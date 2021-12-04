«Локомотив» в меньшинстве проиграл «Уралу»

«Локомотив» дома проиграл «Уралу» со счётом 0:1 в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 42-й минуте встречи защитник «Локомотива» Тин Едвай сыграл рукой в своей штрафной, за что получил жёлтую карточку, а в ворота «железнодорожников» был назначен пенальти, который реализовал Рафал Августиняк. В начале второго тайма Тин Едвай получил вторую жёлтую карточку за грубый фол и был удалён с поля.
«Локомотив» потерпел третье поражение подряд и занимает 5-е место в чемпионате (25 очков), «Урал» не проигрывает уже 5 матчей в РПЛ и идёт на 12-м месте (16 очков).
Сегодня Локо играл почти оптимальным составом, но всё равно умудрился проиграть дома аутсайдеру РПЛ. Да еще и с удалением.
Похоже, немецкая система дала сбой и трещина всё расползается по ж/д хозяйству - возможно, в клубе не очень то доверяют Гисдолю. Да и сам он не сказать что какую-то игру поставил. Отошли от оборонительного футбола, но при этом наблюдаются разрывы в линиях и в каждом матче пропущенные голы.
Скорее всего, зимой поставят вопрос об увольнении Гисдоля и будут искать нового перспективного немецкого тренера.
Сегодня Локо играл почти оптимальным составом, но всё равно умудрился проиграть дома аутсайдеру РПЛ. Да еще и с удалением.
Похоже, немецкая система дала сбой и трещина всё расползается по ж/д хозяйству - возможно, в клубе не очень то доверяют Гисдолю. Да и сам он не сказать что какую-то игру поставил. Отошли от оборонительного футбола, но при этом наблюдаются разрывы в линиях и в каждом матче пропущенные голы.
Скорее всего, зимой поставят вопрос об увольнении Гисдоля и будут искать нового перспективного немецкого тренера.
Искреннее сочувствие красно-зелёным. Надеюсь, что вся эта дичь скоро кончится. Локо нужен нам всем как сильный соперник, а не вот это вот все.
Игрочишки удаляются в каждом матче и по неясным причинам не попадают в заявку, а выходя на поле валяют Ваньку. Какой из этого можно сделать вывод? Что игроки не видят заинтересованности руководства в достижении спортивных результатов.
Помню как Шалимова все критиковали, мол Уралу полный кабздец. В итоге все ваши Матвеевы рядом не стояли, Шалимов уверенно пытается поднимать клуб со дна таблицы имея в обойме в большинстве своем игроков уровня ФНЛ (кроме иностранцев, Адамова и Егорычева) и абсолютно не имея напа. Понакупали всякий шлак и в итоге сделали из очень неплохого клуба в прошлом команду борца за выживание. Иванова и его трансферный отдел надо на кол посадить. Но по игре молодцы, бились себя не жалея.
Искреннее сочувствие красно-зелёным. Надеюсь, что вся эта дичь скоро кончится. Локо нужен нам всем как сильный соперник, а не вот это вот все.
Игрочишки удаляются в каждом матче и по неясным причинам не попадают в заявку, а выходя на поле валяют Ваньку. Какой из этого можно сделать вывод? Что игроки не видят заинтересованности руководства в достижении спортивных результатов.
Помню как Шалимова все критиковали, мол Уралу полный кабздец. В итоге все ваши Матвеевы рядом не стояли, Шалимов уверенно пытается поднимать клуб со дна таблицы имея в обойме в большинстве своем игроков уровня ФНЛ (кроме иностранцев, Адамова и Егорычева) и абсолютно не имея напа. Понакупали всякий шлак и в итоге сделали из очень неплохого клуба в прошлом команду борца за выживание. Иванова и его трансферный отдел надо на кол посадить. Но по игре молодцы, бились себя не жалея.