянская команда уступила 1:2.
Почему не пожал руку Рую Витории? Потому что он не поприветствовал меня перед игрой. Когда вы встречаете гостей, нужно приветствовать их сразу, а не в конце игры, победив.
Мы были в 10 метрах друг от друга, он меня не поприветствовал. Я в таких ситуациях всегда иду к тренеру соперника и жму ему руку.
Нужно уметь проигрывать.
Да, нелегко ему (Спаллетти) было, неприятно. Но оправдание этому поступку отсутствует.
Нужно уметь проигрывать.
Да, нелегко ему (Спаллетти) было, неприятно. Но оправдание этому поступку отсутствует.
Ой все! Завтра в офисе всем скажу, кто утром не поздоровается, вечером хрен с кем попрощаюсь!
Обиделся, а реакция Руя бесценно-))
Ой все! Завтра в офисе всем скажу, кто утром не поздоровается, вечером хрен с кем попрощаюсь!
Обиделся, а реакция Руя бесценно-))
действительно прикольно вышло.
действительно прикольно вышло.
https://www.youtube.com/watch?v=Ub6iU75OuDA&t=571s
Рую руку не пожал
Мне плевать на них вот так
Нынче радует Спартак........
Рую руку не пожал
Мне плевать на них вот так
Нынче радует Спартак........
Что так много неудач!
(С)
Что так много неудач!
(С)
Мля взрослый мужик да будь умнее....поприветствовал и пусть это будет на его совести но ты будешь выглядеть человеком в этой ситуации а не мальчиком-обиженкой Спаллети
Мля взрослый мужик да будь умнее....поприветствовал и пусть это будет на его совести но ты будешь выглядеть человеком в этой ситуации а не мальчиком-обиженкой Спаллети
Или Спаллетти, как и в первом матче, даже не узнал стоящего в двух метрах Руй Виторию?
Или Спаллетти, как и в первом матче, даже не узнал стоящего в двух метрах Руй Виторию?