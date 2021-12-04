«Локомотив» в меньшинстве проиграл «Уралу»

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вчера, 20:55

«Локомотив» дома проиграл «Уралу» со счётом 0:1 в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 42-й минуте встречи защитник «Локомотива» Тин Едвай сыграл рукой в своей штрафной, за что получил жёлтую карточку, а в ворота «железнодорожников» был назначен пенальти, который реализовал Рафал Августиняк. В начале второго тайма Тин Едвай получил вторую жёлтую карточку за грубый фол и был удалён с поля.