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Худяков может сесть в тюрьму на 10 лет

вчера, 14:21

Стали известны подробности задержания бывшего спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова.

Утверждается, что функционеру предъявят обвинение совокупно по шести уголовным делам (статья 159, мошенничество — части 3-я и 4-я) и, скорее всего, изберут меру пресечения, связанную с арестом.

Далее дело передадут в суд, где будет решаться судьба Худякова. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за хищения государственных средств в особо крупном размере, которые поступали в «Тамбов».

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Директорам клубов РПЛ и ФНЛ грозит до 10 лет лишения свободы. «Мертвые души» и исчезнувшие миллиарды
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Bombardier
Bombardier
сегодня в 10:38
Очень жаль.
mat73
mat73
сегодня в 07:51
Тамбовский волк
Конь 666
Конь 666
вчера в 22:14
Всем все очевидно, только полицаям искать доказательства еще года два, а потом не найдешь его нигде в условной Италии
протон
протон
вчера в 18:06
Ну поедет в Мордовию чалить, не зря же он в Саранск клуб играть привозил, уже что то чувствовал видимо🤣
На очереди Иванов (Урал), Газизов, и в идеале Миллер, но он же памятник.
нашли крайних и пару стрелочников.. все это смешно выглядит , открытое лицемерие.
Рубином никто не желает заняьтся или Зенитом.
Видать не поделился с теми кто выше стояли)
112910415
112910415
вчера в 16:37
попался, теперь не уйдёт
Mangur
Mangur
вчера в 15:57
чел оправдывает свою фамилию
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:36
Посадють!!!
Artemon9
Artemon9
вчера в 15:18
В советское время за хищение госуимущества в особо крупных размерах был расстрел
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:01
Может, не может.
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:37
А раньше он был паинька?
ДСА
ДСА
вчера в 14:33
Надо всего лишь миллиард вернуть.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:27
За то тамбова нет.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:22
И имущество нужно конфисковать
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