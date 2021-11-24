Худяков может сесть в тюрьму на 10 лет

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вчера, 14:21

Стали известны подробности задержания бывшего спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова.

Утверждается, что функционеру предъявят обвинение совокупно по шести уголовным делам (статья 159, мошенничество — части 3-я и 4-я) и, скорее всего, изберут меру пресечения, связанную с арестом.

Далее дело передадут в суд, где будет решаться судьба Худякова. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за хищения государственных средств в особо крупном размере, которые поступали в «Тамбов».