Худяков может сесть в тюрьму на 10 лет

Стали известны подробности задержания бывшего спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова.
Утверждается, что функционеру предъявят обвинение совокупно по шести уголовным делам (статья 159, мошенничество — части 3-я и 4-я) и, скорее всего, изберут меру пресечения, связанную с арестом.
Далее дело передадут в суд, где будет решаться судьба Худякова. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за хищения государственных средств в особо крупном размере, которые поступали в «Тамбов».
На очереди Иванов (Урал), Газизов, и в идеале Миллер, но он же памятник.
нашли крайних и пару стрелочников.. все это смешно выглядит , открытое лицемерие.
Рубином никто не желает заняьтся или Зенитом.
Видать не поделился с теми кто выше стояли)
На очереди Иванов (Урал), Газизов, и в идеале Миллер, но он же памятник.
нашли крайних и пару стрелочников.. все это смешно выглядит , открытое лицемерие.
Рубином никто не желает заняьтся или Зенитом.
Видать не поделился с теми кто выше стояли)