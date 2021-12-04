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«Локомотив» в меньшинстве проиграл «Уралу»

вчера, 20:55
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«Локомотив» дома проиграл «Уралу» со счётом 0:1 в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 42-й минуте встречи защитник «Локомотива» Тин Едвай сыграл рукой в своей штрафной, за что получил жёлтую карточку, а в ворота «железнодорожников» был назначен пенальти, который реализовал Рафал Августиняк. В начале второго тайма Тин Едвай получил вторую жёлтую карточку за грубый фол и был удалён с поля.

«Локомотив» потерпел третье поражение подряд и занимает 5-е место в чемпионате (25 очков), «Урал» не проигрывает уже 5 матчей в РПЛ и идёт на 12-м месте (16 очков).

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Все комментарии
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 09:49
Гисдоль знает своё дело )
амурец
амурец
сегодня в 00:01
Да уж перестройки немцев и назначение Гисдлля по ходу похоронят Локо
протон
протон ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 23:53
С большим запасом отопительного сезона гордо мчится под откос отопительный паровоз.
Главный судья
Главный судья
вчера в 22:36
Да 30 лямов бюджетных денег на игроков...плюс 6 млн Рагнику...норм результат чо))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:20
Гисдоль постепенно хоронит Локо.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 22:15
Сначала Тула, теперь Урал побеждают Локомотив.
Это всё что надо знать про мастерство и умение тренера Маркуса Гисьдоля.(
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:11
Слава Гиздолю !
Локомотиву пора в Пердив !
sir_Alex
sir_Alex ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:02
Новый тренер МЮ накидал в топку с запасом 😁
nri57
nri57
вчера в 21:56
вагонетка слетела с рельс по делу!!!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:54
Третье поражение подряд. Локомотив совсем плох. Вот до чего Рангник довел клуб и смылся!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:53
    LOpp
    LOpp
    вчера в 21:52
    Цорн сначала Спартак развалил продав лидеров, теперь за Локо взялся
    Цорн засланный, газовый казачок. 100%
    протон
    протон ответ sir_Alex (раскрыть)
    вчера в 21:42
    Видать угля не жалко в топку, что на таких порах)
    протон
    протон
    вчера в 21:42
    Нормально, Локо помогает аутсайдерам в борьбе за выживание. Если не Локо, то кто? :) Последние 4 тура должны были потенциально принести 12 очков и позволить побороться за тройку, но вместо этого, идет погружение в серединку, как раз к еще одному неудачнику чемпионата. Но черт возьми, у Спартака есть характер! А у Локо нет ни...я уже, я очень надеюсь, что в перерыве кто-то выше найдет силы выгнать сначала эффективных менеджеров (главное, чтоб Смородскую не вернули при этом), а потом и бездарных немцем из 2-3 лиги, потому что Гиздоль - это уровень детской спортшколы, по сути, физрук дядя Ганс. И пусть комментаторы не рассказывают сказки про травмы и прочее, это не оправдывает беззубую атаку и почти ноль ударов в створ. Перекладины - не голы, это брак в реализации! PS.Справедливости ради, на пендаль эпизод с Едваем не тянул. Но без этого было бы просто 0:0, что равносильно поражению.
    Собрали весь никому ненужный еврошлак ужас
    Не зря болелы с трибун кричали гисдоль аут.
    Немцы приходили сделать сапсан, но сделали поезд времён Российской империи на котором ещё Николай Второй ездил
    протон
    протон ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 21:41
    Тут и не поспоришь . без комментариев.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 21:31, ред.
    Без комментариев
    Phu Quoq
    Phu Quoq
    вчера в 21:30
    Эх, как приятно было смотреть на игру Локомотива в начале чемпионата
    Сколько волевых побед и ничьих
    Сколько боевых матчей
    Сейчас какой то беспросвет
    cska1948
    cska1948
    вчера в 21:24
    Немцы не только паровоз разобрали на запчасти и здали в металлом, но и рельсы тоже!
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 21:24
    Локомотив на всех парах мчится под откос.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 21:23
    За что боролись на то и напоролись Николич потирает руки. Локо идет проверенным путем. А жаль, симпатичная команда вырисовывалась. Влипли ребята и Костя и Наир. Сами не рады уже.
    112910415
    112910415
    вчера в 21:18
    обидно, команда Николича по сравнению с этой была почти эталонной
    Kuvkil
    Kuvkil
    вчера в 21:16
    У меня один вопрос, веры в руководство и тренера нет. Но сколько это продлится? Развалили клуб, и ясно, что ничего пока что не поменяется, т.к. прописаны большие неустойки. Сколько ждать болелам нормальной игры и руководства?
    протон
    протон
    вчера в 21:16
      Ilya Seedyakin
      Ilya Seedyakin ответ makkie (раскрыть)
      вчера в 21:14
      Согласен, но где ж русская душа сознается в проколе?...Николич мирись, Локо - отпусти! Сдается мне, при такой тенденции(что мы будем сознавать собственное 77, и, пытаться, хоть немножко, его исправить), лет через 10 немного приблизимся к европейскому футбольному уровню
      Брулин
      Брулин
      вчера в 21:12
      Рангник будет первым руководителем-тренером кого уволят с обоих постов в течении полугода.
      pomor45
      pomor45
      вчера в 21:12
      Такая уж доля у Гисдоля.
      протон
      протон
      вчера в 21:09
      И чем Николич не устраивал руководство Локо? Урал с выездной победой!
      Дело вовсе не в Гисдоле, дело в руководстве. Прошлой осенью Николич влетал и покруче. Но то, какие резкие движения происходят в менеджменте Локо, реально напрягает и пугает.
      Конечно Рангник низко поступил с Локо, но сами виноваты. Думали, что умнее всех.
      Да уж, стыдно за команду и такие результаты! Туле проиграли последней команде и Уралу последнему теперь! Гисдоль вообще непонятно чем занимается в команде. Палыча верните пока совсем не скатились в середину.
      Это вам за Николича, руководство Локо
      протон
      протон
      вчера в 21:08
      Развалили команду. Есть Сёмин - есть Локо. Остальное всё жалкое подобие...
      Проиграли по очереди всем аутсайдерам чемпионата. Очень грустно. Кто сейчас последний, тот за счёт Локомотив поправляет положение.
      Где тут все кто сотрясая воздух кулаками твредил что Гисдоль и Рангник топ для Локо? где?
      протон
      протон
      вчера в 21:07
      Узнаю Локо времён ведьмы. Игры нет, вместо игроков пешеходы, вместо тренера на бровке невнятный физрук, который умудряется всухую проиграть ещё большему физруку Шалимову. Первый тайм не видел, насчёт пенальти не могу ничего сказать. Одна задача осталась в сезоне - оказаться выше мяса в таблице на столетие и каким-то чудом взять кубок. Если влетим ещё и Марселю с Уфой, надо на коленях Палыча умолять вернуться.
      Аксинья
      Аксинья
      вчера в 21:06
      Да Локо даже бы и в большинстве проиграл - дрезина идет под откос ))
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