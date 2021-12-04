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«Манчестер Сити» обыграл «Уотфорд» и вышел на 1-е место в АПЛ

вчера, 22:29
УотфордЛоготип футбольный клуб Уотфорд1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» в гостях обыграл «Уотфорд» со счётом 3:1 в матче 15-го тура Английской Премьер-Лиги.

В самом начале встречи счёт открыл Рахим Стерлинг. На 31-й минуте Бернарду Силва удвоил преимущество «горожан», а на 63-й минуте оформил дубль, чем довёл счёт до разгромного. На 74-й минуте «Уотфорд» сумел отыграть один мяч благодаря точному удару Кучо.

«Манчестер Сити» выиграл уже 4 матча подряд, что позволило «горожанам» выйти на 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии (35 очков). «Уотфорд» расположился на 17-м месте (13 очков).

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
сегодня в 06:13
Главное не везение М сити это лига чемпионов
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:21
Ман Сити легко разделался с аутсайдером.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 23:26
Силва в этом сезоне невероятен! И наконец-то вернулись на свое законное первое место))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:06
Удачи МС, основным соперником будет ливер
3q88z7963fwg
3q88z7963fwg ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:03
Смешно конечно,про законное место)))
Lexx1k
Lexx1k
вчера в 23:03
с победой cityzens
ДСА
ДСА
вчера в 22:48
Тут закономерный результат.
протон
протон
вчера в 22:32
Поздравляю Сити с уверенной победой и с успешным штурмом турнирной таблицы! GO CITY!
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:31
Следующую игру проиграет
Elliada
Elliada
вчера в 22:31
МС вернулся на свое законное первое место. Главное отличие МС от других команд это стабильность. Другие могут выдать хороший отрезок, а потом сдуваются. Сити всегда хорош
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