«Ливерпуль» на последних минутах одержал победу над «Вулверхэмптоном»

1638636906

вчера, 19:55

«Ливерпуль» одержал победу «Вулверхэмптоном» со счётом 1:0 в матче 15-го тура Английской Премьер-Лиги.

За 90 минут команды так и смогли распечатать ворота друг друга. Большим преимуществом во владении мячом и моментам владел «Ливерпуль», однако вырвать победу «красным» удалось только в компенсированное ко второму тайму время. Гол на свой счёт записал Дивок Ориги, которому ассистировал Мохамед Салах.

На данный момент «Ливерпуль» занимает промежуточное 1-е место (34 очка), «Вулверхэмптон» расположился на 8-м месте (21 очко).