«Манчестер Сити» обыграл «Уотфорд» и вышел на 1-е место в АПЛ

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вчера, 22:29

«Манчестер Сити» в гостях обыграл «Уотфорд» со счётом 3:1 в матче 15-го тура Английской Премьер-Лиги.

В самом начале встречи счёт открыл Рахим Стерлинг. На 31-й минуте Бернарду Силва удвоил преимущество «горожан», а на 63-й минуте оформил дубль, чем довёл счёт до разгромного. На 74-й минуте «Уотфорд» сумел отыграть один мяч благодаря точному удару Кучо.

«Манчестер Сити» выиграл уже 4 матча подряд, что позволило «горожанам» выйти на 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии (35 очков). «Уотфорд» расположился на 17-м месте (13 очков).