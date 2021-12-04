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«Ливерпуль» на последних минутах одержал победу над «Вулверхэмптоном»

вчера, 19:55
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон0 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» одержал победу «Вулверхэмптоном» со счётом 1:0 в матче 15-го тура Английской Премьер-Лиги.

За 90 минут команды так и смогли распечатать ворота друг друга. Большим преимуществом во владении мячом и моментам владел «Ливерпуль», однако вырвать победу «красным» удалось только в компенсированное ко второму тайму время. Гол на свой счёт записал Дивок Ориги, которому ассистировал Мохамед Салах.

На данный момент «Ливерпуль» занимает промежуточное 1-е место (34 очка), «Вулверхэмптон» расположился на 8-м месте (21 очко).

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Все комментарии
azkan
azkan
сегодня в 10:33
Вот такие голы в последних секундах мата и приносят радость. И хорошее настроение на ночь и целый следующий день)))
Молодцы красные!
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 09:12
ориги мужик!
Чемпионская победа! пенсионеров обошли, следующие - мешки из манчестера
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:36
с тяжёлой, но такой необходимой, важной и заслуженной Победой Ливерпуль!
протон
протон
вчера в 23:29
Вулверхэмптон как всегда - крепкие и неприятные противники для любой команды. Ориги - мужик. Вместо нытья по поводу отсутствия времени на поле идёт и делает
Все великие команды бьются до последних минут и Ливерпуль не исключение! Совет Клоппу чаще выпускать Ориги на поле, Салах готов ассистировать после шикарной подачи
Фантастика. И этому Салаху они дали 7 место. Гол Ориги на половину его заслуга.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:04
опять судьи помогли,добавили столько времени,что нельзя было не забить. Сколько этого Клоппа за очки тянуть можно? Предлагаю провести совместное расследование с туринской полицией и отправить Ливерпуль в низшие слои дивизиона.А Ювентус сделать чемпионом АПЛ.
sash71
sash71
вчера в 23:00
Знаете почему Левандовский не получит ЗМ ? Потому, что следующим его обладателем станет Салах.
АбдуФотий
АбдуФотий
вчера в 21:28
Валидольщики, впрочем ничего нового
Брулин
Брулин
вчера в 21:25
Клопп о голе «Ливерпуля» на 94-й: «Ориги – легенда! Надеюсь, он встретит тренера, который будет выпускать его чаще, чем я»
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:56
Новый лидер ! Челси отвалился !
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
вчера в 20:33
Всех Красных с тяжелой победой! Гол Оргии напомнил один не безызвестный матч с Эвертоном, правда там Пикфорд слегка помог.))))
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 20:18
Легендарный Ориги зарешал. Красавец
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:12
Все всё знают - ненавистники опять будут орать про везение или благосклонность судей, обожатели - про гений Клоппа или еще что-то...
Охеренно сработал Салах, спасибо ему...
Ну, и в самую нужную минуту Ориги не подвёл - как всегда!..
Пишите, что хотите, мне похер.
Думаю, если при такой игре Салаха, следующий мяч гном стащит, вот тут в пору бунт устраивать, а пока ввсе давайте наслаждаться классным футболом!
Брулин
Брулин
вчера в 20:04
Ориги уже синоним "выход из безнадёжной ситуации" ....!!!!те 2 гола Барсы была только разминка....вот джокер Клоппа
valeron4321
valeron4321
вчера в 20:00
Какой кайф испытывают болельщики Ливерпуля на стадионе)
С победой Красную машину)
sash71
sash71
вчера в 20:00, ред.
Ливерпуль показал свой высокий уровень. Клопп на каждый матч настраивает команду выкладываться все на 100%.
Ливер сейчас эталон футбола в мире. Работает команда как часы
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:59
очень жаль, не заслуженно
Soccer2016
Soccer2016
вчера в 19:56
Молодцы, дожали. Думал уже нули скатают)
L. F. С.
L. F. С.
вчера в 19:56
Дааааааа давно не испытывал таких эмоций- победный гол на последней минуте это особый кайф!!!
Ориги легенда без всякой иронии- сколько уже таких важных голов забил.
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